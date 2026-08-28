घर बैठे अब पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम देगी हर महीने 9,250 रुपये, केवल पति-पत्नी को मिलेगा ये तोहफा

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Post office monthly income scheme: अगर आप अपनी जमा पूंजी से हर महीने एक तय आमदनी चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके काम आ सकती है. 7.4 प्रतिशत ब्याज दर पर जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करने पर 9,250 रुपये मासिक ब्याज मिलता है.
हर महीने की आमदनी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों को होती है, जिनके पास एकमुश्त रकम तो है, लेकिन उससे नियमित कैश फ्लो नहीं बन पाता. ऐसे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस एक विकल्प है. खास बात यह है कि इसमें बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहने के बजाय तय ब्याज के आधार पर हर महीने रकम मिलती है.
लोकमत की रिपोर्ट में भी इसी स्कीम के जरिए पति पत्नी के जॉइंट अकाउंट पर 9,250 रुपये मासिक आमदनी का गणित बताया गया है. मौजूदा जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही में इस योजना की ब्याज दर 7.4 प्रतिशत बनी हुई है.
मंथली इनकम स्कीम में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. वहीं जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये निवेश की सीमा है. मौजूदा 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज दर के हिसाब से 15 लाख रुपये पर सालाना ब्याज 1,11,000 रुपये बैठता है.
इसी रकम को 12 महीनों में बांटने पर हर महीने 9,250 रुपये की आमदनी बनती है. यानी निवेशक को मूलधन अलग रखते हुए हर महीने ब्याज के रूप में यह रकम मिल सकती है. 9 लाख रुपये के सिंगल अकाउंट पर इसी दर से करीब 5,550 रुपये प्रति माह ब्याज बनता है.
ध्यान रहे, 9250 रुपये पाने के लिए सिर्फ पत्नी के नाम अकाउंट खुलवाना जरूरी नहीं है. 15 लाख रुपये की सीमा जॉइंट एमआईएस अकाउंट के लिए है, जिसमें अधिकतम तीन वयस्क मिलकर अकाउंट खोल सकते हैं. इसलिए पति पत्नी के लिए जॉइंट अकाउंट इस गणित को लागू करने का एक सीधा तरीका है.
इस योजना की अवधि पांच साल है. यानी अगर आपने 15 लाख रुपये जमा किए हैं तो पांच साल पूरे होने पर मूलधन वापस लिया जा सकता है. इस दौरान मिलने वाला ब्याज हर महीने आपकी नियमित आय का जरिया बन सकता है.
लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरुरी है. एमआईएस में पहले एक साल के भीतर सामान्य तौर पर पैसा निकालने की अनुमति नहीं होती. एक साल के बाद और तीन साल से पहले अकाउंट बंद करने पर जमा रकम का 2 प्रतिशत काटा जाता है. तीन साल के बाद लेकिन पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले बंद करने पर 1 प्रतिशत की कटौती का नियम है.
यानी जिस पैसे की आपको अगले एक दो साल में जरूरत पड़ सकती है, उसे इस योजना में पूरा लगाना समझदारी नहीं होगी. यही इस स्कीम का वह पहलू है जिसे सिर्फ 9,250 रुपये वाली हेडिंग देखकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है जिन्हें निवेश से नियमित आमदनी चाहिए और वे शेयर बाजार जैसे उतार चढ़ाव वाले विकल्पों से बचना चाहते हैं. रिटायरमेंट के बाद घर का खर्च चलाने वाले लोग, नियमित आय चाहने वाले परिवार या ऐसे निवेशक जिनके पास एकमुश्त रकम उपलब्ध है, इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं.
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी बचत इसी में लगा देनी चाहिए. अगर आपके पास 15 लाख रुपये हैं और वही आपकी पूरी इमरजेंसी बचत है, तो पूरी रकम लॉक करना जोखिम भरा हो सकता है. कुछ रकम लिक्विड यानी आसानी से उपलब्ध रखना भी जरूरी है.
मंथली इनकम स्कीम की ब्याज दर हमेशा 7.4 प्रतिशत ही रहेगी, ऐसा मानकर निवेश नहीं करना चाहिए. छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की सरकार समय समय पर समीक्षा करती है. जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के लिए 7.4 प्रतिशत की दर बरकरार रखी गई है. यह दर अप्रैल से जून 2026 तिमाही में भी इतनी ही थी.
यानी 9,250 रुपये का हिसाब मौजूदा 7.4 प्रतिशत ब्याज दर पर आधारित है. भविष्य में ब्याज दरों में बदलाव होने पर नए निवेश की शर्तें और मिलने वाली आय भी बदल सकती है.
मंथली इनकम स्कीम में मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं है. ब्याज से हुई आमदनी को निवेशक की आय में शामिल किया जाता है और उस पर लागू टैक्स नियमों के अनुसार टैक्स देना पड़ सकता है. इसलिए 9,250 रुपये को हर निवेशक के लिए टैक्स के बाद की कमाई समझना सही नहीं होगा.
यही वजह है कि किसी व्यक्ति के लिए यह स्कीम ज्यादा आकर्षक हो सकती है और किसी दूसरे के लिए टैक्स के बाद इसका वास्तविक रिटर्न कम हो सकता है. निवेश से पहले अपनी कुल आय और लागू टैक्स स्लैब को देखना बेहतर रहेगा.
इस योजना को देखने का बेहतर तरीका सिर्फ यह नहीं है कि 15 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 9,250 रुपये मिलेंगे. असली फायदा उन परिवारों के लिए है जिन्हें अपनी बड़ी जमा पूंजी को नियमित कैश फ्लो में बदलना है.
उदाहरण के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन के साथ 9,250 रुपये की अतिरिक्त मासिक आमदनी घर के बिजली, दवा, राशन या दूसरे नियमित खर्चों में मदद कर सकती है. लेकिन अगर यही 15 लाख रुपये अगले कुछ सालों में किसी बड़े खर्च के लिए चाहिए, तो पांच साल की अवधि और समय से पहले निकासी की कटौती को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का मुख्य आकर्षण नियमित ब्याज और सरकारी छोटी बचत व्यवस्था के तहत मिलने वाली सुरक्षा है. लेकिन कोई भी निवेश सिर्फ एक आंकड़े यानी 9,250 रुपये देखकर नहीं करना चाहिए. निवेश की रकम, पांच साल की अवधि, समय से पहले निकासी के नियम, टैक्स और आपकी खुद की मासिक जरूरत, इन सभी को साथ में देखना चाहिए.
मौजूदा दर के हिसाब से गणित सीधा है. 15 लाख रुपये का जॉइंट एमआईएस निवेश, 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज और करीब 9,250 रुपये की मासिक ब्याज आय. अगर आपका लक्ष्य सुरक्षित तरीके से नियमित कैश फ्लो बनाना है और पांच साल तक रकम को रखने में परेशानी नहीं है, तो यह विकल्प आपके निवेश प्लान में जगह पा सकता है.
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