Business Idea:1 लाख से शुरू होगा EV का ये नया कारोबार, पुरानी बैटरी से होगी इतनी कमाई की खड़ा कर लेंगे और कई और बिजनेस

EV battery refurbishment business: भारत में EV की बढ़ती संख्या के साथ आने वाले दशकों में पुरानी बैटरी के टेस्टिंग, रिफर्बिशमेंट और सेकंड-लाइफ इस्तेमाल का नया बाजार बन सकता है. करीब 1 लाख रुपये से छोटा सर्विस मॉडल शुरू करने की संभावना है, लेकिन तकनीकी सुरक्षा और नियम बेहद जरूरी हैं.

EV बैटरी की दूसरी जिंदगी बनेगी कारोबार

एक लाख से शुरू हो सकता मॉडल

पुरानी बैटरी बनेगी नया पावर बैंक

Testing में छिपा है असली बिजनेस

2027 के बाद बढ़ सकती है डिमांड

ईवी कारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस कहानी का अगला हिस्सा कार या कारों की कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है. सवाल यह है कि जब इन ग्रेड्स की बैटरी ने अपनी पहली जिंदगी पूरी की, तब उनका क्या होगा? तुलना से एक ऐसा बिजनेस बिजनेस उभर सकता है, जिसका आज विशेष उल्लेख नहीं है. पुरानी ईवी बैटरियों की जांच करके उनके उपयोगी हिस्सों को व्यवसाय में लाने का अगले वर्षों में नया अवसर बनाया जा सकता है.

भारत में ईवी की भी इस संभावना को मजबूत किया जा रहा है. उद्योग मंत्रालय के पीएम ई-ड्राइव डैशबोर्ड के अनुसार 27 जुलाई 2026 तक योजना के तहत ई-2डब्ल्यू के 6,42,497 पंजीकरण और ई-3डब्ल्यू सहित अन्य कंपनियों में भी भारी संख्या में पंजीकरण दर्ज हुए हैं. सभी वर्षों के आंकड़े देखें तो डैशबोर्ड पर e-2W के कुल पंजीकरण 24,79,120 और e-3W L5 के 2,88,809 दिखाई दिए हैं. मतलब साफ़ है. अनगिनत ईवी सड़कों पर, आने वाले वर्षों में उनकी बैटरियों का परीक्षण, नवीनीकरण, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण की भी आवश्यकता है.

ईवी खत्म हो जाएगी, बैटरी की कमाई नहीं

किसी भी ईवी की बैटरी जब वाहन को पहले जैसी रेंज देने की स्थिति में नहीं रहती है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि बैटरी पूरी तरह से बेकार हो जाए. एमडीपीआई की रिपोर्ट के मुताकबिक अनुसंधान में सेवानिवृत्त ईवी बैटरियों को स्थिर ऊर्जा भंडारण में उपयोग करने की क्षमता पर तेजी से काम हो रहा है. एमडीपीआई 2026 के एक अध्ययन में द्वितीय-जीवन ईवी बैटरियों को स्थिर भंडारण के लिए लेड-एसिड बैटरियों और अन्य विकल्पों की तकनीकी-आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से तुलना की गई है.

एसएई मोबिलस 2026 तकनीकी पेपर के अनुसार ऑटोमोटिव उपयोग से बाहर आने वाली लिथियम-आयन बैटरियों में कई मामलों में मूल क्षमता का 60 से 80 प्रतिशत बचा रह सकता है. ऐसी बैटरियों को स्थिर ऊर्जा भंडारण, माइक्रोग्रिड समर्थन और वाणिज्यिक बैकअप जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग करने की संभावना बताई गई है. यही वह जगह है जहां छोटी बैटरियां प्रवेश कर सकती हैं. लेकिन यह बैटरी स्क्रैप का बिजनेस बेकार हो जाएगा. वास्तविक मूल्य बैटरी की स्थिति का पता लगाना, उपयोग करने योग्य कोशिकाओं या मॉड्यूल को ग्रेड करना और उन्हें सुरक्षित अनुप्रयोग के लिए तैयार करना है.

₹1 लाख से शुरुआत कैसे हो सकती है?

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है. छोटा उद्यमी पहले बैटरी संग्रह, परीक्षण, ग्रेडिंग और नवीनीकरण जैसी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है. बाद में मांग और तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ने पर द्वितीय-जीवन भंडारण प्रणालियाँ तैयार की जा सकती हैं. प्रारंभिक कार्यशाला में बैटरी डायग्नोस्टिक उपकरण, विद्युत परीक्षण उपकरण, सुरक्षा उपकरण, इंसुलेटेड उपकरण, भंडारण व्यवस्था और आवश्यक सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होगी.

यहां ₹1 लाख से शुरुआत की संभावना केवल बहुत छोटी सेवा-उन्मुख सेटअप में हो सकती है. यदि व्यवसाय में बैटरी नवीनीकरण, उन्नत परीक्षण और संपूर्ण ऊर्जा-भंडारण प्रणालियाँ शामिल की गईं तो स्थान की आवश्यकता काफी अधिक हो सकती है. इसलिए ₹1 लाख को इस व्यवसाय की गारंटीकृत प्रवेश लागत नहीं है, बल्कि छोटे परीक्षण और संग्रह मॉडल की प्रारंभिक सीमा के अनुसार देखना चाहिए.

कहां से होगी बंपर कमाई?

इस बिजनेस में कमाई का एक ही रास्ता नहीं होगा. सबसे पहले पुरानी EV बैटरियों का संग्रह और परीक्षण. दूसरा हटाने योग्य बैटरी मॉड्यूल की ग्रेडिंग और नवीनीकरण हो सकता है. स्थिर ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए तीसरा और सबसे बड़ा मूल्य वर्धित मॉडल तैयार किया जाएगा. मसलन किसी दुकान को बैकअप चाहिए, किसी छोटे कार्यालय को पावर बैकअप चाहिए या किसी सोलर इंस्टालेशन के साथ अतिरिक्त स्टोरेज की जरूरत है, तो आवेदन के लिए परीक्षणित द्वितीय-जीवन बैटरी प्रणाली तैयार की जा सकती है.

एक छोटे बिजनेस मॉडल में अगर महीने में 10 बैटरियों की टेस्टिंग की जाए और उनमें से 5 को प्रयोग करने योग्य एप्लिकेशन के लिए तैयार किया जाए, तो प्रति प्रोजेक्ट 10,000 से 30,000 रुपये के सकल योगदान की संभावना हो सकती है.

इस खाते से प्रारंभिक स्तर पर 50,000 से 1.5 लाख रुपये प्रति माह का राजस्व या योगदान की संभावना वाला मॉडल बनाया जा सकता है. हालाँकि यह केवल उदाहरणात्मक व्यवसाय गणना है. वास्तविक आय बैटरी की स्थिति, खरीद लागत, परीक्षण व्यय, उपकरण, ग्राहक और स्थानीय बाजार पर सहमति. बड़ा मौका तब बन सकता है जब बिजनेस केवल बैटरी रिपेयर तक सीमित न हो लेकिन सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज पैकेज देना शुरू कर दें.

सरकार के अपडेट में भी बैटरी का पूरा जीवनचक्र शामिल है

इस व्यवसाय को पहले विनियामक पक्ष से शुरू करना अत्यंत आवश्यक है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत के बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 सभी प्रकार की बैटरियों पर लागू होते हैं. पुराने में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियां भी शामिल हैं और संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, नवीनीकरण और रीसाइक्लिंग से जुड़ी इकाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है.

MoEFCC के अनुसार विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम यानी EPR का ढांचा लागू होता है. इसके अंतर्गत उत्पादकों और आयातकों को अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पुराने में नवीनीकरण और पुनर्चक्रण दोनों को ढांचे में जगह दी गई है. सीपीसीबी ने बैटरी बर्बादी के लिए केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल भी बनाया है और उत्पादकों को अपने ईपीआर दायित्वों के अनुसार पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है.

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