IIT के बाद लाखों की नौकरी छोड़ यूट्यूब को बनाया कमाई का जरिया, आज 3.1 करोड़ Subscribers तक कैसे पहुंचा ये शख्स

How can one earn money from YouTube? आईआईटी रुड़की से पढ़ाई करने वाले अमित शर्मा ने अच्छी नौकरी के बजाय यूट्यूब को करियर चुना. क्रेजीएक्सवाईजेड नाम से पहचान बनाने वाले अमित आज 3.1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर हैं. चैलेंज, प्रैंक, व्लॉग और एक्सपेरिमेंट वीडियो से उन्होंने अलग पहचान बनाई.

इस युवा ने आईआईटी के बाद नौकरी छोड़ शुरू किया यूट्यूब से कमाई (फोटो सोशल मीडिया)

अगर किसी के सामने आईआईटी रुड़की की पढ़ाई, अच्छी नौकरी और सुरक्षित करियर का रास्ता हो, तो शायद ही कोई उसे छोड़कर अनिश्चित रास्ते पर जाने का फैसला करे. लेकिन अमित शर्मा ने यही किया. उन्होंने नौकरी के बजाय यूट्यूब को चुना और धीरे-धीरे ऐसा चैनल खड़ा किया, जिसे आज क्रेजीएक्सवाईजेड के नाम से जाना जाता है.

जोश टॉक्स पर अपनी यूट्यूब जर्नी बताते हुए अमित शर्मा ने बताया कि शुरुआत और आज के मुकाम के बीच काफी बड़ा अंतर रहा है. शुरुआती दौर में वह खुद कैमरा पर्सन नहीं थे और वीडियो बनाने को लेकर वह आत्मविश्वास भी आज जैसा नहीं था. लेकिन लगातार काम करने के साथ कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया.

यह कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर के करोड़ों सब्सक्राइबर तक पहुंचने की नहीं है. यह उस फैसले की कहानी भी है, जिसमें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी के मुकाबले अमित ने अपने जुनून को ज्यादा महत्व दिया.

आईआईटी रुड़की के बाद नौकरी नहीं, यूट्यूब क्यों चुना?

अमित शर्मा की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू उनकी पढ़ाई और करियर का मोड़ है. आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान से पढ़ाई के बाद सम्मानित और अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलना किसी भी युवा के लिए बड़ा अवसर माना जाता है. लेकिन अमित ने पारंपरिक करियर से अलग रास्ता चुना.

जोश टॉक्स के मुताबिक, अमित अपनी जर्नी में बताते हैं कि उन्होंने नौकरी नहीं लेने और यूट्यूब पर वीडियो बनाने का फैसला कैसे किया. यह फैसला उस समय आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब से कमाई और पहचान की कोई गारंटी नहीं होती.

यही हिस्सा आज के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है. करियर में केवल डिग्री या नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं है, लेकिन किसी भी वैकल्पिक करियर में लंबे समय तक टिके रहने के लिए स्किल, धैर्य और लगातार प्रयोग करना जरूरी है.

कमियों को ही बनाया अपनी ताकत

अमित शर्मा की जर्नी में एक और बात खास है. उन्होंने अपनी कमियों को कमजोरी मानकर छोड़ने के बजाय उन्हीं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया.

शुरुआत में कैमरा पर्सन नहीं होने से लेकर वीडियो बनाने में कम कॉन्फिडेंस तक, कई चीजें उनके रास्ते में रुकावट बन सकती थीं. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने वीडियो बनाने, एक्सपेरिमेंट करने और दर्शकों को समझने की अपनी शैली विकसित की.

यही वजह है कि उनकी कहानी केवल मोटिवेशनल नहीं, बल्कि डिजिटल क्रिएटर बनने की वास्तविक चुनौतियों को भी दिखाती है. सोशल मीडिया पर बाहर से सफलता जितनी आसान दिखती है, उसके पीछे उतना ही ज्यादा लगातार काम और नए आइडिया आजमाने की जरूरत होती है.

24 घंटे से घोस्ट चैलेंज तक, कंटेंट में क्यों है इतना एक्सपेरिमेंट?

क्रेजीएक्सवाईजेड चैनल की पहचान केवल एक तरह के वीडियो से नहीं बनी. अमित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर कई तरह के चैलेंज करते हैं. इनमें 24 आवर्स चैलेंज, घोस्ट चैलेंज और पानी पुरी चैलेंज जैसे वीडियो शामिल हैं.

इसके अलावा वह प्रैंक वीडियो, व्लॉग और एक्सपेरिमेंट वीडियो भी बनाते हैं. यानी चैनल का कंटेंट एक ही फॉर्मेट तक सीमित नहीं रहता.

यही एक्सपेरिमेंट शायद इस सफर का एक अहम हिस्सा है. डिजिटल ऑडियंस तेजी से बदलती है और दर्शकों की पसंद भी लगातार बदलती रहती है. ऐसे में एक ही तरह का कंटेंट लंबे समय तक चलाना आसान नहीं होता. अमित की जर्नी यह दिखाती है कि लगातार नए आइडिया आजमाना क्रिएटर के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है.

3.1 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचना सिर्फ नंबर नहीं

आज अमित शर्मा का यूट्यूब नाम क्रेजीएक्सवाईजेड करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है. दिए गए जोश टॉक्स कंटेंट के अनुसार, उनकी पहचान 3.1 करोड़ सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब क्रिएटर के रूप में है.

यह आंकड़ा बताता है कि उनका कंटेंट कितने बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचा है. उनकी यूट्यूब इनकम या अर्निंग भी अच्छी खासी बताई जाती है, लेकिन किसी क्रिएटर की वास्तविक कमाई केवल सब्सक्राइबर संख्या देखकर तय नहीं की जा सकती. इसमें विज्ञापन, वीडियो की व्यूअरशिप, ब्रांड डील और दूसरे कमाई के स्रोतों की भूमिका हो सकती है.

यानी 3.1 करोड़ सब्सक्राइबर की संख्या सफलता का बड़ा संकेत है, लेकिन इसे सीधे किसी निश्चित इनकम से जोड़ना सही नहीं होगा.

कैमरे के सामने झिझक से करोड़ों दर्शकों तक पहुंचने का सबक

अमित शर्मा की कहानी का सबसे रिलेटेबल हिस्सा शायद यही है कि हर सफल क्रिएटर शुरुआत से कॉन्फिडेंट नहीं होता. पहली वीडियो में वह कैमरा पर्सन नहीं थे, जबकि आज वह नियमित रूप से वीडियो बनाते हैं और बड़े दर्शक वर्ग के सामने अपनी बात रखते हैं.

इससे उन युवाओं के लिए एक अहम सबक निकलता है, जो कैमरे के सामने आने से घबराते हैं. शुरुआत में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है. कई बार काम करते-करते ही वही स्किल विकसित होती है, जिसकी कमी शुरुआत में महसूस होती है.

अमित की जर्नी यह भी दिखाती है कि यूट्यूब पर सफलता केवल वीडियो अपलोड करने से नहीं आती. आइडिया, प्रेजेंटेशन, एक्सपेरिमेंट, दर्शकों की पसंद और लगातार काम करने की क्षमता मिलकर किसी चैनल को बड़ा बनाती है.

अमित शर्मा की कहानी से क्या सीख सकते हैं?

आईआईटी रुड़की से पढ़ाई करने के बाद सुरक्षित नौकरी का रास्ता छोड़कर यूट्यूब चुनना अमित शर्मा का बड़ा करियर रिस्क था. लेकिन उन्होंने इसे केवल एक फैसले तक सीमित नहीं रखा. लगातार वीडियो बनाए, अलग-अलग चैलेंज और एक्सपेरिमेंट किए और समय के साथ कैमरे के सामने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया.

क्रेजीएक्सवाईजेड की कहानी का असली सबक करोड़ों सब्सक्राइबर से आगे है. यह बताती है कि किसी नए करियर को चुनना सिर्फ जुनून का मामला नहीं है. उसमें लगातार सीखने, अपनी कमियों पर काम करने और दर्शकों के बदलते मिजाज को समझने की क्षमता भी चाहिए.

आज जब बड़ी संख्या में युवा यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को करियर के तौर पर देख रहे हैं, अमित शर्मा की जर्नी उनके लिए यह समझने का मौका देती है कि सफलता अचानक नहीं आती. कैमरे के सामने शुरुआती झिझक से लेकर 3.1 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने के बीच सबसे बड़ा अंतर लगातार काम करने का रहा.

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