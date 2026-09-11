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Business Idea: जीरो इंवेस्टमेंट का है ये बिजनेस, बस स्किल बेचकर एक डील से कमा सकते हैं लाखों रुपये 

How to start real estate brokerage business: बिना दुकान और भारी स्टॉक के रियल एस्टेट ब्रोकिंग कम शुरुआती लागत में शुरू होने वाला स्किल आधारित बिजनेस है. प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से एक डील पर अच्छी ब्रोकरेज मिल सकती है. लेकिन रेरा नियम, मार्केट जानकारी, नेटवर्क और भरोसा इस काम की असली पूंजी हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 11, 2026, 11:38 AM IST

Business Idea: जीरो इंवेस्टमेंट का है ये बिजनेस, बस स्किल बेचकर एक डील से कमा सकते हैं लाखों रुपये 

 जेब में पैसा नहीं तो भी शुरू हो सकता है ये बिजनेस (फोटो एआई)

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कमाई का ऐसा रास्ता जिसमें दुकान नहीं, माल नहीं और फैक्ट्री भी नहीं, फिर भी एक डील से लाखों रुपये की कमाई संभव है. रियल एस्टेट ब्रोकर का काम इसी मॉडल पर चलता है, जहां असली पूंजी पैसा नहीं बल्कि लोकल मार्केट की जानकारी, नेटवर्क और डील कराने की स्किल होती है.

भारत का रियल एस्टेट बाजार लगातार बड़ा हो रहा है. आईबीईएफ के मुताबिक 2025 में भारत का रियल एस्टेट बाजार करीब 650 अरब डॉलर का था और 2047 तक इसके 5.80 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे बड़े बाजार में खरीदार और प्रॉपर्टी मालिक के बीच सही डील कराने वाले प्रोफेशनल के लिए कमाई की गुंजाइश भी बनी हुई है.  

रियल एस्टेट ब्रोकर में असली कमाई कहां है?

मान लीजिए किसी इलाके में 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बिकती है और बातचीत के आधार पर ब्रोकर को 1 फीसदी ब्रोकरेज मिलती है. ऐसे में एक तरफ से मिलने वाली ब्रोकरेज 1 लाख रुपये हो सकती है. अगर किसी सौदे में दोनों पक्षों से ब्रोकरेज तय हो और दोनों तरफ 1 फीसदी का समझौता हो, तो कुल रकम 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

यह सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण है. भारत में ब्रोकरेज की कोई एक राष्ट्रीय तय दर नहीं है और रकम प्रॉपर्टी, शहर, सौदे और बातचीत के हिसाब से बदलती है. उपलब्ध इंडस्ट्री स्रोतों के अनुसार आवासीय बिक्री में 1 से 2 फीसदी तक ब्रोकरेज का चलन देखने को मिलता है. 

यानी 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी पर 1 फीसदी ब्रोकरेज 50 हजार रुपये और 2 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पर 1 फीसदी 2 लाख रुपये होती है. यही वजह है कि इस काम में कम डील लेकिन ज्यादा वैल्यू वाली प्रॉपर्टी पर फोकस करने से कमाई का गणित बदल सकता है.

शुरुआत में दुकान खोलने की जरूरत नहीं

इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शुरुआत करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने या स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती. ब्रोकर खरीदार और बेचने वाले के बीच कड़ी का काम करता है.

शुरुआत करने वाला व्यक्ति किसी एक इलाके को अच्छी तरह समझ सकता है. कौन सी सोसायटी में फ्लैट बिक रहे हैं, किस कॉलोनी में प्लॉट उपलब्ध हैं, किराए की डिमांड कहां है, किस प्रोजेक्ट का काम कितना आगे बढ़ा है और किस बजट में किस तरह की प्रॉपर्टी मिल सकती है, यह जानकारी धीरे-धीरे उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनती है.

फोन, लोकल ट्रांसपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्किंग जैसी छोटी-मोटी लागत जरूर हो सकती है. इसलिए इसे पूरी तरह जीरो निवेश वाला बिजनेस कहना सही नहीं होगा. इसे कम शुरुआती निवेश वाला स्किल आधारित काम कहना ज्यादा सटीक है.

भारत में प्रॉपर्टी बाजार दे रहा है बड़ा मौका

इस बिजनेस के पीछे सिर्फ कमीशन का लालच नहीं बल्कि बड़ा बाजार भी है. आईबीईएफ के अनुसार भारत का रियल एस्टेट बाजार 2025 में 650 अरब डॉलर का था. रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर का योगदान देश की जीडीपी में 7.3 फीसदी रहा और यह कृषि के बाद रोजगार देने वाले बड़े सेक्टरों में शामिल है.  

आवासीय बाजार में भी बड़े टिकट वाली प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी बढ़ी है. आईबीईएफ के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में 1 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले घर कुल आवासीय बिक्री का 71 फीसदी रहे, जबकि एक साल पहले यह हिस्सेदारी 59 फीसदी थी. इसका सीधा मतलब यह है कि बड़े टिकट की प्रॉपर्टी में काम करने वाले ब्रोकर के लिए एक सफल डील की ब्रोकरेज भी ज्यादा हो सकती है.  

यहीं छिपा है कमाई का असली गणित

रियल एस्टेट ब्रोकिंग में केवल ज्यादा प्रॉपर्टी दिखाना जरूरी नहीं है. असली स्किल सही खरीदार को सही प्रॉपर्टी से मिलाने की है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई ब्रोकर लगातार 40 से 50 लाख रुपये वाली प्रॉपर्टी दिखाता है तो हर सफल सौदे से मिलने वाली रकम सीमित रह सकती है. लेकिन वही व्यक्ति अगर धीरे-धीरे 1 करोड़, 2 करोड़ या उससे ज्यादा कीमत वाली प्रॉपर्टी के खरीदार और मालिकों का भरोसा हासिल कर लेता है, तो कम संख्या में हुई डील भी उसकी आमदनी को काफी बदल सकती है. यही इस बिजनेस का छिपा हुआ एंगल है. यहां कमाई सिर्फ ग्राहक की संख्या से नहीं बल्कि डील की वैल्यू और ब्रोकर की विश्वसनीयता से भी जुड़ी है.

सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाना नहीं, भरोसा बेचना पड़ता है

रियल एस्टेट ब्रोकर बनने के लिए सिर्फ लोगों से फोन पर बात करना काफी नहीं है. ग्राहक को कीमत का अंदाजा देना, इलाके की जानकारी रखना, प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच के लिए सही प्रोफेशनल तक पहुंच बनाना, बातचीत में दोनों पक्षों की जरूरत समझना और सौदे को अंत तक ले जाना इस काम का हिस्सा है.

आज खरीदार के पास ऑनलाइन प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म और सीधे डेवलपर से संपर्क करने के कई रास्ते हैं. ऐसे में ब्रोकर की वैल्यू तभी बनती है जब वह ऐसी जानकारी और सर्विस दे जो ग्राहक अकेले आसानी से हासिल नहीं कर पाता. इसलिए नए व्यक्ति के लिए सबसे बेहतर रणनीति किसी एक शहर या पूरे बाजार को एक साथ पकड़ने की बजाय एक लोकलिटी में एक्सपर्ट बनने की हो सकती है.

रेरा नियम को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

इस बिजनेस का सबसे अहम कानूनी पहलू रेरा है. राजस्थान रेरा की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक रियल एस्टेट एजेंटों को रजिस्टर होना जरूरी है और बिना रजिस्ट्रेशन के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग की खरीद-बिक्री में एजेंट के तौर पर काम करने पर जुर्माना हो सकता है. 

राजस्थान रेरा के नियमों में एजेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग प्रक्रिया और फीस भी दी गई है. उदाहरण के लिए राजस्थान के नियमों में व्यक्तिगत आवेदक के लिए 10 हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस का प्रावधान दिया गया है और रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए वैध बताया गया है. इसलिए जो व्यक्ति इस काम को करियर या बिजनेस के रूप में अपनाना चाहता है, उसे अपने राज्य के रेरा नियम पहले समझने चाहिए. अलग-अलग राज्यों में प्रक्रिया और फीस अलग हो सकती है.

किसके लिए है यह बिजनेस?

यह काम उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है जिन्हें लोगों से बातचीत करने में परेशानी नहीं होती, अपने इलाके की अच्छी जानकारी है और लगातार नेटवर्क बनाने की क्षमता है.

सेल्स की समझ, बातचीत करने की कला, प्रॉपर्टी की बेसिक जानकारी और दस्तावेजों को लेकर सावधानी इस काम में आगे बढ़ने में मदद करती है. शुरुआत किराए की प्रॉपर्टी या छोटे सौदों से करके धीरे-धीरे बिक्री और बड़े टिकट वाली प्रॉपर्टी तक पहुंचा जा सकता है.

हालांकि इसमें हर महीने निश्चित सैलेरी की गारंटी नहीं होती. कई बार कई हफ्तों तक बातचीत चलती रहती है और डील आखिरी समय पर रुक भी सकती है. इसलिए इसे फिक्स इनकम वाली नौकरी की तरह नहीं बल्कि कमीशन आधारित बिजनेस समझना चाहिए.

सबसे बड़ा फायदा क्या है?

अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ा निवेश नहीं है लेकिन उसके पास लोकल नेटवर्क, बातचीत की स्किल और मार्केट की समझ है, तो रियल एस्टेट ब्रोकिंग उसके लिए कम शुरुआती लागत वाला कमाई का रास्ता बन सकता है.

लेकिन यहां एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है. सिर्फ प्रॉपर्टी का नंबर लेकर ग्राहक को फोन करना ब्रोकरिंग नहीं है. सही प्रॉपर्टी की पहचान, सही ग्राहक की जरूरत समझना, कीमत पर बातचीत कराना, दस्तावेजों की जांच के लिए उचित सलाह दिलाना और भरोसे के साथ डील को पूरा कराना ही लंबे समय में इस काम की पहचान बनाता है.

यानी इस बिजनेस में असली निवेश पैसा नहीं बल्कि समय, लोकल नॉलेज और भरोसा है. एक सफल डील लाखों रुपये की ब्रोकरेज दे सकती है, लेकिन उस एक डील तक पहुंचने के पीछे कई असफल बातचीत और लगातार बनाया गया नेटवर्क भी होता है. यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई है.

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