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विदेशी स्टॉक्स में निवेश का बना रहे हैं मन? केवल पॉपुलर ऐप के भरोसे न ले US के शेयर, समझें टैक्स और ब्रोकरेज का खेल

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विदेशी स्टॉक्स में निवेश का बना रहे हैं मन? केवल पॉपुलर ऐप के भरोसे न ले US के शेयर, समझें टैक्स और ब्रोकरेज का खेल

How to invest in US stocks from India: विदेशी कंपनियों में निवेश के लिए सही ऐप चुनना महत्वपूर्ण है. केवल लोकप्रियता के बजाय, निवेश से जुड़े टैक्स, विदेशी विनिमय (फॉरेक्स) शुल्क और ब्रोकरेज की लागत की तुलना करना आवश्यक है. सही जानकारी और रणनीति से ही वैश्विक बाजार में बेहतर परिणाम संभव हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 24, 2026, 09:56 AM IST

विदेशी स्टॉक्स में निवेश का बना रहे हैं मन? केवल पॉपुलर ऐप के भरोसे न ले US के शेयर, समझें टैक्स और ब्रोकरेज का खेल

Caution in investment: सिर्फ पॉपुलर ऐप्स की लोकप्रियता देखकर निवेश न करें (फोटो एआई)

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कुछ साल पहले तक अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करना सिर्फ बड़े निवेशकों की पहुंच में माना जाता था. अब तकनीक और फिनटेक प्लेटफॉर्म की मदद से भारत में रहने वाला आम निवेशक भी वैश्विक कंपनियों में पैसा लगा सकता है. हालांकि, ऐप चुनने से पहले फीस, फॉरेक्स रेट, टैक्स और सुरक्षा जैसे पहलुओं को समझना जरूरी है.

यही वजह है कि निवेशक अक्सर Vested, INDmoney और Groww जैसे प्लेटफॉर्म की तुलना करते हैं. हर प्लेटफॉर्म की अपनी अलग खासियत है और सही चुनाव आपकी निवेश रणनीति पर निर्भर करता है. चलिए वित्तीय बाजार और कमोडिटी एक्सपर्ट हेमंत मनानी से समझते हैं निवेश टैक्स और ब्रोकरेज का असली खेल क्या है.

सिर्फ ऐप नहीं, निवेश का पूरा ढांचा समझना जरूरी

भारतीय निवेशक विदेशी शेयरों में सीधे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के जरिए निवेश नहीं करते. अधिकांश फिनटेक प्लेटफॉर्म अमेरिकी ब्रोकरेज पार्टनर्स के माध्यम से ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं. इसके लिए भारतीय नियमों के तहत विदेश में धन भेजा जता है और फिर डॉलर में निवेश किया जाता है. अगर आपका लक्ष्य लंबे समय तक वैश्विक कंपनियों में संपत्ति बनाना है, तो सिर्फ यूजर इंटरफेस देखकर ऐप चुनना समझदारी नहीं होगी. ट्रांसफर कॉस्ट और मुद्रा विनिमय शुल्क लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं.

Vested, INDmoney और Groww में किसकी क्या ताकत है

Vested उन निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प माना जाता है जो रिसर्च आधारित और लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं. इसमें तैयार निवेश बास्केट और अपेक्षाकृत कम प्लेटफॉर्म चार्ज जैसी सुविधाएं मिलती हैं, हालांकि निकासी के समय कुछ शुल्क लग सकते हैं. INDmoney उन लोगों को पसंद आ सकता है जो आसान ऑनबोर्डिंग और कम फॉरेक्स लागत चाहते हैं. डिजटल बैंकिंग इंटीग्रेशन के कारण रुपये से डॉलर में कन्वर्जन अपेक्षाकृत सुविधाजनक हो सकता है. शुरुआती निवेशकों के लिए इसका इंटरफेस भी सरल मना जाता है.

Groww उन निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकता है जो पहले से भारतीय शेयर और म्यूचुअल फंड इसी प्लेटफॉर्म पर संभाल रहे हैं. एक ही ऐप में घरेलू और विदेशी निवेश देखने की सुविधा इसे अलग बनाती है, हालांकि बैंक के जरिए रेमिटेंस करते समय अतिरिक्त लागत का ध्यान रखना चाहिए.

सिर्फ बड़े निवेशक नहीं, छोटे निवेशक भी कैसे कर सकते हैं शुरुआत?

अमेरिकी बाजार की एक बड़ी खासियत फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग है. यानी किसी महंगे शेयर का पूरा एक शेयर खरीदना जरूरी नहीं. निवेशक छोटी राशि से भी उसका हिस्सा खरीद सकते हैं. इससे सीमित बजट वाले लोगों के लिए वैश्विक कंपनियों में निवेश का रास्ता खुल जाता है. हालांकि, सिर्फ नाम देखकर निवेश करना उचित नहीं है. कंपनी का बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, जोखिम और आपके वित्तीय लक्ष्य भी उतने ही महत्वापूर्ण हैं.

टैक्स और फॉरेक्स चार्ज को नजरअंदाज करना क्यों पड़ सकता है महंगा?

विदेशी शेयरों में निवेश करते समय कई लोग सिर्फ संभावित रिटर्न देखते हैं, लेकिन वास्तविक कमाई पर टैक्स और मुद्रा विनिमय लागत का भी असर पड़ता है. विदेश में धन भेजने से जुड़े नियम, स्रोत पर टैक्स संग्रह (TCS), पूंजीगत लाभ कर और लाभांश पर लागू नियमों को समझना जरूरी है.

साथ ही, अलग-अलग बैंक और प्लेटफॉर्म अलग फॉरेक्स मार्जिन वसूल सकते हैं. इसलिए निवेश से पहले कुल लागत की तुलना करना समझदारी होगी.

सुरक्षा का पहलू भी क्यों महत्वपूर्ण है?

विदेशी निवेश करते समय यह देखना चाहिए कि आपका शेयर किस कस्टोडियन या ब्रोकरेज के पास रखा जाएगा और निवेशक सुरक्षा से जुड़े क्या प्रावधान उपलब्ध हैं. केवल आकर्षक विज्ञापन देखकर फैसला लेने के बाजाय नियामकीय ढांचे और निवेश सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए.

किस निवेशक के लिए कौन-सा विकल्प बेहतर हो सकता है?

अगर आप पहली बार अमेरिकी शेयर बाजार में कदम रख रहे हैं और कम लागत के साथ आसान अनुभव चाहते हैं, तो सरल इंटरफेस वाला प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर हो सकता है. यदि आपका फोकस दीर्घकालिक पोर्टफोलियो निर्माण और रिसर्च पर है, तो उस हिसाब से सुविधाएं देने वाला विकल्प अधिक उपयुक्त रहेगा. वहीं, जो निवेशक पहले से भारतीय बाजार में सक्रिय हैं और एकीकृत अनुभव चाहते हैं, वे ऐसा प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं जो दोनों बाजारों को एक जगह उपलब्ध कराए.

ये बात भी समझ लें
 
अमेरिकी शेयरों में निवेश का अवसर आकर्षक जरूर है, लेकिन यह जोखिम से मुक्त नहीं है. मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव, वैश्विक बाजार की अस्थिरता और टैक्स नियम आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए किसी भी ऐप का चुनाव सिर्फ लोकप्रियता के अधार पर नहीं, बल्कि अपनी जरूरत, लागत और निवेश रणनीति को ध्यान में रखकर करें. सही जानकारी के साथ लिया गया फैसला ही लंबे समय में बेहतर परिणाम दे सकता है.

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