FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
हर महीने 10 हजार PPF में डालें तो 15 साल बाद कितना मिलेगा? गणित जानकर कई लोग बदल रहे हैं अपनी बचत की रणनीति

हर महीने 10 हजार PPF में डालें तो 15 साल बाद कितना मिलेगा? गणित जानकर कई लोग बदल रहे हैं अपनी बचत की रणनीति

इस स्कीम में रोज सिर्फ 416 रुपये बचाएं , 21 साल बाद बन सकता है 70 लाख रुपये से ज्यादा का फंड

416 की रोज बचाकर इस सरकारी स्कीम से 21 साल बाद पाएं 70 लाख से ज्यादा! जानिए कौन सी योजना आपको बनाएगी लखपति

फॉरेन की नौकरी ठुकरा 3.5 लाख से शुरू किया बिजनेस, कुछ ही सालों में 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंचा फैशन ब्रांड

फॉरेन की नौकरी ठुकरा 3.5 लाख से शुरू किया बिजनेस, कुछ ही सालों में 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंचा फैशन ब्रांड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

ये 7 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया बन सकते हैं कमाई की मशीन, Make in India के तहत मिल रहा फैक्ट्री लगाने का मौका

अगर आप फैक्ट्री लगाने का सपना देख रहे हैं, तो अब सिर्फ बड़े शहरों की ओर देखने की जरूरत नहीं. Make in India की नई रफ्तार में छोटे शहरों के कई उद्योग तेजी से मुनाफा कमा रहे हैं और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार व कारोबार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 20, 2026, 11:58 AM IST

ये 7 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया बन सकते हैं कमाई की मशीन, Make in India के तहत मिल रहा फैक्ट्री लगाने का मौका

Make in India के दौर में ये 7 बिजनेस दे सकते हैं शानदार मुनाफा (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या बड़े उद्योग सिर्फ महानगरों तक सीमित हैं? पिछले कुछ समय में तस्वीर तेजी से बदली है. अब छोटे शहरों और कस्बों में भी ऐसे कारखाने खड़े हो रहे हैं जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ उद्यमियों के लिए अच्छा मुनाफा कमाने का जरिया बन रहे हैं. यही वजह है कि विनिर्माण क्षेत्र में छोटे शहरों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

स्थानीय मांग और कम लागत ने बदला कारोबार का गणित

बड़े शहरों में जमीन, किराया और मजदूरी की बढ़ती लागत के मुकाबले छोटे शहरों में उत्पादन करना कई मामलों में सस्ता पड़ता है. इसके साथ ही स्थानीय बाजार और आसपास के जिलों में बढ़ती मांग छोटे उद्योगों को स्थिर ग्राहक आधार भी देती है. यही कारण है कि कई नए उद्यमी अब महानगरों के बजाय टियर-2 और टियर-3 शहरों का रुख कर रहे हैं.

फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से किसानों और कारोबारियों दोनों को फायदा

फल, सब्जियां, मसाले, आटा, दाल, अचार और स्नैक्स जैसे उत्पादों की प्रोसेसिंग करने वाले छोटे कारखानों की मांग बढ़ रही है. इससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज बेचने का बेहतर अवसर मिलता है, वहीं कारोबारी तैयार उत्पाद के रूप में अधिक मूल्य हासिल कर सकते हैं. यह मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार दोनों को मजबूती देता है.

पैकेजिंग और प्लास्टिक विकल्प बनाने वाले उद्योग तेजी से उभर रहे

ई-कॉमर्स और रिटेल कारोबार के विस्तार के साथ पैकेजिंग सामग्री की जरूरत लगातार बढ़ रही है. कार्डबोर्ड बॉक्स, पेपर बैग, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और अन्य वैकल्पिक उत्पाद बनाने वाली इकाइयां छोटे शहरों में तेजी से स्थापित हो रही हैं. इनकी मांग सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि दूसरे राज्यों तक भी पहुंच सकती है.

इलेक्ट्रिकल और छोटे इंजीनियरिंग उत्पादों का बाजार बढ़ा

एलईडी लाइट, वायरिंग एक्सेसरी, छोटे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और कृषि उपकरणों के पुर्जे बनाने वाले कारखानों को भी नए अवसर मिल रहे हैं. इन उत्पादों की नियमित मांग होने के कारण बाजार अपेक्षाकृत स्थिर रहता है. यदि गुणवत्ता और सप्लाई बेहतर हो तो छोटे निर्माता भी बड़े वितरकों के साथ काम कर सकते हैं.

हर्बल, कॉस्मेटिक और घरेलू उपयोग के उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता

प्राकृतिक और स्थानीय ब्रांडों के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ने से हर्बल साबुन, हेयर ऑयल, अगरबत्ती, घरेलू सफाई उत्पाद और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण भी आकर्षक विकल्प बन रहा है. सही ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए छोटे शहरों से शुरू हुआ कारोबार राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकता है.

छिपा हुआ अवसर सिर्फ फैक्ट्री नहीं, पूरी सप्लाई चेन में है

अक्सर लोग केवल उत्पादन पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली अवसर पैकेजिंग, मशीन मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता जांच और डिजिटल बिक्री जैसे सहायक क्षेत्रों में भी मौजूद हैं. एक छोटा कारखाना कई अन्य स्थानीय व्यवसायों और रोजगार के अवसरों को जन्म देता है. यही इसकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है.

भविष्य उन्हीं का होगा जो स्थानीय जरूरत समझेंगे

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल बड़ी मशीनें लगाने से सफलता नहीं मिलती. जिस क्षेत्र में कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो और उत्पाद की मांग पहले से मौजूद हो, वहां शुरू किया गया उद्योग ज्यादा टिकाऊ साबित हो सकता है. छोटे शहरों की यही व्यावहारिक बढ़त आने वाले वर्षों में उन्हें विनिर्माण के नए केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है.

इस बदलते दौर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सही योजना, बाजार की समझ और गुणवत्ता पर ध्यान देकर छोटे शहरों से भी सफल विनिर्माण कारोबार खड़ा किया जा सकता है. इससे न केवल उद्यमी की आय बढ़ती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement