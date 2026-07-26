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Gen Z के भरोसे ये 4 स्टॉक्स बने मल्टीबैगर! बंपर कमाई के बीच क्या आपको भी रिवाइज करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो?

Best stocks to buy for long term: भारत की युवा पीढ़ी अब सोना या जमीन खरीदने के बजाय अपनी लाइफसटाइल, फैशन और घूमने-फिरने पर पैसे खर्च कर रही है. युवाओं के इस बदलते बर्ताव से शेयर बाजार की चार कंपनियां तगड़ी कमाई कर रही हैं और निवेशकों को अमीर बना रही हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 26, 2026, 11:13 AM IST

Gen Z के भरोसे ये 4 स्टॉक्स बने मल्टीबैगर! बंपर कमाई के बीच क्या आपको भी रिवाइज करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो?

Gen Z के भरोसे ये 4 कंपनियां कूट रही हैं तगड़ा मुनाफा (फोटो एआई)

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  • भारत की नई पीढ़ी बदली लाइफस्टाइल
  • सुविधा और अनुभव पर भारी खर्च
  • क्विक कॉमर्स से बदली पूरी मार्केट
  • प्रीमियम ब्रांड्स की बढ़ी भारी डिमांड
  • इन चार कंपनियों में बंपर कमाई

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का युवा सदस्य हर छोटी चीज़ के लिए तुरंत ब्लिंकिट क्यों खोल लेता है, या हर वीकेंड पर बाहर घूमने की प्लानिंग क्यों करता है? यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में आया एक बहुत बड़ा बदलाब है. देश की नई पीढ़ी यानी जेन जेड ने पारंपरिक निवेश जैसे सोने या प्रॉपर्टी से दूरी बना ली है. अब उनका फोकस अपनी पहचान और नए अनुभवों को जीने पर है. युवाओं का यही शौक शेयर बाजार की कुछ चुनिंदा कमपनी के लिए लॉटरी साबित हो रहा है, जो उनकी इस लाइफस्टाइल से तगड़ा मुनाफा कमा रही हैं. तो चलिए मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते हैं कि किन कंपनियों को कैसे Gen Z से बूस्ट मिल रहा है.

युवाओं की जेब से निकल रहा कंपनियों का मुनाफा  

भारत की जेन जी इकोनॉमी आज चार बड़े स्तंभों पर टिकी है: तुरंत सामान पहुंचाने वाला क्विक कॉमर्स, बजट में आने वाला ट्रेंडी फैशन, घूमने-फिरने का शौक और प्रीमियम चीजें इस्तेमाल करने की चाहत. आज का युवा संख्या से ज्यादा क्वालिटी को पसंद कर रहा है. यह बदलाव सिर्फ कुछ दिनों का नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय तक चलने वाला ट्रेंड है. जो कंपनियां युवाओं की इस सोच को समझ चुकी हैं, वे मार्केट में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि अगर वे सही जगह निवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें युवाओं के खर्च करने के तौर-तरीकों पर नजर रखनी होगी.

पलक झपकते डिलीवरी और सुविधा का नया क्रेज 

आज के युवाओं के लिए सबसे महतवपूर्ण चीज समय और सुबिधा है. वे सामान खरीदने के लिए इंतजार नहीं करना चाहते. इसी व्यवहार का फायदा इटरनल (Eternal) कंपनी उठा रही है. अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के जरिए यह कंपनी घर की जरूरतों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ मिनटों में डिलीवर कर रही है. यहां असल खेल सामान बेचने का नहीं, बल्कि सुविधा बेचने का है.

इसी वजह से कंपनी की ग्रोथ में जबरदस्त उछाल देखा गया है. वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 20,243 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 54,364 करोड़ रुपये हो गया. पिछले पांच सालों में कंपनी के रेवेन्यू में 94 प्रतिशत की सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुनाफा 22 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ा है.

सस्ते और स्टाइलिश कपड़ों से पहचान बनाने की होड़ 

आजकल के युवाओं के लिए कपड़े सिर्फ बदन ढकने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का माध्यम हैं. ट्रेंट (Trent) ने अपने ब्रांड 'जूडियो' के जरिए देश के किफायती फैशन मार्केट की पूरी तस्वीर बदल दी है. नए-नए डिजाइन और बेहद कम दाम युवाओं को बार-बार खरीदारी करने के लिए मजबूर करते हैं. कपड़ों को बार-बार अपडेट करने की अपनी रणनीति की वजह से यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है.

अगर आंकड़ों की बात करें तो ट्रेंट का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2025 के 17,135 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 20,074 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 1,534 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,721 करोड़ रुपये हो गया है. पिछले पांच सालों में इसका रेवेन्यू 51 प्रतिशत और मुनाफा 69 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ा है.

सस्ती चीजों के बजाय प्रीमियम ब्रांड्स की बढ़ती चाहत 

मार्केट में एक और बड़ा बदलाव यह आया है कि युवा अब ज्यादा पीने के बजाय अच्छा पीने पर भरोसा करते हैं. रेडिको खेतान (Radico Khaitan) इसी प्रीमियम ट्रेंड का पूरा फायदा उठा रही है. रामपुर सिंगल माल्ट, जैसलमेर जिन और मैजिक मोमेंट्स वोदका जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के दम पर कंपनी ने युवाओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. कंपनी सस्ती और ज्यादा मात्रा वाली ड्रिंक्स बेचने के बजाय महंगे और प्रीमियम पोर्टफोलियो पर ध्यान दे रही है, जिससे उनका मुनाफा बढ़ रहा है.

कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2025 के 4,843 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 6,050 करोड़ रुपये हो गया है. इसी तरह नेट प्रॉफिट भी 346 करोड़ रुपये से बढ़कर 604 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पिछले पांच सालों में इसकी आय में 21 प्रतिशत और मुनाफे में 17 प्रतिशत की सालाना बढ़त दर्ज की गई है.

चीजों को बटोरने से ज्यादा यादें सहेजने का शौक 

आज की जनरेशन सामान या गाड़ियां खरीद्ने से ज्यादा घूमने-फिरने, स्टेकेशन और अच्छे होटलों में वक्त बिताने को तवज्जो दे रही है. इंडियन होटल्स कंपनी (Indian Hotels Company) अपने ताज, विवांता, जिंजर और क्यूमिन जैसे अलग-अलग ब्रांड्स के जरिए इस पूरी इकोनॉमी का फायदा उठा रही है. कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारी-भरकम निवेश करने के बजाय पार्टनरशिप और मैनेजमेंट एग्रीमेंट (एसेट-लाइट मॉडल) पर काम कर रही है.

इस रणनीति की वजह से वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का जो रेवेन्यू 8,335 करोड़ रुपये था, वह वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 9,689 करोड़ रुपये हो गया. वहीं नेट प्रॉफिट भी 2,038 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,247 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पिछले पांच सालों में कंपनी का रेवेन्यू 44 प्रतिशत और मुनाफा 32 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ा है. बदलते भारत की यह नई तस्वीर साफ करती है कि जो कंपनियां युवाओं के मिजाज को समझेंगी, आने वाला वक्त उन्हीं का होगा.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों (Educational & Informational Purposes) के लिए है. इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह, निवेश की सिफारिश या शेयर खरीदने/बेचने का सुझाव न माना जाए. शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. किसी भी शेयर या फंड में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (SEBI Registered Advisor) से परामर्श अवश्य लें.

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