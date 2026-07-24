लीक से हटकर हैं ये 3 स्टार्टअप्स, जिनके लिए सरकार से भी मिलेगी मदद, बिना बड़े निवेश के होगी मोटी कमाई  

Profitable Business opportunity: फिक्की और नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तीन नए और अनोखे बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा मुनाफे वाले साबित हो सकते हैं, जिनमें कम लागत और सरकार की मदद से आसानी से शुरुआत की जा सकती है.

फिक्की और नीति आयोग की नई रिपोर्ट 2026 के बिजनेस ट्रेंड्स .

एआई पैकेजिंग और सस्टेनेबिलिटी ऑडिट से MSMEs को मिलेगी राहत.

ड्रोन तकनीक और डेटा एनालिसिस से खेती को आधुनिक बनाना.

सरकार की मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल से आसान फंडिंग .

क्या आप भी हर महीने वही पुरानी नौकरी की भागदौड़ से थक चुके हैं और खुद का कुछ बड़ा, अलग और मुनाफे वाला शुरू करने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो साल 2026 उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जो लीक से हटकर बिजनेस करना चाहते हैं. फिक्की (FICCI) और नीति आयोग (Niti Aayog) की हालिया रिपोर्ट्स साफ इशारा करती हैं कि आने वाले समय में पारंपरिक दुकानों या पुरानी घिसी-पिटी सर्विस का दौर धीमा पड़ने वाला है, और असली कमाई उन सेक्टर्स में छिपी है जिन्हें अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं है.

अगर आपके पास कोई बड़ा फंड नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार खुद नए जमाने के इन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए मदद का हाथ बढ़ा रही है. आज हम आपको तीन ऐसे फ्रेश बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि आने वाले सालों में तगड़ा मुनाफा भी देंगे. एक छिपा हुआ सच यह है कि इन क्षेत्रों में अभी बाजार में कोई बड़ा कंपटीटर नहीं है, यानी जो पहले उतरेगा, वही इस मार्केट का राजा बनेगा.

पर्यावरण बचाने की जद्दोजहद में कंपनियों को चाहिए रास्ता और आपका होगा समाधान

आज के समय में देश के लाखों छोटे-मोटे उद्योगों और डीटूसी (D2C) ब्रांड्स पर सरकार और पर्यावरण एजेंसियों का बहुत बड़ा दबाव है. सिंगल-यूज प्लास्टिक और प्रदूषण के नियमों के चलते कंपनियां बुरी तरह फंस चुकी हैं कि वे अपने सामान की पैकेजिंग कैसे करें. FICCI की ईपीआर गाइडलाइंस के मुताबिक, हर कंपनी को ग्रीन नॉर्म्स फॉलो करने ही होंगे, वरना भारी जुर्माना तय है.

यहीं पर आपका रोल शुरू होता है. आप एक ऐसा एआई-बेस्ड स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जो इन कंपनियों के पूरे सप्लाई चेन का कार्बन और प्लास्टिक फुटप्रिंट मापकर उन्हें सबसे सस्ता और इको-फ्रेंडली पैकेजिंग विकल्प सुझाए. इसके लिए आपको ज्यादा बड़ी टीम की भी जरूरत नहीं है, बस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और एक एनवायरनमेंट एक्सपर्ट की मदद से आप इसे शुरू कर सकते हैं. कंपनियां इसके लिए आपको मोटी कंसल्टेंसी फीस देने को तैयार बैठी हैं, क्योंकि उनके पास इस समस्या का कोई दूसरा हल नहीं है. इसमें आपको शुरुआती तौर पर लगभग तीन से पांच लाख रुपये तक की लागत लगानी पड़ सकती है.

किसानी के बदले तौर-तरीके से कैसे कमाएं ड्रोन तकनीक के जरिए मुनाफा?

भारत का कृषि क्षेत्र अब पूरी तरह बदल रहा है और फिक्की की ड्रोन तकनीक से जुड़ी सिफारिशें इस बात की गवाही देती हैं. पारंपरिक खेती का जमाना अब पीछे छूट रहा है और किसान प्रिसिजन फार्मिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. हालांकि, हर किसान के लिए महंगे ड्रोन खरीदना मुमकिन नहीं है, और यहीं से आपके बिजनेस का रास्ता निकलता है.

आप एक एग्री-ड्रोन डेटा-एज ए सर्विस बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इसमें आप सिर्फ खेतों में कीटनाशक छिड़काव का काम नहीं करेंगे, बल्कि ड्रोन के जरिएजमीन और फसल का डेटा जुटाएंगे और एआई की मदद से उसका विश्लेषण करके किसानों को एक सटीक रिपोर्ट कार्ड देंगे. इससे किसानों को यह पता चल जाएगा कि उनकी फसल में कौन सी बीमारी है और खाद कितनी मात्रा में डालनी है. आप प्रति एकड़ के हिसाब से फीस ले सकते हैं या फिर स्थानीय किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के साथ सीधा अनुबंध कर सकते हैं. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पांच से आठ लाख रुपये की जरूरत होगी और इसके लिए डीजीसीए से मान्यता प्राप्त ड्रोन लाइसेंस लेना होगा.

एल्डर-टेक और स्मार्ट होम ऑटोमेशन सर्विस बनेगा बड़ा कमाई का जरिया

देश के बड़े और मझोले शहरों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. नौकरी की तलाश में युवा बाहर निकल रहे हैं और उनके बुजुर्ग माता-पिता घरों में अकेले रह रहे हैं. नीति आयोग की डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले दिनों में यह सिल्वर इकॉनमी एक बहुत बड़ा बाजार बनने जा रही है.

आप एल्डर-टेक और स्मार्ट होम ऑटोमेशन सर्विस की शुरुआत करके इस मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं. इसमें आपको बुजुर्गों के घरों में ऐसे स्मार्ट सेंसर लगाने होते हैं जो उनके गिरने पर तुरंत अलार्म बजा दें, या फिर ऑटोमैटिक मेडिसिन डिस्पेंसर और एआई आधारित वॉयस बॉट की सुविधा देनी होती है जो उनकी सेहत की निगरानी कर सके. इस सेक्टर में अभी बहुत कम ऑर्गनाइज्ड प्लेयर्स हैं, इसलिए आपके लिए मुनाफा कमाने के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं. आप हार्डवेयर बेचने के साथ-साथ मंथली मॉनिटरिंग और इमरजेंसी रिस्पोंस का सब्सक्रिप्शन प्लान बेचकर लगातार कमाई कर सकते हैं. इसके लिए चार से सात लाख रुपये का शुरुआती निवेश काफी होगा.

जानिए कैसे मिलेगा लोन और रजिस्ट्रेशन का फायदा?

अगर आपको लगता है कि इन स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे या भारी ब्याज चुकाना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. सरकार ने नए और अनोखे विचारों वाले युवाओं के लिए रास्ते बहुत आसान कर दिए हैं. आप डीपीआईआईटी के स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाकर अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स में छूट और सीड फंड का जबरदस्त लाभ मिल जाएगा.

इसके अलावा, अगर पैसों की थोड़ी बहुत कमी है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के दस लाख रुपये तक का बिजनेस लोन आसानी से मिल जाता है. आप जन समर्थ पोर्टल के जरिए घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही, अपने बिजनेस को एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर मुफ्त रजिस्टर करना न भूलें, क्योंकि इससे आपको सरकारी सब्सिडी और कम ब्याज दरों पर लोन का सीधा फायदा मिलने लगेगा.

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