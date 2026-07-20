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Business Ideas: इन 2 यूनिक स्टार्टअप में है करोड़ों का मुनाफा, बिजनेस कोच से जानें क्यों है इसमें कॉम्पिटिशन बेहद कम 

Best startup opportunities for MSMEs: 2026 में दो सेक्टर में अगर आपने हाथ आजमा लिया तो आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, खास बात ये है कि इन दो सेक्टर में सरकारी मदद भी मिलेगी. एमएसएमई कि रिपोर्ट के अनुसार ये दो बेस्ट स्टार्टअप आइडियाज की 2026 में डिमांड बढ़ने की 100% गारंटी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 20, 2026, 02:10 PM IST

Business Ideas: इन 2 यूनिक स्टार्टअप में है करोड़ों का मुनाफा, बिजनेस कोच से जानें क्यों है इसमें कॉम्पिटिशन बेहद कम 

सरकारी नीतियों से मिल रहा मौका इन 2 नए बिजनेस में है पैसा ही पैसा (फोटो एआई)

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  • 2026 में उभरते सर्विस बिजनेस अवसर कौन से हैं?
  • कम निवेश, हाई वैल्यू बिजनेस मॉडल क्या है?
  • MSME की नई जरूरतों से कमाई के नए अवसर बने
  • सरकारी योजनाओं का मिल सकता लाभ

अगर आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जहां अगले कुछ वर्षों तक मांग बढ़ने की संभावना हो, तो केवल ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित रहना सही रणनीती नहीं होगी. FICCI की उद्योग चर्चाओं, MSME सेक्टर के नए रुझानों और नीति आयोग की 2026 की ग्रीन ट्रांजिशन से जुड़ी सिफारिशों से साफ संकेत मिलता है कि भारत का अगला विकास डेटा, संसाधन दक्षता और टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं पर ज्यादा निर्भर हो सकता है. यही वजह है कि कई ऐसे बिजनेस उभर रहे हैं, जिन पर अभी बहुत कम लोगों की नजर है.

FICCI, नीति आयोग और MSME सेक्टर के बदलते रुझान और बिजनेस कोच वरुन बताते हैं कि जल दक्षता और डिजिटल प्रोडक्ट ट्रेसबिलिटी जैसी सेवाएं आने वाले वर्षों में नए बिजनेस अवसर बन सकती हैं. सही योजना, तकनीकी विशेषज्ञता और सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ इन क्षेत्रों में शुरुआत की जा सकती है.

इंडस्ट्रियल वॉटर एफिशिएंसी ऑडिट सर्विस

भारत के कई औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और उसके कुशल उपयोग का मुद्दा तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है. नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संसाधन दक्षता और MSME के टिकाऊ विकास पर जोर दिया है. दूसरी ओर, उद्योगों के लिए पानी की बढ़ती लागत और पर्यावरणीय नियम भी नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं. ऐसे में हजारों छोटे और मध्यम उद्योगों को ऐसी विशेषज्ञ सेवाओं की जरूरत पड़ सकती है, जो उनके पानी की खपत कम करने और उत्पादन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करें.

यहीं से इंडस्ट्रियल वॉटर एफिशिएंसी ऑडिट सर्विस का अवसर निकलता है. इस बिजनेस में उद्योगों का वाटर ऑडिट किया जाता है, यह देखा जाता है कि कहां पानी की बर्बादी हो रही है और किस तकनीक से उसे कम किया जा सकता है. इसके साथ वर्षा जल संचयन, वॉटर रीसाइक्लिंग सिस्टम, पाइपलाइन लॉस कंट्रोल और जल उपयोग की डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी सेवाएं भी दी जा सकती हैं.

इस कारोबार की शुरुआत लगभग 8 से 18 लाख रुपये में हो सकती है. शुरुआती निवेश में तकनीकी उपकरण, फ्लो मीटर, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग विशेषज्ञ और मार्केटिंग शामिल होंगे. यदि किसी अनुभवी इंजीनियर के साथ साझेदारी की जाए तो लागत कम भी हो सकती है.

कमाई का तरीका कई स्तरों पर बनाया जा सकता है. प्रत्येक ऑडिट के लिए अलग फीस ली जा सकती है. इसके अलावा वार्षिक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन और जल बचत से जुड़े सलाहकार प्रोजेक्ट से नियमित आय प्राप्त की जा सकती है. कई उद्योग लंबे समय तक ऐसे विशेषज्ञों के साथ काम करना पसंद करते हैं.

यदि परियोजना MSME, ऊर्जा दक्षता या संसाधन प्रबंधन से जुड़ी पात्र योजनाओं के दायरे में आती है तो बैंक ऋण, CGTMSE गारंटी, SIDBI की कुछ वित्तीय सुविधाएं तथा राज्य सरकारों की MSME योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है. आवेदन के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन, UDYAM Registration (यदि लागू हो), परियोजना रिपोर्ट, बैंक दस्तावेज और आवश्यक लाइसेंस तैयार रखने होंगे.

डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट लागू करने से जुड़ी कंसल्टेंसी

यूरोप सहित कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों की ट्रेसबिलिटी, सप्लाई चेन डेटा और सस्टेनेबिलिटी जानकारी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है. कई भारतीय निर्यातक भी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों की डिजिटल जानकारी व्यवस्थित करने की दिशा में काम कर रहे हैं. यही बदलाव डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट लागू करने से जुड़ी कंसल्टेंसी जैसे नए बिजनेस की संभावना पैदा करता है.

इस बिजनेस का मुख्य काम कंपनियों को उनके उत्पादों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने, QR आधारित डेटा सिस्टम विकसित करने, सप्लाई चेन की जानकारी व्यवस्थित करने और निर्यात से जुड़ी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया को आसान बनाना होगा. आने वाले वर्षों में यह सेवा विशेष रूप से इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट और अन्य निर्यात आधारित उद्योगों के लिए उपयोगी हो सकती है.

इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए लगभग 10 से 22 लाख रुपये की आवश्यकता हो सकती है. इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और विशेषज्ञ कर्मचारियों पर खर्च होगा. यदि शुरुआत केवल कंसल्टेंसी मॉडल से की जाए तो शुरुआती लागत काफी कम रखी जा सकती है.

कमाई का मॉडल मजबूत माना जाता है क्योंकि कंपनियों से इम्प्लीमेंटेशन फ़ीस, सॉफ़्टवेयर सब्सक्रिप्शन, सालाना सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम और कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन जैसी सेवाओं के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जा सकता है. एक बार ग्राहक जुड़ने के बाद लंबे समय तक सेवा देने का अवसर भी मिलता है.

सरकारी सहायता के लिए स्टार्टअप इंडिया मान्यता, DPIIT मान्यता, पात्रता के अनुसार CGTMSE, SIDBI की कुछ योजनाएं तथा विभिन्न राज्यों की स्टार्टअप नीतियों का उपयोग किया जा सकता है. निर्यात उन्मुख कंपनियां अन्य प्रासंगिक सरकारी सहायता कार्यक्रमों की पात्रता भी जांच सकती हैं. आवेदन के लिए कंपनी का पंजीकरण, PAN, बैंक खाता, आवश्यक होने पर GST, परियोजना रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज तैयार रखने होंगे.

क्यों भविष्य में तेजी पकड़ सकते हैं ये दोनों कारोबार?

इन दोनों बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये किसी एक उत्पाद पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उद्योगों की बदलती जरूरतों पर आधारित सेवा मॉडल हैं. जैसे-जैसे कंपनियां लागत घटाने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और वैश्विक मानकों के अनुरूप काम करने की कोशिश करेंगी, वैसे-वैसे इन सेवाओं की मांग बढ़ सकती है. यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में केवल फैक्ट्री लगाने से ज्यादा अवसर उन लोगों के पास होंगे, जो उद्योगों की समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराएंगे.

फिर भी, किसी भी निवेश से पहले स्थानीय बाजार, प्रतिस्पर्धा, कानूनी आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमता और ग्राहकों की वास्तविक मांग का स्वतंत्र मूल्यांकन करना जरूरी है. सही योजना, अनुभवी टीम और लगातार बेहतर सेवा ही ऐसे बिजनेस को लम्बे समय तक सफल बना सकती है.

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