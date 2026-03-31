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कल से बदल जाएगा आपका पैसा मैनेज करने का तरीका, कार्ड- FASTag-PAN से लेकर टैक्स तक-जानिए क्या-क्या बदलेगा

1 अप्रैल, 2026 से कई वित्तीय और बैंकिंग नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं, FASTag धारकों, RuPay डेबिट कार्ड धारकों और करदाताओं पर पड़ेगा. 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 31, 2026, 02:38 PM IST

कल से बदल जाएगा आपका पैसा मैनेज करने का तरीका, कार्ड- FASTag-PAN से लेकर टैक्स तक-जानिए क्या-क्या बदलेगा

From April 1st Debit Cards, FASTag, and PAN to Taxes-Find Out What Changes Are Coming

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नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के लेन-देन से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं. 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे तौर पर बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट और यात्रा खर्च को प्रभावित कर सकते हैं.
 
कार्ड और बैंकिंग में क्या बदल रहा है

1 अप्रैल से कई बैंक और कार्ड कंपनियां अपने नियम अपडेट कर रही हैं. State Bank of India के कार्ड यूजर्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के इस्तेमाल का तरीका बदला जा रहा है. अब कुछ कार्ड्स में स्टेटमेंट क्रेडिट के लिए रिडेम्पशन केवल 4,000 पॉइंट्स के गुणकों में ही संभव होगा. इसके अलावा HDFC Bank समेत कई बैंक लोन रेट, फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज, एटीएम निकासी नियम और लॉकर चार्ज में बदलाव कर रहे हैं. Punjab National Bank और बंधन बैंक जैसे अन्य बैंक भी एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े शुल्क और लिमिट में संशोधन लागू करेंगे.

 FASTag और ट्रैवल खर्च पर असर

हाईवे पर सफर करने वालों के लिए भी बदलाव तय है. National Highways Authority of India ने FASTag वार्षिक पास शुल्क को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा. यह छोटा सा बदलाव दिखने में मामूली है, लेकिन नियमित यात्रा करने वालों के लिए सालाना खर्च बढ़ा सकता है.

 RuPay कार्ड यूजर्स के लिए बड़ा झटका

National Payments Corporation of India ने RuPay प्लेटिनम डेबिट कार्ड से मिलने वाली लाउंज सुविधाओं में बदलाव किया है. नए नियमों के तहत, 1 अप्रैल 2026 से कई RuPay डेबिट कार्ड धारक एयरपोर्ट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) और रेलवे लाउंज एक्सेस का लाभ नहीं उठा पाएंगे. इससे उन यात्रियों को असर पड़ेगा जो इन सुविधाओं का नियमित उपयोग करते थे.

 PAN और टैक्स नियमों में नया अपडेट

PAN कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया भी बदलने जा रही है. अब तक केवल आधार के जरिए आवेदन करना आसान था, लेकिन 1 अप्रैल के बाद अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत होगी. साथ ही, PAN पर नाम वही दर्ज होगा जो आधार में है, इसलिए लोगों को अपने आधार डेटा को अपडेट और सही रखना जरूरी होगा. टैक्स के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव है. 1961 का पुराना आयकर कानून हटाकर नया आयकर अधिनियम 2025 लागू किया जा रहा है. हालांकि, पुराने मामलों को सुचारू रूप से निपटाने के लिए कुछ ट्रांजिशनल प्रावधान जारी रहेंगे.

डिजिटल पेमेंट और सुरक्षा पर फोकस

Reserve Bank of India ने डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) को अनिवार्य किया है. इसका मतलब है कि हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जरूरी होगी, जैसे OTP या अन्य वेरिफिकेशन. इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

आम लोगों पर क्या होगा असर

इन सभी बदलावों का असर सीधे तौर पर आम नागरिकों की जेब और सुविधा पर पड़ेगा.

* बैंकिंग सेवाएं थोड़ी महंगी या सीमित हो सकती हैं.
* यात्रा खर्च में हल्की बढ़ोतरी संभव है.
* डिजिटल पेमेंट ज्यादा सुरक्षित लेकिन थोड़ा समय लेने वाले हो सकते हैं.
* टैक्स और डॉक्यूमेंटेशन में सख्ती बढ़ेगी.

विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बदलाव वित्तीय सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं. 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे ये नियम केवल तकनीकी बदलाव नहीं हैं, बल्कि यह आपकी रोजमर्रा की वित्तीय आदतों को प्रभावित करेंगे. ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते इन अपडेट्स को समझें और अपने फाइनेंशियल प्लान को उसी अनुसार ढालें.

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