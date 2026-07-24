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शेयर बाजार का वो बाजीगर जिसके 150 करोड़ हुए थे फ्रीज, लेकिन इस ट्रेडर ने अपने दम पर जानिए कैसे पलटी पूरी बाजी 

At age of 24 this man could buy fifteen Audis every day: चौबीस की उम्र में जो हर दिन खरीद सकता था पन्द्रह ऑडी, अचानक क्यों सील हो गए उसके 150 करोड़ रुपये और कैसे इस ट्रेडर ने हार नहीं मानी और ऐसी वापसी की कि बाजार की बाजी ही पलट दी. कौन हैं ये दिग्गज ट्रेडर्स चलिए जानते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 24, 2026, 08:54 AM IST

शेयर बाजार का वो बाजीगर जिसके 150 करोड़ हुए थे फ्रीज, लेकिन इस ट्रेडर ने अपने दम पर जानिए कैसे पलटी पूरी बाजी 

चौबीस की उम्र में ये शख्स हर दिन खरीद सकता था पन्द्रह ऑडी (फोटो सोशल मीडिया)

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TRENDING NOW

  • शरद झुनझुनवाला की ट्रेडिंग जर्नी
  •  24 की उम्र में करोड़ों कमाई
  •  2011 में 150 करोड़ फ्रीज
  •  शेयर बाजार में अनुशासन का महत्व
  •  जोश टॉक्स पर प्रेरणादायक कहानी

जब बैंक खाते में करोड़ों रुपये हों और हर रोज एक नई लग्जरी गाड़ी खरीदने की ताकत हो, तो इंसान को अपनी सफलता पर अंधा भरोसा हो जाता है. लेकिन क्या हो अगर एक ही दिन में आपकी सारी दौलत पर ताला लग जाए? शेयर बाजार की दुनिया में फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक का सफर तय करने वाले शरद झुनझुनवाला की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो आज के युवाओं को यह सिखाती है कि पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उसे बचाकर रखना उससे भी बड़ा हुनर है.

चौबीस की उम्र में करोड़ों का कारोबार और पैसों की बारिश

जब लोग इस उम्र में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, तब शरद झुनझुनवाला के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का टर्नओवर पांच करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था. उनकी कमाई का यह आलम था कि वे रोजाना बाजार से इतना मुनाफा कमाते थे कि चाहे तो हर दिन पन्द्रह ऑडी कारें आसानी से खरीद सकते थे. यह सफलता आम आदमी के लिए किसी सपने जैसी लगती है, जहां पैसा पानी की तरह बहता है और भविष्य को लेकर कोई फिक्र नहीं होती.

शेयर बाजार के उतार चढ़ाव और वो भयानक दौर जब सब रुक गया

शेयर मार्केट की चाल को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है. शरद जी ने अपने 33 साल के लंबे ट्रेडिंग करियर में कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिन्होंने अच्छे-अच्छों के पसीने छुड़ा दिए. लेकिन साल 2011 उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका लेकर आया, जब उनका 150 करोड़ रुपये का बैलेंस पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया. सोचिए, जिस इंसान के पास अकूत संपत्ति हो, उसका बैंक खाता सील हो जाए तो उसकी मानसिक स्थिति पर क्या बीतेगी.

अनुशासन और धैर्य ने ऐसे बचाई डूबती हुई नैया

जब करोड़ों रुपये अटक जाएं और चारों तरफ मुश्किलें खड़ी हों, तब या तो इंसान टूट जाता है या फिर और ज्यादा मजबूत होकर उभरता है. शरद झुनझुनवाला ने घबराने के बजाय स्टॉक मार्केट के नियमों का पालन किया. अनुशासन और पैटिएंस यानी धैर्य के साथ उन्होंने कानूनी और बाजार से जुड़ी लड़ाइयों का सामना किया. उनकी यह सीख आज के ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है, जो रातोंरात अमीर बनने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं.

आज यूट्यब के जरिए नई पीढ़ी को दे रहे हैं गुरुमंत्र

जिंदगी की ठोकरें खाने के बाद जो अनुभव मिलता है, वह किसी किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता. आज शरद झुनझुनवाला अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जहां वे अपने तीन दशक के तजुर्बे को नई पीढ़ी के साथ साझा करते हैं. जोश टॉक्स के मंच पर उनकी यह कहानी उन तमाम युवाओं की आंखें खोलने के लिए काफी है, जो शेयर बाजार को जुआ मानते हैं या बिना सीखे अंधाधुंध पैसा झोंक रहे हैं.

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