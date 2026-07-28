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हिंदी न्यूज़बिजनेस

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क्रूड ऑयल सस्ता होते ही शेयर बाजार में रौनक: सेंसेक्स 152 अंक चढ़ा, जानिए तेजी के 5 बड़े कारण

पश्चिम एशिया में तनाव घटने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई है. आईटी शेयरों की मजबूती से सेंसेक्स और निफ्टी नए स्तर पर पहुंचे हैं. हालांकि, एशियाई बाजारों की गिरावट और एफआईआई की बिकवाली से चिंता बनी हुई है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 28, 2026, 12:05 PM IST

क्रूड ऑयल सस्ता होते ही शेयर बाजार में रौनक: सेंसेक्स 152 अंक चढ़ा, जानिए तेजी के 5 बड़े कारण

पश्चिम एशिया में तनाव कम होते ही शेयर बाजार में बढ़त, जानिए 5 बड़ी वजहें (फोटो एआई)

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  • कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
  • आईटी शेयरों में शानदार बढ़त दर्ज
  • सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल
  • पश्चिम एशिया में तनाव हुआ कम
  • विदेशी निवेशकों ने बेचे शेयर

क्या आप भी अपनी सेविंग्स को लेकर परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कि मार्केट के इस दौर में पैसा कहां सुरक्षित रहेगा? मंगलवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई. अगर आप शेयर बाजार में नए हैं या म्यूचुअल फंड के जरिए हर महीने एसआईपी करते हैं, तो यह खबर सीधा आपकी जेब और आपके भविष्य के बजट से जुड़ी हुई है. चलिए मार्केट एक्सपर्ट से समझते हैं कि कैसे अचानक से बाजार में तेजी का दौर शुरु हुआ है और क्या है इसके पीछे वजह.

कच्चे तेल की नरमी से भारतीय बाजार को क्यों मिला सहारा?

भारतीय अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध दुनिया भर में मिलने वाले क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से है. जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिरते हैं, तो भारत के लिए आयात बिल कम हो जाता है. मंगलवार को ब्रेंट क्रूड 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 87.09 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद जग गई है, जिससे सप्लाई बाधित होने का डर काफी हद तक खत्म हो गया. जब-जब तेल सस्ता होता है, तब-तब आम आदमी के लिए महंगाई कम होने के आसार बढ़ जाते हैं और कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, जिसका असर शेयर बाजार की तेजी के रूप में दिखता है.

सेंसेक्स और निफ्टी की चाल और 5 वजहें जिनसे आई तेजी

शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 152.7 अंक चढ़कर 76,988.48 पर पहुंच गया. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 44.95 अंक बढ़कर 24,040.90 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में इस तेजी के पीछे पांच मुख्य कारण रहे हैं. पहला, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट. दूसरा, पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव का कम होना. तीसरा, आईटी सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी होना. चौथा, पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सेंसेक्स में 776.01 अंक और निफ्टी में 228.50 अंक की बड़ी बढ़त से बना सकारात्मक माहौल. पांचवां कारण, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े शेयरों में निवेशकों का भरोसा लौटना रहा.

आईटी सेक्टर का कमाल और कौन से शेयर पिछड़े

इस पूरे तेजी के माहौल में टेक सेक्टर ने बाजार को संभालने का काम किया. टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इंफोसिस और एचसीएल टेक जैसे दिग्गज शेयरों में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया. इसके अलावा एफएमसीजी क्षेत्र से हिंदुस्तान यूनिलीवर और इटरनल में भी बढ़िया खरीदारी देखी गई. हालांकि, हर सेक्टर में हरियाली नहीं थी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में कुछ बिकवाली देखने को मिली. ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ-टेक कंपनी एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के अनुसार, तेल संकट खत्म होने के संकेतों ने बाजार का मूड पूरी तरह बदल दिया है.

आगे का रुख कैसा रहेगा और क्या हैं असली खतरे

अगर आप सोच रहे हैं कि यह तेजी यूं ही जारी रहेगी, तो आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. बाजार के आगे के रुख में कुछ चुनौतियां भी छिपी हैं. सबसे बड़ी चिंता विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का रुख है, जिन्होंने सोमवार को 1,688.23 करोड़ रुपये के शेयर बेच डाले. इसके अलावा एशियाई बाजारों का रुख काफी नकारात्मक रहा. दक्षिण कोरिया का KOSPI सूचकांक 9.34 प्रतिशत तक टूट गया, जबकि जापान का निक्केई 225, शंघाई का कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजारों से भी मिले-जुले संकेत मिले हैं. ऐसे में भारतीय बाजार में आने वाले दिनों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

आम आदमी और रिटेल निवेशकों पर क्या होगा इसका सीधा प्रभाव

अगर आप एक आम नौकरीपेशा इंसान हैं, तो इस बाजार की तेजी का आपकी जिंदगी पर दो तरह से असर पड़ता है. पहला, अगर आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रखी है, तो निफ्टी और सेंसेक्स के 24,000 और 76,000 के पार रहने से आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न सुधरेगा. दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का मतलब है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहेंगे या घट सकते हैं. इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी नियंत्रण में रहेंगे. हालांकि, एफआईआई की बिकवाली को देखते हुए छोटे निवेशकों को किसी भी शेयर में एकमुश्त पैसा लगाने से बचना चाहिए और एसआईपी के रास्ते ही निवेश जारी रखना समझदारी होगी.
 

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