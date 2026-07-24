बिना उधारी पापा के बिजनेस को बच्चों ने बनाया 150 करोड़ टर्नओवर वाला, जानिए कैसे अमेजन के जरिये बना छोटा सा ब्यूटी ब्रांड ग्लोबल 

Indian beauty brand global expansion: मुंबई की पीएसी कॉस्मेटिक्स ने बिना किसी बाहरी फंडिंग के प्रोफेशनल मेकअप टूल्स से शुरू होकर आज करोड़ों का टर्नओवर हासिल कर लिया है. रमेश जैन द्वारा शुरू की गई यह कंपनी अब वैश्विक बाजारों में अपनी पैठ बना रही है.

जब बड़े-बड़े ब्रांड्स अपनी चमक बिखेरने के लिए करोड़ों की विदेशी फंडिंग का सहारा लेते हैं, तब एक भारतीय परिवार ने बिना एक भी रुपया बाहर से उधार लिए ग्लोबल लेवल का ब्यूटी ब्रांड खड़ा कर दिया है. क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी निवेशक के सहारे भी कोई कंपनी मुनाफे के मामले में बड़े-बड़ों को टक्कर दे सकती है? आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की उस कंपनी की जिसने मेकअप की दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी है.

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जब टूल्स से शुरू हुआ था सफर

साल 2006 में रमेश जैन ने मुंबई में पीएसी कॉस्मेटिक्स की नींव रखी थी. शुरुआती दौर में यह कंपनी सिर्फ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट्स के बीच ही जानी जाती थी और इसके टूल्स काफी पसंद किए जाते थे. आम ग्राहकों के बीच इस ब्रांड की पहुंच बिल्कुल नहीं थी. साल 2014 में जब रमेश जैन के बेटे बोनिश जैन इस बिजनेस से जुड़े, तो उन्होंने कंपनी को एक नई दिशा देने का फैसला किया. उनका मानना था कि पारंपरिक पढ़ाई के बजाय कुछ ऐसा किया जाए जो आम लोगों की जरूरत बने और प्रोफेशनल क्वालिटी भी कम न हो. इसके बाद कंपनी ने केवल टूल्स तक सीमित न रहकर कलर कॉस्मेटिक्स की दुनिया में कदम रखा.

अमेजन से बदली किस्मत और डिजिटल उड़ान

साल 2014 और 2015 का वह दौर था जब पीएसी ने अमेजन पर अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. यहीं से कंपनी की किस्मत का पहिया तेजी से घुमा. ऑनलाइन डिमांड को देखकर उन्हें समझ आया कि उनका ब्रांड सिर्फ मेकअप कलाकारों तक ही नहीं, बल्कि घर-घर की पसंद बन सकता है. साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जब सब कुछ थम सा गया था, तब इस ब्रांड ने अपनी किफायती कीमतों और बेहतरीन क्वालिटी के दम पर जबरदस्त ग्रोथ हासिल की. इसके बाद कंपनी ने प्रोफेसनल कैटेगरी के साथ-साथ आम इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट्स जैसे लिक्विड ब्लश, आईलाइनर और फाउंडेशन पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया.

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ग्लोबल लैब्स से बनता है देसी ब्यूटी सामान

इस ब्रांड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कंपनी का भले ही भारत में मजबूत बेस हो, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स दुनिया भर की करीब 60 आधुनिक लैब्स में तैयार किए जाते हैं. चीन, अमेरिका, कनाडा और दक्षिण कोरिया जैसी जगहों से प्रोडक्ट्स को चुनकर उन्हें खास तौर पर भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरत, रंगत और स्किन टाइप के मुताबिक ढाला जाता है. आज के समय में कंपनी के पास 350 से ज्यादा एक्टिव प्रोडक्ट्स की रेंज मौजूद है, जिनकी कीमत 600 रुपये से 1200 रुपये के बीच है ताकि मिडिल क्लास और मास-प्रीमियम ग्राहक आसानी से इसे खरीद सकें.

बिना कर्ज के कैसे खड़ी हुई मुनाफे की मजबूत दीवार

आज के समय में जहां स्टार्टअप्स घाटे में चल रहे हैं, वहीं यह पूरी तरह से परिवार द्वारा संचालित और सेल्फ-फंडेड बिजनेस है. बोनिश जैन के भाई, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ने साल 2019 में कंपनी की कमान संभाली और फाइनेंस तथा सप्लाई चेन को पूरी तरह व्यवस्थित किया. कंपनी का चालू वित्त वर्ष में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) 140 से 150 करोड़ रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है, साथ ही इसाका एबिटा मार्जिन 20 से 25 प्रतिशत के शानदार दायरे में है.

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अब भारत से निकलकर विदेश में लहराएगा परचम

घरेलू बाजार में अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद अब यह कंपनी ग्लोबल मार्केट में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है. बहुत जल्द दुबई, नेपाल और श्रीलंका में इस ब्रांड के ऑनलाइन लॉन्च की तैयारियां चल रही हैं. इसके अलवा कंपनी साल 2026 और 2027 के दौरान अपने खुद के रिटेल स्टोर्स खोलने की भी योजना बना रही है. बोनिश जैन का सपना साफ है कि अब तक विदेशी ब्रांड भारत में आते रहे हैं, लेकिन वे भारत से एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया पर राज करे.

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