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बाजार की असली लड़ाई इंडेक्स में नहीं, सेक्टर रोटेशन में: 1 जुलाई को पैसा किस सेक्टर से निकलकर किसमें जा सकता है?

July 1 stock market outlook India: 1 जुलाई की ट्रेडिंग में केवल निफ्टी का उतार-चढ़ाव देखना काफी नहीं होगा. असली संकेत इस बात से मिलेंगे कि बड़े निवेशकों का पैसा किन सेक्टरों से निकलकर किन सेक्टरों में जा रहा है. यही बदलाव आम निवेशकों के पोर्टफोलियो पर सबसे बड़ा असर डाल सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 01, 2026, 06:37 AM IST

बाजार की असली लड़ाई इंडेक्स में नहीं, सेक्टर रोटेशन में: 1 जुलाई को पैसा किस सेक्टर से निकलकर किसमें जा सकता है?

बैंकिंग, आईटी या मिडकैप... किस तरफ झुक सकता है बाजार? (फोटो एआई)

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अगर सुबह बाजार खुलते ही आपकी नजर सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स पर रहती है, तो हो सकता है इस बार आप सबसे बड़ा संकेत मिस कर दें. 1 जुलाई की ट्रेडिंग में असली कहानी इंडेक्स के आंकड़ों में नहीं, बल्कि इस बात में छिपी हो सकती है कि बड़े निवेशकों का पैसा आखिर किस सेक्टर से निकलकर किस सेक्टर में जा रहा है.

यही वजह है कि बाजार के जानकार इस समय केवल इंडेक्स नहीं, बल्कि सेक्टर रोटेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. इसका सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ सकता है, जो बिना ट्रेंड समझे किसी एक सेक्टर में लंबे समय तक टिके हुए हैं. चलिए कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया से समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में होने वाला ये बदलाव आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर दिखाएगा. 

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इस बार मुकाबला निफ्टी का नहीं तो किन सेक्टरों का है?

बीते कुछ कारोबारी सत्रों में बाजार ने एक दिलचस्प तस्वीर दिखाई. ऊपर से देखने पर लगा कि निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं हिला, लेकिन अंदर ही अंदर कई सेक्टरों में पैसा तेजी से इधर-उधर होता रहा. कुछ जगहों पर मुनाफावसूली दिखी, जबकि कुछ सेक्टरों में नई खरीदारी का रुख बना रहा.

यानी बाजार पूरी तरह कमजोर भी नहीं दिखा और पूरी तरह मजबूत भी नहीं. असल बदलाव उन कंपनियों में दिखा, जहां बड़े फंड्स ने अपनी पोजीशन बदलनी शुरू की. यही वजह है कि आज केवल इंडेक्स देखकर फैसला लेना गलत साबित हो सकता है.

बड़े निवेशकों की चाल समझना क्यों जरूरी है?

शेयर बाजार में अक्सर रिटेल निवेशक वहां पहुंचते हैं, जहां से बड़े निवेशक निकलना शुरू कर देते हैं. यही वजह है कि 1 जुलाई की ट्रेडिंग में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की खरीद-बिक्री पर खास नजर रहेगी.

अगर किसी सेक्टर में लगातार संस्थागत खरीदारी बढ़ती है, तो वहां आने वाले दिनों में तेजी की उम्मिद मजबूत हो सकती है. वहीं, जहां लगातार बिकवाली दिखाई दे, वहां केवल पुराना रिटर्न देखकर निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है.

बैंकिंग, आईटी या मिडकैप... किस तरफ झुक सकता है बाजार?

इस समय बैंकिंग शेयर बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. अगर बैंकिंग इंडेक्स मजबूत रहता है, तो पूरे बाजार को सहारा मिल सकता है. दूसरी तरफ आईटी कंपनियों में वैश्विक संकेतों का असर बना हुआ है, जबकि मिडकैप शेयरों में वैल्यूएशन को लेकर सतर्कता भी दिखाई दे रही है.

यहीं एक छिपा हुआ पहलू भी है. कई बार बाजार सपाट रहता है, लेकिन सेक्टर बदलने की वजह से निवेशकों के पोर्टफोलियो में बड़ा अंतर आ जाता है. यानी निफ्टी में मामूली बदलाव के बावजूद किसी निवेशक का पोर्टफोलियो अच्छा मुनाफा दे सकता है, जबकि दूसरे निवेशक को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. यही सेक्टर रोटेशन की असली ताकत है, जिसे अक्सर छोटे निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं.

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निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है?

अगर आप केवल पिछले कुछ महीनों का रिटर्न देखकर निवेश का फैसला कर रहे हैं, तो थोड़ा रुकना बेहतर होगा. बाजार का अगला चरण इस बात पर निर्भर कर सकता है कि पैसा अब किस दिशा में बह रहा है. ऐसे समय में केवल एक सेक्टर पर भरोसा करने के बजाय पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखना ज्यादा समझदारी मानी जाती है.

विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मौजूदा माहौल में रोजाना इंडेक्स देखने से ज्यादा जरूरी यह समझना है कि बाजार के भीतर कौन-सी थीम मजबूत हो रही है और कौन-सी कमजोर पड़ रही है. कई बार यही छोटी-सी जानकारी लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा कर देती है.

क्यों अहम हो सकता है 1 जुलाई का कारोबारी दिन?

जुलाई की शुरुआत कई संस्थागत निवेशकों के लिए नई रणनीति बनाने का समय भी मानी जाती है. ऐसे में बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा, ऑटो, मेटल और ऑयल से जुड़े शेयरों में गतिविधि सामान्य दिनों की तुलना में अलग दिखाई दे सकती है. अगर यह रुझान मजबूत होता है, तो आने वाले हफ्तों में बाजार की अगली दिशा भी इसी से तय हो सकती है.

यानी 1 जुलाई की ट्रेडिंग केवल एक दिन का उतार-चढ़ाव नहीं होगी, बल्कि यह इस बात का संकेत भी दे सकती है कि बाजार का अगला पैसा किस सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है. निवेशकों के लिए यही सबसे बड़ा संकेत होगा, जिस पर नजर रखना शायद निफ्टी के आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी है.

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