FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Dhamaal 4: 41 घंटे में बिके 43000 टिकट! क्या 'टोटल धमाल' का टूटेगा रिकॉर्ड? या बारिश से धूल जाएगी कमाई?

Dhamaal 4: 41 घंटे में बिके 43000 टिकट! क्या 'टोटल धमाल' का टूटेगा रिकॉर्ड? या बारिश से धूल जाएगी कमाई?

TCS और Accenture की नौकरी को लात मार 10 हजार से शुरू किया बिजनेस, हर महीने 10 लाख कमा बनी ये महिला सुपर बॉस

लाखों के पैकेज वाली MNC जॉब छोड़ कॉर्पोरेट वूमन ने 10,000 से शुरू किया बिजनेस, आज हर महीने छाप रही हैं 10 लाख

सोलर और ईवी के नए पैंतरे से ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखरा सिल्वर, क्या खरीदारों के लिए चांदी काटने का है ये मौका?

सोलर और ईवी के नए पैंतरे से ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखरा सिल्वर, क्या खरीदारों के लिए चांदी काटने का है ये मौका?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

सोलर और ईवी के नए पैंतरे से ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखरा सिल्वर, क्या खरीदारों के लिए चांदी काटने का है ये मौका?

Silver industrial demand crash: वैश्विक बाजारों में चांदी की कीमतों में अपने उच्चतम स्तर से 52 फीसदी की भारी गिरावट आई है. आज 10 जुलाई 2026 को यह ₹2,33,180 प्रति किलोग्राम पर है. यह मंदी आम आदमी और घरेलू बजट के साथ-साथ सोलर पैनल व ईवी उद्योग के बदलते समीकरणों से जुड़ी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 10, 2026, 10:29 AM IST

सोलर और ईवी के नए पैंतरे से ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखरा सिल्वर, क्या खरीदारों के लिए चांदी काटने का है ये मौका?

ऑल-टाइम हाई से आधी कीमत पर आई सफेद धातु, जानिए क्या है गिरावट के पीछे का असली खेल (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    जब भी हम सोने-चांदी की बात करते हैं, तो आम भारतीय के दिमाग में सबसे पहले त्योहारों की चमक और घर की शादियां आती हैं. लेकिन आज यानी 10 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में चांदी को लेकर जो हाहाकार मचा है, वह आपकी सोच से बिलकुल अलग है. अपने ऑल-टाइम हाई शिखर से करीब 52 फीसदी टूटकर आज चांदी ₹2,33,180 प्रति किलोग्राम के आसपास संघर्ष कर रही है.

    एक आम मिडिल क्लास परिवार जो अपनी बेटी की शादी के लिए चांदी के बर्तन या भारी जेवर खरीदने का बजट बना रहा था, उसके लिए यह खबर किसी बड़े झटके और बड़ी उम्मीद के बीच फंसी हुई है. लोग हैरान हैं कि जो चांदी आसमान छू रही थी, वह अचानक इतनी सस्ती कैसे होने लगी. चलिए मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते हैं कि चांदी के गिरते दाम में क्या चांदी काटने का समय आ गया है?

    सोना खरीदे या अभी रुकें? बुलियन मार्केट में मचेगा तहलका, एक्सपर्ट ने खोला कीमतों का बड़ा गेम प्लान

    इस बड़ी गिरावट का सीधा मतलब यह है कि अगर आप इस समय बाजार में खरीदारी के लिए निकलते हैं, तो आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ आधा हो चुका है. लेकिन एक आम खरीदार के रूप में आपको यह समझना होगा कि यह गिरावट किसी कमजोरी की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे ग्लोबल इंडस्ट्री और नई टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा और अनोखा खेल चल रहा है.

    MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, भारत): 10 जुलाई 2026 के लाइव ट्रेडिंग डेटा के अनुसार, भारतीय बाजार में चांदी (Silver Futures) अपने ऑल-टाइम हाई से करीब 52% टूटकर ₹2,33,180 प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. घरेलू हाजिर बाजार (Spot Market) के दाम इसी बेंचमार्क से तय हो रहे हैं. वहीं, जेपी मॉर्गन (JP Morgan Commodities Research): वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की कमोडिटी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा ₹2.33 लाख का स्तर एक मजबूत टेक्निकल बेस (Support Level) है. हेज फंड्स की पेपर-सिल्वर बिकवाली के बाद अब लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इसे एक बेहतरीन 'एंट्री पॉइंट' माना जा रहा है.

    गहना नहीं बल्कि फैक्ट्रियों की जरूरत बन चुकी है यह सफेद धातु

    चांदी को हमेशा से सिर्फ एक कीमती धातु माना जाता रहा है, लेकिन आज के दौर में इसका सबसे बड़ा सच यह है कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल मेटल यानी औद्योगिक धातु बन चुकी है. इस समय दुनिया भर में सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) का जो बिजनेस चल रहा है, वह पूरी तरह चांदी की खपत पर निर्भर है.

    हाल के महीनों में चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों में नई सौर ऊर्जा तकनीकों में बदलाव आया है, जहां चांदी के इस्तेमाल को थोड़ा कम करने वाले नए कंपोनेंट्स का प्रयोग शुरू हुआ है. औद्योगिक मांग में आए इस अस्थाई बदलाव और वैश्विक मंदी की आहट ने चांदी के बाजार को पूरी तरह हिला कर रख दिया. जब फैक्ट्रियों से थोक मांग में थोड़ी भी कमी आती है, तो कमोडिटी मार्केट में सटोरिये तेजी से बिकवाली शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं.

    वैश्विक संस्था 'द सिल्वर इंस्टीट्यूट' की हालिया औद्योगिक रिपोर्ट के अनुसार, सोलर पीवी (Photovoltaic) सेल्स और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरियों में हो रहे तकनीकी बदलावों (Thrifting) के कारण चांदी की थोक औद्योगिक मांग में यह अस्थाई उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है.

    सोलर और ईवी इंडस्ट्री के नए पैंतरे ने बिगाड़ा खेल

    चांदी में आई इस 52 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट के पीछे एक और छुपा हुआ एंगल है, जिसे आम तौर पर लोग नहीं जानते. दुनिया भर की सोलर कंपनियां और ईवी मैन्युफैक्चरर्स लंबे समय से चांदी के महंगे दामों से परेशान थे. उन्होंने रिसर्च करके चांदी के विकल्पों पर काम करना शुरू किया, जिसे तकनीकी भाषा में थ्रिफ्टिंग कहा जाता है.

    जैसे ही यह खबर बाजार में फैली कि भविष्य में गाड़ियों की बैटरियों और सोलर प्लेट्स में चांदी की खपत प्रति यूनिट कम हो सकती है, वैसे ही बड़े-बड़े हेज फंड्स ने चांदी से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया. इसी को अमेरिकी फेड की ऊंची ब्याज दरों के साथ जोड़कर देखा गया, जिसके कारण निवेशकों ने भारी मात्रा में पेपर सिल्वर बेच दिया. इसका सीधा असर फिजिकल बाजार पर पड़ा और हाजिर बाजार में चांदी के दाम जमीन पर आ गए.

    घरेलू बजट पर इसका क्या और कितना व्यावहारिक असर होगा

    देव बताते हैं कि एक आम भारतीय परिवार के लिए यह स्थिति बेहद फायदेमन्द साबित हो सकती है, बशर्ते वे सही समय पर सही फैसला लें. चांदी के बर्तनों, पाजेब और सिक्कों की कीमतों में आई यह कमी आपके बजट को सीधे राहत दे रही है. जो चांदी कभी आम आदमी के बजट से बाहर होने का डर पैदा कर रही थी, वह अब निवेश के लिहाज से एक आकर्षक विकल्प बन गई है.

    लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA): अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की ब्याज दरों और डॉलर इंडेक्स में आ रहे बदलावों के कारण वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतों में आए करेक्शन का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर देखा जा रहा है.

    लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप दुकान पर जेवर या बर्तन खरीदने जाते हैं, तो जौहरी आपसे मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी अलग से लेता है. बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि औद्योगिक मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह सिर्फ एक तकनीकी सुधार है. इसलिए, आम उपभोक्ताओं के लिए यह समय बहुत सावधानी से और किश्तों में चांदी खरीदने का है, क्योंकि जब यह दोबारा संभलेगी तो इसकी रफ्तार सोने से भी तेज होगी.

    क्या ₹1.5 लाख पार होने वाला है सोना? एक्सपर्ट से जानिए जुलाई में सराफा बाजार में मची इस खलबली में गोल्ड खरीदें या रुकें?

    क्या है आगे का रास्ता और आम निवेशकों के लिए एक्सपर्ट्स की राय

    मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि चांदी की यह मंदी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है. भले ही सोलर और ईवी इंडस्ट्री ने कुछ बदलाव किए हों, लेकिन ग्रीन एनर्जी के विस्तार को देखते हुए चांदी की कुल खपत आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है. जेपी मॉर्गन जैसी संस्थाओं का मानना है कि यह गिरावट निवेशकों के लिए एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट है.

    यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो मौजूदा ₹2,33,180 का स्तर एक मजबूत बेस की तरह काम कर रहा है. जानकारों की राय में, इस समय एकमुश्त बड़ी रकम चांदी में लगाने के बजाय हर छोटी गिरावट पर खरीदारी करना सबसे सुरक्षित रणनीति होगी. आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गिरावट बाजार के चक्र का हिस्सा है और आने वाले महीनों में एक मजबूत वी-शेप्ड रिकवरी की पूरी संभावना बनी हुई है.

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
    ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
    एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
    एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
    पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
    पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
    इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
    इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
    हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
    हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
    गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
    Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
    Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
    Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
    जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
    Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
    कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
    MORE
    Advertisement