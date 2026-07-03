'फियर इंडेक्स' की विदाई और IT का 'साइलेंट एक्युमुलेशन'-आज कैसी रहेगी बाजार की चाल?

Why it stocks are rising: 3 जुलाई 2026 यानी आज शुक्रवार को शेयर बाजार में आईटी (IT) शेयरों की भारी लिवाली और गिरते कच्चे तेल के दम पर रिकॉर्ड तेजी का माहौल है. इंडिया VIX घटने से बाजार का डर गायब है, जिससे आम निवेशकों के लिए आज सतर्कता के साथ मुनाफा कमाने का बड़ा मौका बना है.

आमतौर पर जब शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है, तो हर तरफ एक ही घिसा-पिटा शोर होता है-"मार्केट में तेजी है, स्टॉक खरीद लो." लेकिन 3 जुलाई 2026 की सुबह भारतीय शेयर बाजार (Dalal Street) जिस मुहाने पर खड़ा है, उसका सच सिर्फ इस एक लाइन में नहीं छिपा है. 2 जुलाई को सेंसेक्स के 579 अंक उछलकर 77,502.12 और निफ्टी के 24,175.70 पर बंद होने के बाद, आज का बाजार एक बड़े 'स्ट्रक्चरल शिफ्ट' (ढांचागत बदलाव) का संकेत दे रहा है.

शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि पारंपरिक चश्मे को उतारकर अगर डेटा के आधार पर देखें, तो आज का दिन निवेशकों के लिए सिर्फ मुनाफा कमाने का नहीं, बल्कि स्मार्ट रोटेशन का है. Univest मार्केट प्रेडिक्शन रिपोर्ट और जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च मिड-ईयर आउटलुक 2026 के साथ ही चलिए एक्सपर्ट की नजर से समझते हैं आज शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा.

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1. आज बाजार का रुख: 'लोअर VIX' और बुल्स का नया बेस

आज के बाजार को समझने के लिए सबसे बड़ा डेटा पॉइंट निफ्टी या सेंसेक्स के अंक नहीं, बल्कि India VIX (Volatility Index) है. 2 जुलाई को इंडिया VIX 7.18% गिरकर 12.29 के बहु-महीने के निचले स्तर (Multi-month low) पर आ गया.

इसका तकनीकी मतलब: बाजार से 'डर' पूरी तरह गायब हो चुका है. जब VIX इतना नीचे होता है, तो बाजार में कोई बड़ा पैनिक सेलिंग (अफरातफरी में बिकवाली) नहीं आती, बल्कि कंसोलिडेशन के साथ ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है.

आज के की-लेवल्स: निफ्टी ने 24,150 के रेजिस्टेंस को तोड़ा है. आज विश्लेषकों (Univest/Liquide) के अनुसार, पहला बुल्स टारगेट 24,250 है. अगर सुबह GIFT Nifty इसके ऊपर टिकता है, तो बाजार सीधा 24,400 की तरफ बढ़ेगा. नीचे की तरफ 24,050 अब एक चट्टान जैसा सपोर्ट (Must-hold floor) बन चुका है.

2. यूनिक एंगल: IT का रीबॉउंड या 'वैल्यू ट्रैप' से बाहर निकलना?

पिछले कई महीनों से आईटी सेक्टर (IT Sector) को दबा हुआ माना जा रहा था, लेकिन गुरुवार को Nifty IT इंडेक्स में 4.64% की सिंगल-डे रिकवरी ने सबको चौंका दिया. इंफोसिस (+5.64% पर ₹1,040.90) और टीसीएस (+4.31% पर ₹2,068.10) ने बाजार को अपने दम पर खींचा है.

यूनिक इनसाइट: यह तेजी केवल घरेलू नहीं है. बुधवार रात अमेरिका का ISM Manufacturing PMI डेटा 50.8 आया, जो अनुमान (51.5) से कमजोर था. अमेरिका में आर्थिक सुस्ती के इस आंकड़े ने डॉलर को कमजोर किया, जिसके बाद टेक-हैवी नास्डैक (Nasdaq) में रिकवरी हुई. चूंकि भारतीय IT सीधे अमेरिकी बाजारों से जुड़ा है, इसलिए आज भी बड़े फंड्स (FIIs) आईटी काउंटर्स में 'साइलेंट एक्युमुलेशन' (चुपचाप खरीदारी) जारी रख सकते हैं.

3. देश-दुनिया की बड़ी घटनाएं: जो आज डालेंगे असर

दोहा में US-Iran वार्ता और क्रूड का खेल: सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल राहत दोहा से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत में प्रगति हुई है. इसके कारण ब्रेंट क्रूड फिसलकर $71 प्रति बैरल के नीचे आ गया है. भारत के लिए यह लॉटरी जैसा है क्योंकि इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा) घटेगा और पेंट, टायर, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (जैसे HPCL, जो पहले ही ₹399.50 पार कर चुका है) के मार्जिन में आज भारी उछाल दिख सकता है.

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द वॉल्यूम गेम (Corporate Earnings Alert): चूंकि जुलाई का पहला हफ्ता है, अब दुनिया भर की नजरें Q2 (दूसरी तिमाही) के ग्लोबल कॉरपोरेट अर्निंग्स और जेपी मॉर्गन (J.P. Morgan) व मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) की मिड-ईयर आउटलुक रिपोर्ट्स पर हैं, जहां AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर बड़े खर्च की बात कही जा रही है. इसका असर आज भारतीय टेक और डेटा सेंटर से जुड़े शेयरों पर दिखेगा.

आज सेक्टर्स और स्टॉक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा?

सेक्टर या स्टॉक संभावित रुख डेटा या कारण IT Heavyweights (TCS, Infosys, HCLTech) तेजी जारी रहने की उम्मीद नास्डैक का सपोर्ट और मजबूत टेक्निकल ब्रेकआउट. Banking (Nifty Bank) सीमित दायरा 2 जुलाई को बैंक निफ्टी 58,031 पर लगभग फ्लैट बंद हुआ. एक्सिस बैंक में मामूली कमजोरी थी, लेकिन ICICI बैंक पहली बार 1400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा. आज भी चुनिंदा प्राइवेट बैंक ही सहारा देंगे. FMCG and Consumer Durables ऐतहासिक स्तर पर मजबूती FMCG ने ऐतिहासिक 50,000 के स्तर के पास क्लोजिंग दी है. क्रूड के दाम घटने से इनकी पैकेजिंग कॉस्ट कम होगी, जिससे गोदरेज, मैरिको जैसे स्टॉक्स में आज मूवमेंट दिख सकता है. Energy and Utilities (NTPC, PowerGrid) प्रॉफिट बुकिंग यानी बिकवाली कल एनर्जी सेक्टर लाल निशान में था. आज भी निवेशक यहां से पैसा निकालकर IT और ऑटो में रोटेट कर सकते हैं.

5. निवेशकों के सामने चुनौती या मुनाफा कमाने का मौका?

चुनौती (The Rotation Trap): आज निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती 'फोमो' (FOMO - फियर ऑफ मिसिंग आउट) से बचना है. जो रिटेल निवेशक आईटी शेयरों में कल की 5% की तेजी देखकर आज सुबह ऊंचे दामों पर कूदेंगे, वे शॉर्ट-टर्म कंसोलिडेशन में फंस सकते हैं. इसके अलावा, बैंकिंग सेक्टर का पूरी तरह से पार्टिसिपेट न करना एक छिपी हुई चिंता है.

मुनाफा कमाने की रणनीति: आज का दिन 'बाय ऑन डिप्स' (गिरावट में खरीदारी) का है. अगर निफ्टी दिन के दौरान किसी वजह से 24,100 के करीब आता है, तो वह शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए एंट्री का बेहतरीन मौका होगा.

आज का टेकअवे: बाजार पूरी तरह बुल्स (तेजड़िए) के कब्जे में है, लेकिन अंधाधुंध खरीदारी के बजाय उन सेक्टर्स पर दांव लगाएं जिन्हें गिरते हुए क्रूड ऑयल और कमजोर होते डॉलर से सीधा फायदा मिल रहा है (जैसे IT, FMCG और ऑटो).