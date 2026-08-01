अमेरिका में डिग्री मिलते ही देश छोड़ने की उल्टी गिनती शुरू, जानिए नए नियमों से कैसे बिगड़ेगा भारतीय युवाओं का गणित

अमेरिकी प्रशासन ने विदेशी छात्रों, मीडियाकर्मियों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए वीजा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब F और J वीजा की अधिकतम सीमा 4 साल तय कर दी गई है. इसके अलावा, पढ़ाई या ट्रेनिंग खत्म होने के बाद देश छोड़ने की ग्रेस पीरियड समय-सीमा को 60 दिनों से घटाकर महज 30 दिन कर दिया गया है.

अमेरिका में वीजा नियम हुए सख्त

छात्रों की ग्रेस पीरियड अवधि घटी

4 साल तक सीमित छात्र वीजा

पत्रकारों पर भी नई पाबंदियां लागू

चीन ने फैसले का विरोध किया

क्या आप भी अमेरिका में पढ़ाई करके वहीं सेटल होने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो व्हाइट हाउस से आई इस एक खबर से आपकी पूरी प्लानिंग गड़बड़ा सकती है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विदेशी पत्रकारों के लिए बने वीजा नियमों पर ऐसी नकेल कसी है, जिसने लाखों युवाओं की नींद उड़ा दी है. अब तक जो छात्र पढ़ाई खत्म करने के बाद आराम से नौकरी ढूंढते थे, उनके सिर पर अब 30 दिनों की तलवार लटका दी गई है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि नए आदेश के मुताबिक, अब F छात्र वीजा और J एक्सचेंज विजिटर वीजा की वैधता किसी भी हाल में 4 साल से ज्यादा नहीं होगी. सबसे बड़ा झटका स्नातकोत्तर यानी पीजी के छात्रों को लगा है. पढ़ाई पूरी होने के बाद अमेरिका में रुकने का जो समय पहले 60 दिनों का मिलता था, उसे आधा करके 30 दिन कर दिया गया है. यानी डिग्री हाथ में आते ही सिर्फ एक महीने के भीतर या तो स्पॉन्सरशिप वाली नौकरी खोजिए, या फिर वापस लौटने का टिकट कटवाइए.

करियर प्लानिंग पर सीधा प्रहार और भारी आर्थिक दबाव

इस नए नियम का सबसे खतरनाक असर आम भारतीय छात्रों की जेब और करियर पर पड़ने वाला है. लाखों रुपये का एजुकेशन लोन लेकर अमेरिका पहुँचने वाले युवाओं के लिए 30 दिन में स्पॉन्सरशिप देने वाली कंपनी खोजना बेहद मुश्किल काम है. अगर इस तय सीमा में नौकरी नहीं मिली, तो कानूनी तौर पर उन्हें तुरंत अवैध अप्रवासी घोषित कर दिया जाएगा.

इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत अब छात्र पढ़ाई के दौरान बिना सरकारी अनुमति के न तो अपना शैक्षणिक उद्देश्य बदल सकेंगे और न ही किसी दूसरे संस्थान में ट्रांसफर ले पाएंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों के पास विकल्पों की भारी कमी हो जाएगी और नौकरी की तलाश में उनकी सौदेबाजी की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

पत्रकारों और चीनी नागरिकों के लिए भी रास्ते हुए बंद

छात्रों के अलावा मीडियाकर्मियों के I वीजा पर भी बड़ी गाज गिरी है. वर्षों तक वैध रहने वाले जर्नलिस्ट वीजा को अब सिर्फ 240 दिनों के लिए ही सीमित कर दिया गया है. खास तौर पर चीनी पत्रकारों के मामले में यह अवधि महज 90 दिनों की होगी. अमेरिका के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक तनाव भी बढ़ गया है.

चीन के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को सीधे तौर पर भेदभावपूर्ण करार दिया है. बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीनी प्रवक्ता लिन जियान ने साफ कहा कि यह 2021 के मीडिया समझौते का उल्लंघन है और चीन के पास इसका करारा जवाब देने का पूरा अधिकार सुरक्षित है.

क्यों उठाया गया यह सख्त कदम?

अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि 2024 में 18 लाख से ज्यादा छात्र वीजा जारी किए गए, जो पिछले साल से 11 फीसदी अधिक हैं. इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा एक्सचेंज विजिटर्स भी अमेरिका पहुंचे. गृह सुरक्षा विभाग का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या के कारण लोगों की निगरानी करना बेहद कठिन हो गया था. सरकार के पास ऐसे कई मामले आए हैं जहाँ लोग दशकों से छात्र वीजा के सहारे अमेरिका में टिके हुए थे.

हालांकि, आव्रजन विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों ने सरकार के इस रवैये की कड़ी आलोचना की है. उनका कहना है कि इस गैर-जरूरी नौकरशाही से अमेरिकी विश्वविद्यालयों का आकर्षण कम होगा. अब किसी भी छात्र को अगर 4 साल से ज्यादा रुकना है, तो उसे डीएचएस से एक्सटेंशन के लिए बार-बार चक्कर लगाने होंगे या देश से बाहर जाकर दोबारा एंट्री लेनी होगी.

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