बिजनेस

बिजनेस

Budget 2026: बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तैयार हुआ नया विजन, खादी-हैंडलूम में बूम से क्या बदलेगा फैशन ट्रेंड और स्टाइल?

केंद्रीय बजट 2026–27 में सरकार ने खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का मजबूत इंजन बनाने का संकेत दिया है. बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तैयार हुआ नया विजन, खादी-हैंडलूम में बूम से क्या बदलेगा फैशन ट्रेंड और स्टाइल,चलिए समझते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 01, 2026, 01:45 PM IST

Budget 2026: बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तैयार हुआ नया विजन, खादी-हैंडलूम में बूम से क्या बदलेगा फैशन ट्रेंड और स्टाइल?

How will the boom in Khadi and handloom fabrics change fashion trends and styles?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026–27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को नई उड़ान देने का जो विस्तार रोड मैप पेश किया है वो  ग्रामीण भारत, बुनकरों और फैशन इंडस्ट्री—तीनों को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश है.
 
क्या है ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल’?

यह योजना खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को स्थानीय बाजार से निकालकर राष्ट्रीय और वैश्विक मंच तक ले जाने की रणनीति है. इसके तहत बुनकरों और कारीगरों को आधुनिक ट्रेनिंग से न केवल फैशन ट्रेंड की समझ बढ़ेगी बल्कि इससे  ग्लोबल मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा. 

ODOP (One District One Product) को नई ताकत मिलेगी

डिज़ाइन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सुधार होने से गांव में रहकर ग्लोबल कमाई का मौका लोगों को मिलेगा. इससे गांव-गांव तक ये समझ और जानकारी होगी कि देश-दुनिया में टेक्सटाइल और फैशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं. इससे खादी और हैंडलूम मार्केट में भी फैशन और ट्रेंड देखने को मिलेगा और लोगों की लिस्ट में ये सेक्टर भी टॉप ब्रांड की तरह शामिल होगा.

  चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क: क्यों खास?

सरकार ‘चैलेंज मोड’ के जरिए मेगा टेक्सटाइल पार्कों का चयन करेगी, ताकि केवल वही राज्य और क्लस्टर आगे आएं जो इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किल और निवेश के लिए तैयार हों. इससे उत्पादन लागत घटेगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और छोटे बुनकर बड़े ब्रांड्स से जुड़ सकेंगे.

आम लोगों और बुनकरों को क्या फायदा होगा?

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जब  बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी तो हैंडलूम और खादी के रेट भी कम होंगे और महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की आय में बढ़ोतरी होगी. इतना ही नहीं, पारंपरिक हुनर का सम्मान और बेहतर दाम मिलेंगे. विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे माइग्रेशन भी घटेगा, क्योंकि काम गांव में ही मिलेगा.

 फैशन इंडस्ट्री में क्या बदलेगा?

अब तक खादी और हथकरघा को “एथनिक या सस्टेनेबल” कैटेगरी में देखा जाता था. लेकिन इस बजट के बाद डिजाइनर्स को बेहतर कच्चा माल आसानी से मिलेगा और इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स के साथ इंडियन टेक्सटाइल को सस्टेनेबल फैशन मिलेगा और भारत की ग्लोबल पहचान मिलेगी. भारत फास्ट फैशन का नहीं, सस्टेनेबल फैशन का हब बन जाएगा.

 स्तरीय टेक्सटाइल रणनीति का असर

सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जिन 7 एकीकृत कार्यक्रमों की घोषणा की है, उनमें समर्थ 2.0 (स्किल डेवलपमेंट), राष्ट्रीय फाइबर नीति, टेक्स-इको पहल, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम शामिल हैं. ये योजनाएं मिलकर टेक्सटाइल सेक्टर को लेबर-इंटेंसिव से टेक्नोलॉजी-इंटेंसिव बनाएंगी.

2030 तक क्या तस्वीर बन सकती है?

अगर योजनाएं ज़मीनी स्तर पर सही ढंग से लागू हुईं, तो 2030 तक भारत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में टॉप-3 देशों में शामिल हो सकता है. खादी और हथकरघा “सरकारी योजना” नहीं, ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं और इससे फैशन इंडस्ट्री में लाखों नए जॉब्स पैदा होंगे.

क्यों यह पहल सिर्फ योजना नहीं, सोच का बदलाव है

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल दरअसल उस सोच की वापसी है जहां गांव आत्मनिर्भर हो, हुनर सम्मान पाए और विकास नीचे से ऊपर आए. बजट 2026 ने संकेत दे दिया है कि भारत का भविष्य सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि करघों, खादी और कारीगरों के हाथों में भी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

