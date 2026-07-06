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ससुर के बंद बिजनेस को बनाया 15 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी, आज क्रिकेट बैट इंडस्ट्री पर राज कर रही ये कश्मीरी महिला  

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ससुर के बंद बिजनेस को बनाया 15 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी, आज क्रिकेट बैट इंडस्ट्री पर राज कर रही ये कश्मीरी महिला  

Cricket bat manufacturers: कश्मीर की वादियों में ससुर के बंद पड़े बैट कारखाने को पुनर्जीवित कर रिफत जान मसूदी ने सफलता की नई इबारत लिखी है. आज 2026 में उनका ब्रांड 'एमएएस' (MAS) करोड़ों के टर्नओवर के साथ देश-विदेश के क्रिकेटरों की पहली पसंद बन चुका है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 06, 2026, 07:23 AM IST

ससुर के बंद बिजनेस को बनाया 15 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी, आज क्रिकेट बैट इंडस्ट्री पर राज कर रही ये कश्मीरी महिला  

मिलिए क्रिकेट बैट इंडस्ट्री पर राज करने वाली इस कश्मीरी महिला से

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जब इरादे मजबूत हों और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो रूढ़िवादी समाज की दीवारें अपने आप ढह जाती हैं. कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली दो बच्चों की मां रिफत जान मसूदी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. उन्होंने सालों से बंद पड़ी एक बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को न सिर्फ दोबारा शुरू किया, बल्कि उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से आज पूरे भारत के खेल मैदानों में उनके बनाए बल्ले गूंज रहे हैं. खेल की दुनिया में पुरुषों के एकाधिकार को चुनौती देकर वह आज एक सफल आंत्रप्रेन्योर बन चुकी हैं.

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ससुर की बंद पड़ी फैक्ट्री से रखी कामयाबी की नींव

रिफत जान के ससुर नरवारा (सौरा) में क्रिकेट बैट बानाने का काम करते थे. उनकी मृत्यु के बाद यह पुश्तैनी फैक्ट्री सालों तक बंद रही. साल 2005 में रिफत ने इस बंद यूनिट को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा जोखिम भरा फैसला लिया. शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण थी; सालों से बंद मशीनें, मजदूरों की कमी और बाजार में खरीदारों की तलाश करना बिल्कुल आसान नहीं था. लेकिन रिफत ने हार नहीं मानी. अपने पति, जो कि एक फुटबॉल कोच हैं, के सहयोग से उन्होंने पुराने संपर्कों को दोबारा तलाशा और 'मसूदी आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स' (MAS) को एक नई जिंदगी दी.

सालाना टर्नओवर में भारी उछाल और 2026 की नई रफ्तार

शुरुआती दिनों में यह फैक्ट्री प्रति माह 3,000 से 5,000 बैट बनाती थी. बीच में जब जीएसटी लागू हुआ, तो टैक्स बढ़कर 12 प्रतिशत होने से लागत जरूर बढ़ी, लेकिन रिफत की क्वालिटी के आगे यह मंदी टिक नहीं सकी. साल 2018 के आस-पास जहां कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग 5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, वहीं साल 2026 तक आते-आते कश्मीर विलो (Kashmir Willow) बैट्स की वैश्विक मांग, जीआई टैग के फायदों और डिजिटल सप्लाई चेन के मजबूत होने से यह टर्नओवर बढ़कर अब लगभाग 12 से 15 करोड़ रुपये के स्तर को छू रहा है. इनके बल्लों की कीमत रेंज 200 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक है, जो हर वर्ग के खिलाड़ी के बजट में फिट बैठती है.

कश्मीर की वादियों से निकलकर वानखेड़े और फिरोजशाह कोटला तक का सफर

एमएएस (MAS) ब्रांड के बल्लों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा स्थानीय कश्मीर घाटी में बिकता है. इनके उत्पाद मुख्य रूप से मुंबई, दिल्ली और लातूर जैसे बड़े शहरों में भेजे जाते हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए इनकी भारी मांग है. रिफत खुद फैक्ट्री के बेसमेंट में चल रही मशीनों से लेकर मार्केटिंग और तैयार माल की पैकिंग तक का सारा काम अकेले संभलती हैं. वह अपने मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर काम करने में भी हिचकिचाती नहीं हैं और देर रात तक पैकिंग में हाथ बंटाती हैं.

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समाज की सोच के आगे घुटने टेकने से किया इनकार

कश्मीर जैसे संवेदनशील और पारंपरिक परिवेश में एक महिला के लिए फैक्ट्री चलाना और पुरुषों के वर्चस्व वाले खेल उद्योग में पहचान बनाना एक बड़ी अग्निपरीक्षा थी. रिफत कहती हैं कि समाज क्या सोचता है, यह मायने नहीं रखता; मायने यह रखता है कि आपकी अपनी सोच कितनी दृढ़ है. आज वह अपने पूरे मोहल्ले और कश्मीरी की अन्य महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं. उनका मानना है कि महिलाओं को अपने जेंडर (लिंग) को कभी भी आगे न बढ़ने का बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर खुद की पहचान बनानी चाहिए.

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