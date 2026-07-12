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इस सहकारी बैंक चुनाव में BJP-शिवसेना महायुति का बड़ा दांव, आपकी जेब और खेती के लोन पर कैसे पड़ेगा इस सियासी खेल का सीधा असर?

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इस सहकारी बैंक चुनाव में BJP-शिवसेना महायुति का बड़ा दांव, आपकी जेब और खेती के लोन पर कैसे पड़ेगा इस सियासी खेल का सीधा असर?

Thane DCC Bank President Election: ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (TDCC) के चुनाव में बीजेपी-शिवसेना महायुति ने बड़ी जीत हासिल की है. रवींद्र चव्हाण और एकनाथ शिंदे की जुगलबंदी से अरुण बालू पाटील अध्यक्ष चुने गए. इस सियासी उठापटक का सीधा असर आम जनता और किसानों के लोन सिस्टम पर पड़ेगा.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 12, 2026, 05:11 PM IST

इस सहकारी बैंक चुनाव में BJP-शिवसेना महायुति का बड़ा दांव, आपकी जेब और खेती के लोन पर कैसे पड़ेगा इस सियासी खेल का सीधा असर?

कॉपरेटिव बैंक चुनाव में शिंदे-चव्हाण की महायुति का बड़ा धमाका (फोटो सोशल मीडिया)

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क्या आपको पता है कि नेताओं की आपसी राजनीतिक लड़ाई आपके बैंक खाते और लोन मिलने की रफ्तार को भी बदल सकती है? ठाणे जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है. ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (TDCC) के नए मुखिया के चुनाव में जो हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, उसने पूरे जिले की सियासत को हिलाकर रख दिया है. बीजेपी और शिवसेना (महायुति) ने मिलकर सालों पुराने गढ़ को ढहा दिया है, लेकिन इस जीत के पीछे कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो आम आदमी के लिए जानना बेहद जरूरी हैं.

सालों पुरानी बादशाहत खत्म, अब नए चेहरों के हाथ में बैंक की चाबी

इस बैंक पर पिछले कई सालों से बहुजन विकास आघाड़ी (BVA) का एकछत्र राज हुआ करता था. लेकिन इस बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने एक ऐसी गुप्त रणनीति बनाई, जिसने विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी. महायुति ने सहकार और परिवर्तन, दोनों ही विरोधी पैनलों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे. जब नतीजें आए तो हर कोई हैरान था. महायुति ने 14 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि बहुजन विकास आघाड़ी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट कर रह गई. इसके बाद अरुण बालू पाटील को बैंक का नया अध्यक्ष और भाग्यश्री निलेश भोईर को उपाध्यक्ष चुना गया.

जीत के बीच भी छिपी है एक बड़ी टेंशन, क्या शिंदे गुट में लगी सेंध?

भले ही महायुति यह चुनाव जीत गई हो, लेकिन इस चुनावी ड्रामे में एक ऐसा हिडन एंगल भी सामने आया है जिसने नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है. वोटिंग के दौरान शिवसेना का एक वोट अचानक टूट गया. राजनीति के गलियारों में अब यह चर्चा तेज है कि क्या महायुति के अंदर सबकुछ ठीक है? एकनाथ शिंदे जैसे कद्दावर नेता के होते हुए भी अपनी ही पार्टी के एक सदस्य का क्रॉस वोटिंग कर जाना यह इशारा करता है कि अंदरूनी कलह अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है. हालांकि, दूसरी तरफ बीजेपी के दो दिग्गज नेता किसन कथोरे और कपिल पाटील, जो हमेशा एक-दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, वे इस चुनाव में एक साथ खड़े दिखाई दिए. यह रवींद्र चव्हाण की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है.

इस बड़े सियासी बदलाव का आम जनता और किसानों पर क्या होगा असर?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी राजनीतिक उठापटक से आपको क्या फायदा या नुकसान होने वाला है? ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक कोई छोटा-मोटा बैंक नहीं है. जिले के लाखों किसानों की खेती का लोन, छोटे व्यापारियों का धंधा और मध्यमवर्गीय परिवारों की बचत इसी बैंक से जुड़ी हुई है. जब बैंक पर किसी एक राजनीतिक गुट का सालों तक कब्जा रहता है, तो नीतियों में नयापन नहीं आता. अब नए मैनेजमेंट के आने से उम्मीद जताई जा रही है कि लोन पास होने की प्रकिया में तेजी आएगी और किसानों को मिलने वाली सहूलियतों में सुधार होगा. लेकिन इसके साथ ही एक डर यह भी है कि नए बोर्ड के आने के बाद पुरानी लोन योजनाओं में बदलाव हो सकता है, जिससे आम खाताधारकों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है.

 कॉपरेटिव बैंकों पर कब्जे की असली जंग क्या है?

महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में कॉपरेटिव बैंक ही असली सत्ता की चाबी होते हैं. इन बैंकों के जरिए सीधे जमीन से जुड़े वोटर्स, खासकर किसानों तक पहुंच बनाई जाती है. बीजेपी और शिवसेना ने इस बैंक को जीतकर आने वाले बड़े चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत कर ली है. यह सिर्फ एक बैंक का चुनाव नहीं था, बल्कि ठाणे जिले पर अपना पूरा राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की एक सोची-समझी लड़ाई थी, जिसमें फिलहाल महायुति सफल होती दिख रही है.

चुनाव के परिणाम में भाजपा-शिवसेना महायुति के उम्मीदवार अरुण बालू पाटील अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जबकि भाग्यश्री निलेश भोईर उपाध्यक्ष चुनी गईं.

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