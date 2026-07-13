वो 10 भारतीय सूरमा जिनके इशारे पर चलता है सुपरपावर अमेरिका, इनके कंधों पर टिका है पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड

Indian Corporate leaders: अमेरिका ने हाल ही में अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मनाया है, लेकिन इस महाशक्ति की आर्थिक तरक्की के पीछे असली दिमाग भारतीयों का है. गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से लेकर साइबर सिक्योरिटी और हेल्थकेयर तक, कॉर्पोरेट अमेरिका पर आज भारतीय मूल के महारथियों का पूरी तरह कब्जा हो चुका है.

क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह उठकर अपने फोन पर गूगल सर्च करते हैं, ऑफिस के काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट या एडोब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो इन सब धाकड़ कंपनियों को पीछे से चला कौन रहा है? यह कोई अमेरिकी नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी में पले-बढ़े वो लोग हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक अपनी कामयाबी का परचम लहराया है. साल 2026 में अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया, लेकिन इस जश्न के बीच सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पहिया अब भारतीय मूल के सीईओ घुमा रहे हैं. यह सिर्फ कुछ लोगों की कामयाबी नहीं है, बल्कि यह हर उस आम भारतीय के लिए फख्र की बात है जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाना चाहता है.

द इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो दशकों में कॉर्पोरेट अमेरिका में यह बदलाव बहुत तेजी से उभरा है, जहां भारत में जन्मे और यहीं शिक्षित हुए लीडर्स ने दुनिया के सबसे बड़े निगमों की बागडोर अपने हाथों में ले ली है.

सिलिकॉन वैली से वॉल स्ट्रीट तक देसी कप्तानों का जलवा

पिछले दो दशकों में कॉर्पोरेट जगत के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं. आज दुनिया की सबसे रईस और असरदार कंपनियों की कमान भारत में जन्मे या यहीं से शिक्षा दीक्षा पाने वाले लीडर्स के हाथों में है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, और ग्लोबल डेवलपमेंट के पूरे ढांचे को बदल कर रख दिया. इन दिग्गजों ने यह साबित कर दिया है कि लीडरशिप सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा देना है. इनके अलावा पालो अल्टो नेटवर्क, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, गूगल क्लाउड और नोवार्टिस जैसी दिग्गज कंपनियों में भी भारतीय दिमाग का लोहा माना जा रहा है. ये हैं वो 10 सीईओ और चेयरमैन जो यूएस की दशा और दिशा में योगदान दिए हैं.

क्रम नाम पद / भूमिका कंपनी / संगठन 1 निकेश अरोड़ा सीईओ और चेयरमैन पालो आल्टो नेटवर्क्स (Palo Alto Networks) 2 संजय मेहरोत्रा प्रेसिडेंट और सीईओ माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) 3 थॉमस कुरियन सीईओ गूगल क्लाउड (Google Cloud) 4 वसंत नरसिम्हन सीईओ नोवार्टिस (Novartis) 5 शांतनु नारायण चेयरमैन और सीईओ एडोबी (Adobe) 6 अरविंद कृष्णा चेयरमैन और सीईओ आईबीएम (IBM) 7 जयश्री उल्लाल प्रेसिडेंट और सीईओ अरिस्टा नेटवर्क्स (Arista Networks) 8 रंगराजन रघुराम पूर्व सीईओ वीएमवेयर (VMware) 9 जॉर्ज कुरियन सीईओ नेटएप (NetApp) 10 लीना नायर ग्लोबल सीईओ शनेल (Chanel)

आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रहे हैं ये लीडर्स

शायद आपको अंदाजा न हो, लेकिन इन सीईओ के फैसलों का सीधा असर आपकी जेब, आपके काम और आपके रहने के तरीके पर पड़ता है. जब सुंदर पिचाई या सत्य नडेला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर कोई बड़ी घोषणा करते हैं, तो उससे भारत समेत पूरी दुनिया में नई नौकरियां पैदा होती हैं. साइबर सुरक्षा हो या एडवांस हेल्थकेयर, जब ये कंपनियां नए टूल लाती हैं तो आपका डेटा सुरक्षित होता है और आपको बेहतर इलाज मिलता है. सीधे शब्दों में कहें तो इन भारतीय अधिकारियों की वजह से आज दुनिया भर के आम लोगों का डिजिटल जीवन बेहद आसान और सुरक्षित बन पाया है.

एक छुपा हुआ पहलू जो कोई नहीं देख रहा

इस पूरी कामयाबी की कहानी में एक गहरा और छुपा हुआ एंगल भी है, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है. यह सिर्फ इन 10 बड़े नामों की सफलता नहीं है, बल्कि इन्होंने अमेरिकी कॉर्पोरेट कल्चर में 'सॉफ्ट और कोलाबोरेटिव' लीडरशिप की एक नई मिसाल पेश की है. पहले जहां अमेरिकी कंपनियों में आक्रामक लीडरशिप को पसंद किया जाता था, वहीं इन भारतीय लीडर्स ने टीम को साथ लेकर चलने की भारतीय संस्कृति को वहां लागू किया. इसी का नतीजा है कि आज अरबों लोग इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं. इस बदलाव ने आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है, जहां उनके टैलेंट को ग्लोबल लेवल पर बिना किसी भेदभाव के सराहा जाएगा.

इस कामयाबी से आपके लिए क्या सीख है

इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि प्रतिभा किसी सरहद की मोहताज नहीं होती. भारत के छोटे शहरों और सामान्य कॉलेजों से निकलकर इन दिग्गजों ने जो मुकाम हासिल किया है, वह हर युवा को यह भरोसा देता है कि अगर आपके पास सही स्किल और कड़ी मेहनत का जज्बा है, तो आप भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर राज कर सकते हैं. यह भारत के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस का सबसे जीता-जागता सबूत है.

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