स्मॉल-कैप में एसआईपी की बाढ़, 5 साल में 1.83 लाख करोड़ हुआ पैसा, अब निवेशकों को क्या दिख रहा खतरा?

Small cap SIP investment risk: स्मॉल-कैप फंडों में एसआईपी से जुड़ा एयूएम पांच साल में 35,489 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये हो गया है. बढ़ता निवेश बाजार को सहारा दे रहा है, लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन, लिक्विडिटी और अचानक निकासी का जोखिम भी बढ़ा सकता है.

स्मॉल-कैप फंड में निवेश का नया ट्रेंड क्या आगे बन सकता है बड़ी चुनौती (फोटो एआई)

पांच साल में पैसा पांच गुना बढ़ा

एसआईपी एयूएम पहुंचा 1.83 लाख करोड़

55 फीसदी एयूएम एसआईपी से जुड़ा

तेज रिटर्न के साथ जोखिम भी बढ़ा

छोटे निवेशक पोर्टफोलियो संतुलित रखें

क्या हर महीने छोटी-छोटी रकम लगाकर स्मॉल-कैप फंड में पैसा डालना अब भी उतना ही सुरक्षित नजरिया है, जितना निवेशकों को लगता है. पिछले पांच साल में इस कैटेगरी में एसआईपी से जुड़ी संपत्ति करीब पांच गुना बढ़ चुकी है.

एएमएफआई और क्रिसिल के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2021 में स्मॉल-कैप फंडों में एसआईपी से जुड़ा एयूएम 35,489 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये हो गया. सवाल अब सिर्फ रिटर्न का नहीं है, बल्कि यह भी है कि इतनी बड़ी रकम एक ही हिस्से में आने से बाजार का जोखिम कितना बढ़ सकता है.

स्मॉल-कैप में क्यों उमड़ रहा है निवेशकों का पैसा

पिछले कुछ साल में भारतीय निवेशकों का म्यूचुअल फंड की तरफ झुकाव तेजी से बढ़ा है. खासकर एसआईपी ने निवेश को आसान बना दिया है. हर महीने बैंक खाते से तय रकम कटती है और निवेश होता रहता है. इससे बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक लगातार बने रह सकते हैं.

स्मॉल-कैप फंड इस ट्रेंड के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल रहे हैं. एएमएफआई के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 तक स्मॉल-कैप फंडों के कुल एयूएम का करीब 55 फीसदी हिस्सा एसआईपी से जुड़ा था. यानी इस कैटेगरी में आधे से ज्यादा पैसा नियमित एसआईपी निवेश से जुड़ा हुआ है.

यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्मॉल-कैप कंपनियां आम तौर पर बड़ी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ सकती हैं, लेकिन इनके शेयरों में गिरावट भी ज्यादा तेज हो सकती है. ऐसे में नियमित एसआईपी पैसा इस कैटेगरी को लगातार सपोर्ट देता है.

पांच साल में 35,489 करोड़ से 1.83 लाख करोड़

एएमएफआई-क्रिसिल फैक्टबुक के मुताबिक, मार्च 2021 में स्मॉल-कैप फंडों का एसआईपी एयूएम 35,489 करोड़ रुपये था. मार्च 2026 तक यह बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये हो गया. यानी पांच साल में करीब पांच गुना की बढ़ोतरी हुई.

इसी अवधि में स्मॉल-कैप फंडों में एसआईपी की हिस्सेदारी भी बढ़ी. यह बताता है कि निवेशक केवल बाजार में सीधे शेयर खरीदने के बजाय म्यूचुअल फंड के रास्ते छोटी कंपनियों में पैसा लगाने को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

सिर्फ स्मॉल-कैप ही नहीं, एसआईपी का पूरा बाजार भी बहुत तेजी से बढ़ा है. मार्च 2026 में कुल एसआईपी एयूएम, विदेशी फंड ऑफ फंड को छोड़कर, 14.83 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि मार्च 2021 में यह 4.25 लाख करोड़ रुपये था. इक्विटी एसआईपी एयूएम इसी अवधि में 3.46 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.85 लाख करोड़ रुपये हो गया.

पैसा बढ़ रहा है तो जोखिम कहां से पैदा होता है?

यहीं इस पूरी कहानी का असली पेंच है. एसआईपी अपने आप में जोखिम वाली चीज नहीं है. समस्या तब पैदा हो सकती है, जब लगातार आने वाला पैसा किसी एक कैटेगरी में वैल्यूएशन को जरूरत से ज्यादा ऊपर ले जाए.

स्मॉल-कैप शेयरों में ट्रेडिंग की गहराई बड़ी कंपनियों के मुकाबले कम हो सकती है. तेजी के समय लगातार नया पैसा कीमतों को सहारा देता है, लेकिन अगर बाजार में अचानक डर बढ़ा और बड़ी संख्या में निवेशक पैसा निकालने लगे, तो कमजोर लिक्विडिटी गिरावट को तेज कर सकती है.

यानी आज जो लगातार एसआईपी पैसा बाजार को सहारा देता दिख रहा है, वही पैसा किसी बड़े बाजार झटके के समय निकासी का दबाव बढ़ने पर अलग तरह का जोखिम भी पैदा कर सकता है. यही वह छिपा हुआ एंगल है, जिसे छोटे निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

एसआईपी का मतलब यह नहीं कि नुकसान नहीं होगा?

एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा रुपये की औसत लागत बनाने और निवेश में अनुशासन बनाए रखने का है. लेकिन एसआईपी बाजार के नुकसान को खत्म नहीं करता.

अगर स्मॉल-कैप बाजार लंबे समय तक गिरता है, तो एसआईपी जारी रखने वाले निवेशक के पोर्टफोलियो की वैल्यू भी घट सकती है. फर्क सिर्फ इतना है कि गिरते बाजार में लगातार निवेश करने से कम कीमत पर ज्यादा यूनिट खरीदी जा सकती हैं.

इसी वजह से स्मॉल-कैप एसआईपी को आम तौर पर लंबी अवधि के निवेश के नजरिए से देखना ज्यादा सही माना जाता है. Financial Express की एक अन्य रिपोर्ट में भी स्मॉल-कैप और मिड-कैप एसआईपी के लिए पांच साल से ज्यादा और आदर्श रूप से 10 साल या उससे अधिक की अवधि पर जोर दिया गया है.

रिटर्न का लालच कितना सही है?

स्मॉल-कैप में पैसा आने की एक बड़ी वजह पिछले वर्षों का शानदार प्रदर्शन भी है. दिसंबर 2025 तक निफ्टी स्मॉलकैप 250 ने पांच साल में 22.4 फीसदी का कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दिया था, जबकि निफ्टी 50 का पांच साल का रिटर्न 13.3 फीसदी था.

लेकिन यहीं निवेशकों को सावधान होना चाहिए. पिछला रिटर्न भविष्य की गारंटी नहीं होता. वैल्यू रिसर्च के विश्लेषण के मुताबिक, पिछले एक दशक में स्मॉल-कैप फंडों का प्रदर्शन मजबूत रहा, लेकिन किसी भी पांच साल की अवधि में 18 फीसदी या उससे ज्यादा सालाना रिटर्न मिलने की संभावना केवल करीब 40 फीसदी रही.

इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने स्मॉल-कैप में यह सोचकर एसआईपी शुरू की है कि हर साल 18 से 20 फीसदी रिटर्न मिलना तय है, तो उसकी उम्मीद वास्तविकता से ज्यादा हो सकती है.

सेबी भी क्यों रख रहा है स्मॉल-कैप पर नजर?

स्मॉल-कैप और मिड-कैप फंडों की प्रकृति को देखते हुए सेबी ने इन योजनाओं के लिए स्ट्रेस टेस्ट से जुड़े नियम और खुलासे पहले ही लागू किए हैं. सेबी के दस्तावेज के मुताबिक, सभी म्यूचुअल फंड योजनाओं को नियमित रूप से स्ट्रेस टेस्ट करना होता है, जबकि स्मॉल-कैप और मिड-कैप फंडों के लिए स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों का खुलासा अनिवार्य किया गया था.

इसका मकसद यही समझना है कि अगर बड़ी संख्या में निवेशक एक साथ पैसा निकालने लगें तो फंड की लिक्विडिटी और पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ सकता है.

आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है?

अगर आपकी एसआईपी स्मॉल-कैप फंड में चल रही है, तो केवल इसलिए उसे बंद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत पैसा आ गया है. लेकिन यह भी सही नहीं होगा कि पिछले रिटर्न देखकर पूरी बचत स्मॉल-कैप में डाल दी जाए.

सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपके पूरे इक्विटी पोर्टफोलियो में स्मॉल-कैप का हिस्सा कितना है. अगर पोर्टफोलियो पहले से ही मिड-कैप और स्मॉल-कैप में ज्यादा झुका हुआ है, तो नया पैसा किसी दूसरे डायवर्सिफाइड विकल्प में लगाना ज्यादा संतुलित हो सकता है.

दूसरा सवाल निवेश की अवधि का है. अगर आपको अगले दो-तीन साल में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो स्मॉल-कैप एसआईपी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है. वहीं लंबी अवधि का लक्ष्य है और बाजार की बड़ी गिरावट सहने की क्षमता है, तो एसआईपी का अनुशासन ज्यादा उपयोगी हो सकता है.

तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि आप एसआईपी क्यों कर रहे हैं. अगर जवाब सिर्फ यह है कि पिछले पांच साल में स्मॉल-कैप ने शानदार रिटर्न दिया है, तो सावधान होने का समय है. अगर लक्ष्य लंबी अवधि की संपत्ति बनाना है और जोखिम आपकी क्षमता के मुताबिक है, तभी यह रणनीति ज्यादा तार्किक बनती है.

सबसे बड़ा सबक क्या है?

स्मॉल-कैप में एसआईपी का पांच गुना बढ़ना भारतीय निवेशकों के बदलते व्यवहार की बड़ी तस्वीर दिखाता है. अब लोग बाजार में सीधे दांव लगाने के बजाय नियमित निवेश के जरिए इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं.

लेकिन लगातार आने वाला पैसा बाजार को ऊपर ले जाने में मदद कर सकता है, तो दूसरी तरफ महंगे वैल्यूएशन और कमजोर लिक्विडिटी के दौर में जोखिम भी बढ़ा सकता है. इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि स्मॉल-कैप में पैसा जा रहा है या नहीं. असली सवाल यह है कि आपके अपने पोर्टफोलियो में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए.

स्मॉल-कैप एसआईपी को रिटर्न की मशीन समझना सबसे बड़ी गलती हो सकती है. इसे लंबी अवधि, ऊंचे जोखिम और उतार-चढ़ाव को सहने की क्षमता वाले निवेश के तौर पर देखना ज्यादा समझदारी है.



स्मॉल-कैप फंडों में एसआईपी से जुड़ा एयूएम पांच साल में 35,489 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये हो गया है. बढ़ता निवेश बाजार को सहारा दे रहा है, लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन, लिक्विडिटी और अचानक निकासी का जोखिम भी बढ़ा सकता है.

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