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प्याज और चीनी के बाद अब ड्र्राई फ्रूट्स पर भी पड़ी महंगाई की मार, जानें कितनी बढ़ी कीमतें और क्या है इसकी वजह

रसोई घर के मुख्य सामान प्याज, टमाटर और चीनी की बढ़ती कीमतों से आम आदमी पहले से ही परेशान था. अब थोक और खुदरा बाजारों में ड्राई फ्रूट्स के भाव में भी तेजी देखी जा रही है. जानिए इसकी वजह

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Nitin Sharma

Updated : Aug 25, 2026, 03:22 PM IST

प्याज और चीनी के बाद अब ड्र्राई फ्रूट्स पर भी पड़ी महंगाई की मार, जानें कितनी बढ़ी कीमतें और क्या है इसकी वजह

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अगर आप अब तक प्याज और चीनी के बढ़ने से ही चिंता में है तो आपकी यह चिंता और ज्यादा बढ़ सकती है. इसकी वजह प्याज और चीनी के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी की खबरें तेज हो गई है. काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे सूखे मेवों के दाम अचानक चढ़ने शुरू हो गये हैं. यह न सिर्फ आपकी थाली आपकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है. आइए जानते हैं कि आखिर ड्राई फ्रूट्स की कीमत क्यों बढ़ रही है.

प्याज और चीनी के बाद ड्राई फ्रूट्स क्यों हुए महंगे

रसोई घर के मुख्य सामान प्याज, टमाटर और चीनी की बढ़ती कीमतों से आम आदमी पहले से ही परेशान था. अब थोक और खुदरा बाजारों में ड्राई फ्रूट्स के भाव में भी तेजी देखी जा रही है. कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई चेन की रुकावटों, आयात शुल्क (Import Shift) और परिवहन लागत में बढ़ोतरी के कारण थोक भाव चढ़े हैं. त्योहारों और मांग के सीजन से ठीक पहले कीमतों का यह उछाल सीधे तौर पर खुदरा ग्राहकों की जेब पर असर डाल रहा है.

कितने बढ़ रहे हैं दाम

जानकारी के अनुसार, ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में पिछले 15 दिनों में भारी इजाफा देखने को मिला है. इसमें बादाम, पिस्ता और काजू की कीमतों में 20 से 50 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिल रही है बादमा से लेकर पिस्ता और काजू 100 से 300 रुपये प्रति किलो ग्राम तक बढ़ गये हैं. वहीं त्योहारी सीजन में इनकी बढ़ती डिमांड, ड्राई फ्रूट्स के दामों को और बढ़ा रही है. साथ ही दावा किया जाता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़े उत्पादक देशों में ड्राई फ्रूट्स का उत्पादन इस बार कम हुआ हुआ है. इसके चलते इसकी आवक पर असर पड़ा है.

डिमांड बढ़ी, लेकिन आवक घटी

पुणे के ड्राई फ्रूट मार्केट में पहले हर हफ्ते करीब 10 से 20 टन बादाम आते थे, लेकिन अब यह घटकर करीब 5 से 10 टन रह गई है. वहीं पिस्ता की आवक में भी डबल का असर हुआ है. इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का दबाव अलग से है.

जेब के साथ सेहत पर असर

ड्राई फ्रूट्स सिर्फ महंगे तोहफे या शौक की चीज नहीं हैं. ये भारतीय घरों में दैनिक पोषण का एक अहम जरिया हैं. ज्यादातर घरों में ड्राई फ्रूट्स को हर दिन भिगोकर खाया जाता है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों की डाइट में इन्हें विशेष रूप से शामिल किया जाता है. ऐसे में काजू-बादाम के दाम बढ़ने से महीने का कुल बजट संतुलन से बाहर हो रहा है. 

मिठाई और बेकरी की कीमतें बढ़ेंगी

काजू और बादाम का इस्तेमाल मिठाइयों, कुकीज और केक में बड़े पैमाने पर होता है. ड्राई फ्रूट्स के महंगे होते ही मार्केट में मिठाइयों और प्रोसेस्ड फूड्स के रेट भी बढ़ने तय हैं. ऐसे में इस बार के त्योाहर पर मिठाईयों से लेकर कुकीज तक पर महंगाई का प्रकोप देखने को मिलेगा. 

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