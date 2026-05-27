सोने की कीमतों में अचानक हलचल, अब खरीदें या रुकना होगा फायदे का? पीएम मोदी की पुरानी सलाह फिर चर्चा में

Is Buying Gold Right Now the Right Move? सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव ने लोगों की उलझन बढ़ा दी है. कोई इसे खरीदने का सही मौका मान रहा है, तो कोई इंतजार की सलाह दे रहा है. इसी बीच पीएम मोदी की सोना खरीदने को लेकर दी गई पुरानी सलाह फिर चर्चा में आ गई है.

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने एक बार फिर लोगों को असमंजस में डाल दिया है. कभी रेट तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो कभी अचानक गिरावट निवेशकों को खरीदारी के लिए ललचा रही है. ऐसे में लोगों के बीच एक पुराना बयान फिर चर्चा में आ गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जरूरत से ज्यादा सोना खरीदने और विदेश घूमने पर पैसा खर्च करने से बचने की बात कही थी.

अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मोदी ने ऐसा क्यों कहा था? और क्या मौजूदा समय में सोने में निवेश करना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार करना बेहतर साबित हो सकता है?

आखिर पीएम मोदी ने सोना खरीदने से बचने की सलाह क्यों दी थी?

प्रधानमंत्री मोदी कई बार देश की अर्थव्यवस्था और आयात खर्च को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं. भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है. जब लोग बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं, तो देश को भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. इसका असर ट्रेड डेफिसिट और रुपये की स्थिति पर भी पड़ सकता है. इसी वजह से सरकार समय-समय पर लोगों को ज्यादा सोना खरीदने की बजाय निवेश के दूसरे विकल्पों पर ध्यान देने की सलाह देती रही है.

विदेश यात्रा को लेकर भी मोदी का फोकस “लोकल इकोनॉमी” को मजबूत करने पर रहा. उनका मानना था कि अगर ज्यादा पैसा देश के भीतर खर्च होगा, तो पर्यटन, बिजनेस और रोजगार को फायदा मिलेगा.

फिर भी लोग सोने की तरफ क्यों भाग रहे हैं?

आर्थिक अनिश्चितता बढ़ते ही भारतीय निवेशक सबसे पहले सोने की तरफ देखते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह भरोसा है. शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, वैश्विक तनाव और महंगाई बढ़ने के दौरान लोगों को लगता है कि सोना उनकी बचत को सुरक्षित रख सकता है. यही कारण है कि रेट गिरते ही बाजार में खरीदारी बढ़ जाती है.

दिलचस्प बात यह है कि अब केवल गहनों के लिए ही नहीं, बल्कि डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF जैसे विकल्पों में भी निवेश तेजी से बढ़ रहा है. यानी नई पीढ़ी भी सोने को “सेफ इन्वेस्टमेंट” मान रही है.

अभी खरीदना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना चाहिए?

विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने में निवेश हमेशा लंबी अवधि को ध्यान में रखकर करना चाहिए. अगर कोई सिर्फ तेजी देखकर तुरंत खरीदता है, तो बाद में कीमत गिरने पर नुकसान का डर भी रहता है. मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और केंद्रीय बैंकों की नीतियां सोने की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं. इसलिए अचानक बढ़ते या गिरते रेट देखकर जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं माना जा रहा. अगर किसी को शादी, भविष्य की सुरक्षा या पोर्टफोलियो बैलेंस के लिए सोना चाहिए, तो थोड़ा-थोड़ा निवेश करना ज्यादा सुरक्षित रणनीति मानी जाती है.

क्यों आपको ये बात समझनी चाहिए?

भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, भावनाओं और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है. मध्यमवर्गीय परिवार अक्सर मुश्किल समय के लिए गोल्ड को सबसे भरोसेमंद सहारा मानते हैं. लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था में अब केवल पारंपरिक सोच से निवेश करना काफी नहीं माना जा रहा. यही वजह है कि सरकार भी लोगों को विविध निवेश (Diversified Investment) यानी अलग-अलग जगह निवेश करने की सलाह देती रही है.आखिरकार सवाल सिर्फ सोना खरीदने का नहीं, बल्कि सही समय और सही रणनीति चुनने का है.

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