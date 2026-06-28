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तेल की नस पर वार! ट्रंप की चेतावनी कैसे दुनिया को आर्थिक तूफान की ओर धकेल रही है, इन 5 प्वाइंट्स में समझें

US-Iran military tension impact: मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और ट्रंप की नई सैन्य चेतावनी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है. इस तनातनी से कच्चे तेल के दाम बढ़ने और भारत में महंगाई का बोझ बढ़ने की आशंका है, जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगा.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 28, 2026, 11:08 AM IST

तेल की नस पर वार! ट्रंप की चेतावनी कैसे दुनिया को आर्थिक तूफान की ओर धकेल रही है, इन 5 प्वाइंट्स में समझें

क्या दुनिया फिर महंगाई के तूफान में फंसने वाली है? मिडिल ईस्ट से आई नई चेतावनी. (फोटो एआई+ सोशल मीडिया)

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  • ट्रंप की सख्त चेतावनी-अब और नरमी नहीं .
  • अमेरिका और  मिडिल ईस्ट में नया तनाव बाजार पर क्या डालेगा असर.
  • शिपिंग और इंश्योरेंस लागत बढ़ना तय.
  • तनाव बढ़ा तो बाजार हिलेंगे.
  • तेल सप्लाई का खतरा भी तय है.

क्या आपको याद है पिछली बार जब तेल के दाम बढ़े थे तो सब्जियों के भाव कैसे आसमान छूने लगे थे? दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्ग यानी होर्मुज जलडमरूमध्य में हाल ही में एक टैंकर पर हमला हुआ है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है.

मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय बताते हैं कि यह सिर्फ दो देशों की राजनीतिक रस्साकशी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो भारत में आपकी रसोई और गाड़ी की टंकी तक पहुंच सकती है. अब शेयर बाजार पर निवेशकों की नजरें इसी बात पर टिकी होंगी कि यह तनाव और कितना गहराने वाला है.

बाजार का सस्पेंस और डर का माहौल 

शेयर बाजार हमेशा से अनिश्चितता से डरता है. जैसे ही किसी युद्ध जैसी स्थिति की आहट मिलती है, बड़े निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाने लगते हैं. आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में अस्थिरता दिखना स्वाभाविक है. बैंकिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों पर दबाव आ सकता है, क्योंकि तेल का महंगा होना इन कंपनियों की सीधी कमाई को प्रभावित करता है. कई बार ऐसी घबराहट में बाजार गिरता जरूर है, लेकिन यह निवेशकों के लिए एक घबराने वाला नहीं, बल्कि सचेत रहने का वक्त है.

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम और आम आदमी की मुसीबत 

International Energy Agency (IEA) वैश्विक तेल आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा रिपोर्ट और  U.S. Energy Information Administration कच्चे तेल के ट्रांसपोर्ट रूट और मार्केट प्रभाव जैसी रिपोर्टें बताती है कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का ऐसा रास्ता है जहां से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है. अगर यहां तनाव बढ़ता है, तो सप्लाई चेन में रुकावट आएगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो जाएगा. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी तेल पर निर्भर है. तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ना तय है. इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा, जिससे दूध, सब्जी और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतें भी ऊपर भागेंगी. अंत में इसका सीधा बोझ आप जैसे आम आदमी की जेब पर पड़ता है.

US Iran military tension impact on world

वह कौन सा पहलू जो कोई नहीं बता रहा?

दुनिया की सबसे पुरानी और भरोसेमंद शिपिंग इंटेलिजेंस + समुद्री जोखिम डेटा कंपनी Lloyd’s List की शिपिंग रूट जोखिम और बीमा लागत विश्लेषण रिपोर्ट बताती है कि इस पूरे मामले में एक और बड़ा खतरा है जिसे 'बीमा लागत' कहते हैं. जब किसी समुद्री इलाके को खतरनाक माना जाता है, तो वहां से गुजरने वाले जहाजों का बीमा बहुत महंगा हो जाता है. बड़ी शिपिंग कंपनियाँ इस अतिरिक्त खर्चे को माल की कीमत में ही जोड़ देती हैं. इसका मतलब है कि सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि विदेश से आने वाला सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं. यह एक चेन रिएक्शन है, जो भले ही हजारों मील दूर शुरू हो, पर खत्म आपकी खरीदारी की लिस्ट पर होती है.

क्या घबराने की जरूरत है? 

देव की निवेशकों के लिए सलाह यही है कि पैनिक सेलिंग यानी हड़बड़ी में शेयर बेचने की गलती बिल्कुल न करें. बाजार में ऐसी खबरें अक्सर अस्थाई होती हैं. अगर आप लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में भरोसा रखें. वहीं, आम आदमी के लिए सबसे अच्छा यही है कि आने वाले दिनों में महंगाई के प्रति थोड़ा सतर्क रहें और अपने बजट को मैनेज करके चलें. याद रखें, स्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए समझदारी और संयम ही सबसे बड़ा बचाव है.

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