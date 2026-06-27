AI की इन 5 हरकतों से खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, पैसा ट्रांसफर करने से पहले रुकें! तुरंत बदलें ये सेटिंग्स

How to prevent banking AI scams: ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा पैदा कर दिया है. वॉयस क्लोनिंग और फिशिंग जैसे हाई-टेक तरीकों से आम लोगों की जमा-पूंजी पर संकट मंडरा रहा है. सतर्कता और डिजिटल जागरूकता ही अब आपकी मेहनत की कमाई का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है.

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ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौर में क्या आपका पैसा वाकई सुरक्षित है? आज हम में से ज्यादातर लोग अपनी जेब में कैश रखने के बजाय मोबाइल में डिजिटल वॉलेट लेकर चलना पसंद करते हैं. लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से एआई आधारित फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, उसने हर आम आदमी की नींद उड़ा दी है. यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि आपके बैंक बैलेंस और सुकून से जुड़ा एक बड़ा जोखिम है.

उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व एसपी (साइबर क्राइम) और भारत के पहले 'साइबर कॉप'डॉ. त्रिवेणी सिंह (Ex-IPS) से चलिए समझते हैं कि एआई के आने से लोगों के अंदर बैंकिंग फ्रॉड की चिंता भी क्यों बढ़ने लगी है और कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं. चलिए जानते हैं वो कौन सी सेटिंग्स हैं जिन्हें बदलकर आप एआई से होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं.

एआई से कैसे बदला फ्रॉड का चेहरा?

अब ठगी के पुराने तरीके बदल चुके हैं. पहले ठग आपको फोन करके पिन या ओटीपी मांगते थे, लेकिन अब एआई का उपयोग करके वे आपकी आवाज की क्लोनिंग कर रहे हैं. सोचिए, आपको किसी अपने की आवाज में फोन आता है जो संकट में होने का नाटक कर रहा है और आपसे तुरंत पैसे भेजने को कहता है. एआई की सटीकता इतनी ज्यादा है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला आपका अपना है या कोई ठग. यही अनिश्चितता और डर लोगों की सबसे बड़ी चिंता का कारण बना है.

डिजिटल ट्रांजेक्शन में क्यों बढ़ गया है खतरा?

डिजिटल भुगतान ने हमारा जीवन आसान तो बनाया है, लेकिन इसने हमें एक ऐसे नेटवर्क से भी जोड़ दिया है जहां सुरक्षा के घेरे को तोड़ना ठगों के लिए आसान होता जा रहा है. एआई का उपयोग करके स्कैमर्स अब ऐसे मैलवेयर बना रहे हैं जो सीधे आपके स्मार्टफोन के एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं. लोग इसलिए भी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी डिजिटल साक्षरता अभी उस स्तर की नहीं है जो इन हाई-टेक फ्रॉड से खुद को बचा सके.

किस चीज को लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं?

यहां एक ऐसी बात है जिस पर कम ही लोग ध्यान देते हैं. अक्सर हम किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक करते समय या किसी अज्ञात ऐप को परमिशन देते समय सुरक्षा की अनदेखी करते हैं. एआई फ्रॉड सिर्फ बाहर से नहीं होता, बल्कि अक्सर हमारे अपने डिजिटल व्यवहार की कमियों का फायदा उठाकर होता है. हम हर ऐप को बिना सोचे-समझे कॉन्टैक्ट्स और गैलरी की एक्सेस दे देते हैं, और यही वह डेटा है जिसका इस्तेमाल एआई फ्रॉड को अधिक प्रभावशाली और व्यक्तिगत बनाने के लिए किया जाता है.

साइबर एक्सपर्ट त्रिवेणी सिंह बताते हैं कि एआई (AI) फ्रॉड का मुख्य आधार आपका निजी डेटा है, जिसे ठग सोशल मीडिया और विभिन्न ऐप्स के जरिए चुराते हैं. अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपको अपने फोन और अकाउंट्स में तुरंत ये सेटिंग्स बदलनी चाहिए:

1. सोशल मीडिया प्रोफाइल को लॉक या प्राइवेट करें

ठग अक्सर आपकी सार्वजनिक पोस्ट, फोटो और जानकारी का उपयोग एआई के जरिए आपकी प्रोफाइल बनाने में करते हैं. अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया सेटिंग्स में जाकर प्रोफाइल को 'प्राइवेट' या 'लॉक' करें ताकि अनजान लोग आपकी जानकारी न देख सकें.

2. ऐप परमिशन (App Permissions) को सीमित करें

अपने फोन की सेटिंग्स में 'प्राइवेसी' या 'एप्लीकेशन मैनेजर' में जाएं. वहां उन सभी ऐप्स की लिस्ट चेक करें जिन्हें आपने 'कॉन्टैक्ट्स', 'गैलरी', 'माइक्रोफोन' या 'लोकेशन' का एक्सेस दिया है. जो ऐप्स अनिवार्य नहीं हैं, उनका एक्सेस तुरंत बंद कर दें.

3. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को अनिवार्य बनाएं

सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं है. अपने ईमेल, बैंकिंग ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 'टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' (2FA) चालू करें. कोशिश करें कि इसके लिए एसएमएस के बजाय 'ऑथेंटिकेटर ऐप' (जैसे Google Authenticator) का उपयोग करें, क्योंकि सिम-स्वैप फ्रॉड के जरिए एसएमएस को भी हैक किया जा सकता है.

4. वॉयस असिस्टेंट और नोटिफिकेशन सेटिंग्स

फोन के लॉक स्क्रीन पर आने वाले नोटिफिकेशन्स को बंद करें. कई बार ठग फोन लॉक होने पर भी नोटिफिकेशन के जरिए ओटीपी या महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं. इसके अलावा, गूगल असिस्टेंट या सीरी (Siri) जैसी सेटिंग्स में जाकर 'Lock Screen Access' को डिसेबल करें.

5. प्राइवेसी चेकअप और डेटा शेयरिंग

गूगल और अन्य प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के 'प्राइवेसी चेकअप' टूल का उपयोग करें. वहां यह देखें कि आपने कौन-कौन सी वेबसाइट्स या ऐप्स को अपने गूगल अकाउंट से साइन-इन करने की अनुमति दी है. जो सेवाएं अब आप इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें 'Remove Access' कर दें.

एक महत्वपूर्ण सुझाव: अपने फोन में 'Unknown Sources' से ऐप इंस्टॉल करने की सेटिंग को हमेशा 'Off' रखें. किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, क्योंकि यही वह जगह है जहां से ठग आपके फोन का 'रिमोट एक्सेस' ले सकते हैं.

आपके ऊपर क्या पड़ सकता है वास्तविक असर?

इसका सबसे बड़ा असर हमारे विश्वास पर पड़ा है. जब कोई व्यक्ति अपनी जमा पूंजी एक झटके में खो देता है, तो उसे सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं होता, बल्कि उसका डिजिटल व्यवस्था से भरोसा भी उठ जाता है. यह डर लोगों को वापस कैश की ओर धकेल रहा है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक बाधा है. आपके लिए इसका व्यावहारिक सबक यह है कि तकनीक का उपयोग करें, लेकिन उसकी सीमाओं को समझें. कभी भी जल्दबाजी में आकर किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी को भी अपनी डिजिटल अनुमति दें.

तकनीक और एआई हमारे भविष्य का हिस्सा हैं, इनसे पूरी तरह किनारा करना संभव नहीं है. लेकिन सावधानी ही एकमात्र बचाव है. अपने बैंक अकाउंट की लिमिट सेट रखें, समय-समय पर पासवर्ड बदलते रहें और सबसे जरूरी बात कि किसी भी अनचाहे कॉल या मैसेज पर इमोशनल होकर प्रतिक्रिया न दें. सतर्कता ही आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है.

