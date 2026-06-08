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जून में 9 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार! ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए क्यों अहम है यह कैलेंडर?

Stock Market Close in June: क्या आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या SIP के जरिए पैसा लगाते हैं? अगर हां, तो जून का ट्रेडिंग कैलेंडर जानना आपके लिए जरूरी है. कई निवेशक केवल बाजार की चाल पर नजर रखते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि छुट्टियां भी उनकी निवेश रणनीति को प्रभावित कर सकती हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 08, 2026, 09:38 AM IST

जून में 9 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार! ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए क्यों अहम है यह कैलेंडर?

जून में स्टॉक मार्केट किस दिन बंद रहेगा. (फोटो एआई)

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जून 2026 में शेयर बाजार कुल 9 दिन बंद रहने वाला है. इनमें नियमित सप्ताहांत के अलावा एक प्रमुख धार्मिक अवकाश भी शामिल है. ऐसे में जो निवेशक खरीदारी, मुनाफावसूली या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए पहले से तैयारी करना फायदेमंद हो सकता है.

जून में कब-कब बंद रहेगा बाजार?

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार जून 2026 में शेयर बाजार कुल मिलाकर 9 दिनों तक बंद रहेगा. इसमें मुहर्रम के अवकाश के साथ-साथ सभी शनिवार और रविवार शामिल हैं. सप्ताहांत की बात करें तो 6 और 7 जून, 13 और 14 जून, 20 और 21 जून तथा 27 और 28 जून को बाजार बंद रहेगा. इसके अलावा महीने के सभी शनिवार और रविवार को भी कारोबार नहीं होगा. इस तरह जून में कुल 9 दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी.   

सिर्फ छुट्टी नहीं, निवेशकों के लिए रणनीति का मामला भी

अक्सर निवेशक बाजार की छुट्टियों को सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि लंबे वीकेंड या लगातार बंद रहने वाले दिनों के बाद बाजार में बड़ा गैप-अप या गैप-डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है.

कारण यह है कि जब भारतीय बाजार बंद रहते हैं, तब भी वैश्विक बाजारों में कारोबार जारी रहता है. इस दौरान अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव या किसी देश की आर्थिक घोषणा का असर अगले कारोबारी दिन भारतीय बाजार पर दिखाई दे सकता है.

SIP निवेशकों और छोटे निवेशकों पर क्या असर पड़ता है?

अगर आपकी SIP या किसी शेयर की खरीदारी की तारीख बाजार की छुट्टी वाले दिन पड़ती है, तो उसका निष्पादन अगले कारोबारी दिन हो सकता है. हालांकि लंबे समय के निवेशकों के लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और डेरिवेटिव सेगमेंट में सक्रिय निवेशकों के लिए छुट्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. यही वजह है कि कई निवेशक महीने की शुरुआत में ही ट्रेडिंग और निवेश की योजना बना लेते हैं ताकि छुट्टियों के कारण कोई जरूरी अवसर हाथ से न निकल जाए.

छुट्टियों के बीच भी निवेशक क्या कर सकते हैं?

बाजार बंद होने का मतलब यह नहीं कि निवेशक पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएं. छुट्टी वाले दिनों में पोर्टफोलियो की समीक्षा, कंपनियों के नतीजों का अध्ययन, सेक्टर ट्रेंड्स की निगरानी और आने वाले हफ्तों की रणनीति बनाना बेहतर विकल्प हो सकता है. कई सफल निवेशक ट्रेडिंग से ज्यादा समय रिसर्च और योजना बनाने में लगाते हैं. यही आदत लंबे समय में बेहतर रिटर्न दिलाने में मदद करती है.

जून का सबसे बड़ा सबक

शेयर बाजार में कमाई सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से भी होती है. जून में 9 दिन बाजार बंद रहने वाला है, इसलिए निवेशकों के लिए यह कैलेंडर केवल छुट्टियों की सूची नहीं, बल्कि निवेश रणनीति का हिस्सा है. जो निवेशक पहले से तैयारी कर लेते हैं, वे बाजार बंद होने के बावजूद अवसरों का बेहतर फायदा उठा सकते हैं.

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