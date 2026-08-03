आज से शेयर बाजार की टाइमिंग चेंज, आखिरी 25 मिनट में होगा बड़ा बदलाव, जानिए अब कैसे तय होगी आपके शेयर की क्लोजिंग कीमत  

भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग के समय और क्लोजिंग के तरीकों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब 3:15, 3:30 और 3:40 पर अलग-अलग चरणों में बाजार की गतिविधियां संचालित होंगी.

शेयर बाजार की नई समय सारिणी और नियम बदले

फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग का नया अंत समय

इक्विलिब्रियम प्राइस से तय होगी सही क्लोजिंग कीमत

डेरिवेटिव्स सेगमेंट के आखिरी दस मिनट का खेल

भारत के शेयर बाजार में आज यानी सोमवार 3 अगस्त से एक ऐसा बदलाव लागू हो गया है, जिसका असर सीधे उन निवेशकों और ट्रेडर्स पर पड़ेगा जो दिन के आखिरी मिनटों में सौदे करते हैं. पहली नजर में यह बदलाव सिर्फ ट्रेडिंग टाइमिंग का लग सकता है, लेकिन असल मायने इससे कहीं बड़े हैं. अब बाजार बंद होने से ठीक पहले शेयरों की क्लोजिंग कीमत तय करने का तरीका बदल गया है, जिससे आगे चलकर कीमतों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई है.

यही वजह है कि SEBI ने नया ट्रेडिंग फ्रेमवर्क लागू किया है. इसका उद्देश्य सिर्फ समय बदलना नहीं, बल्कि प्राइस डिस्कवरी सिस्टम को मजबूत करना और भारतीय शेयर बाजार को वैश्विक मानकों के और करीब लाना भी है.

अब बाजार बंद होने से पहले क्या बदलेगा?

नए नियम के तहत F&O शेयरों में सामान्य ट्रेडिंग दोपहर 3:15 बजे तक पहले की तरह जारी रहेगी. इसके बाद 3:15 बजे से 3:20 बजे तक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा. फिर दोपहर 3:20 बजे से क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS शुरू होगा.

इस दौरान पहले ऑर्डर एंट्री फेज में निवेशक ऑर्डर दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद 3:25 बजे से 3:30 बजे तक दूसरा ऑर्डर एंट्री फेज चलेगा, जिसमें मार्केट ऑर्डर को बदलने या कैंसिल करने की अनुमति नहीं होगी. ऑक्शन का समापन इसी चरण के अंतिम दो मिनटों में होगा.

इसके बाद 3:30 बजे से 3:35 बजे तक ऑर्डर मैचिंग होगी और इसी प्रक्रिया से तय हुई कीमत सभी F&O शेयरों की आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस मानी जाएगी. यानी अब दिन का अंतिम भाव सिर्फ आखिरी सेकंड के सौदों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि ऑक्शन प्रक्रिया से निर्धारित होगा.

साथ ही इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग का समय भी 10 मिनट बढ़ा दिया गया है. अब F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग दोपहर 3:40 बजे तक चलेगी. हालांकि नॉन-F&O इक्विटी कैश शेयरों के लिए ट्रेडिंग समय पहले की तरह दोपहर 3:30 बजे ही समाप्त होगा.

प्री-ओपन सेशन में भी लागू हुआ नया सिस्टम

SEBI ने सिर्फ बाजार बंद होने की प्रक्रिया ही नहीं बदली, बल्कि सुबह की शुरुआत का ढांचा भी संशोधित किया है. अब प्री-ओपन सेशन में ऑर्डर एंट्री सुबह 9:00 बजे से 9:07 बजे तक होगी. इसके बाद सुबह 9:07 बजे से 9:15 बजे तक ऑर्डर मैचिंग की प्रक्रिया चलेगी. नियमित ट्रेडिंग पहले की तरह सुबह 9:15 बजे शुरू होगी. यह बदलाव इसलिए अहम माना जा रहा है ताकि बाजार खुलने के समय शुरुआती कीमतों का निर्धारण अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सके.

पहले क्या टाइम था और अब नया टाइम क्या होगा?

पुराना समय: पहले शेयर बाजार में सामान्य शेयरों और एफएंडओ (F&O) यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों की ट्रेडिंग का सामान्य समय शाम को 3:30 बजे तक ही समाप्त होता था, और उसी समय के आसपास बाजार की क्लोजिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती थी.

नया समय: आज से लागू हुए नए नियमों के मुताबिक अब समय को अलग-अलग चरणों में बांट दिया गया है. अब एफएंडओ शेयरों की सामान्य ट्रेडिंग दोपहर 3:15 बजे ही बंद हो जाएगी और उसके बाद एक नया ऑक्शन सेशन शुरू होगा. अन्य सामान्य शेयर 3:30 बजे तक ट्रेड करेंगे, जबकि डेरिवेटिव्स से जुड़े सौदे 3:40 बजे तक चलेंगे.

SEBI ने आखिर यह बदलाव क्यों किया?

मार्केट रेगुलेटर का कहना है कि नया सिस्टम कीमत तय करने की प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत बनाएगा और बाजार के कामकाज को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ले जाएगा.

नए ढांचे की सबसे बड़ी खासियत क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) है. SEBI के अनुसार इससे शेयरों की क्लोजिंग कीमत नीलामी आधारित प्रक्रिया से तय होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी. साथ ही बाजार में लिक्विडिटी और खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को भी बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

आम निवेशक के लिए इसका मतलब यह है कि दिन के आखिर में बनने वाली क्लोजिंग प्राइस अब ज्यादा संतुलित और व्यवस्थित प्रक्रिया से तय होगी, जो आगे चलकर कई निवेश निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण आधार बनती है.

टाइम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?

बाजार बंद होने के ठीक पहले के आखिरी पलों में अक्सर शेयरों की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव और मैनिपुलेशन (हेरफेर) देखने को मिलता था. कई बार आखिरी मिनटों के भारी दबाव के कारण निवेशकों को गलत भाव पर अपने सौदे काटने पड़ते थे. बाजार में पारदर्शिता लाने और क्लोजिंग प्राइस को बिल्कुल सही व निष्पक्ष तरीके से तय करने के लिए ही इस समय में बदलाव करने की सख्त जरूरत महसूस हुई.

निखिल कामथ ने क्यों बताया इसे जरूरी?

जेरोधा के फाउंडर निखिल कामथ ने इस बदलाव को दो बड़ी चुनौतियों का समाधान बताया है. उनके अनुसार इंडेक्स को ट्रैक करने वाले पैसिव फंड्स को दिन के अंत में बड़ी मात्रा में ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं ताकि उनकी कीमतें क्लोजिंग प्राइस से मेल खा सकें. ऐसे बड़े ऑर्डर कई बार शेयरों की कीमतों को प्रभावित कर देते हैं, जिससे ट्रैकिंग एरर बढ़ने का जोखिम रहता है.

उन्होंने यह भी कहा कि बाजार बंद होने से ठीक पहले दिए गए बड़े ऑर्डर किसी शेयर और उससे जुड़े इंडेक्स की क्लोजिंग प्राइस पर असर डाल सकते हैं. लंबे समय से यह चिंता जताई जाती रही है कि ऐसी स्थिति का इस्तेमाल किसी खास क्लोजिंग लेवल तक कीमत पहुंचाने के लिए किया जा सकता है. CAS में सभी ऑर्डर एक साथ इकट्ठा होकर एक समान कीमत पर मैच होते हैं, इसलिए किसी एक बड़े ऑर्डर से क्लोजिंग प्राइस को प्रभावित करना पहले के मुकाबले कठिन हो जाता है.

इसका आम निवेशक पर क्या असर पड़ सकता है?

अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो रोजाना ट्रेडिंग समय में बदलाव शायद बहुत बड़ा फर्क न डाले. लेकिन यदि आप F&O में सक्रिय ट्रेडिंग करते हैं या बाजार बंद होने के आखिरी मिनटों में पोजीशन बनाते या काटते हैं, तो आपको नई टाइमिंग और क्लोजिंग ऑक्शन प्रक्रिया को समझना जरूरी होगा.

एक और दिलचस्प पहलू यह है कि म्यूचुअल फंड, ETF और इंडेक्स आधारित निवेश उत्पादों के लिए क्लोजिंग प्राइस बेहद अहम होती है. ऐसे में पारदर्शी क्लोजिंग प्राइस सिस्टम से भविष्य में इंडेक्स आधारित निवेश उत्पादों की कार्यप्रणाली अधिक सटीक होने की उम्मीद की जा रही है. हालांकि निवेशकों को नई व्यवस्था के शुरुआती दिनों में ऑर्डर प्लेस करते समय समय-सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा, वरना वे अपनी रणनीति के अनुसार ऑर्डर में बदलाव नहीं कर पाएंगे.

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