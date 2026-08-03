ईरान पर ट्रंप के इस बड़े फैसले ने शेयर बाजार में भर दिया नया जोश, सेंसेक्स-निफ्टी की तूफानी छलांग, जानें तेजी के 5 बड़े कारण

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई, जहां सेंसेक्स 788 अंक और निफ्टी 24600 के करीब पहुंच गया. अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान पर हमला रोकने के बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट से निवेशकों और आम आदमी को बड़ी राहत मिली है.

शेयर बाजार में जोरदार उछाल

क्रूड ऑयल में भारी गिरावट

सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में

मेटल और एफएमसीजी सेक्टर चमके

मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी

क्या आपकी भी धड़कनें इस बात से तेज हो जाती हैं कि पेट्रोल-डीजल के दाम अचानक कब बढ़ जाएंगे? अगर हां, तो सोमवार का यह दिन आपके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन आज यानी 3 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार ने रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ ली है, और इसके पीछे बड़ी वजह केवल कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट नहीं, बल्की और भी कारण हैं. बाजार खुलते ही निवेशकों के चेहरे खिल उठे और ऐसा लगा मानो मंदी के काले बादल छट गए हों.

शेयर बाजार में कमाई का नया हफ्ता शुरू: 6 नए IPO समेत 11 कंपनियों की होने जा रही धमाकेदार एंट्री

ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमले रोकने के बड़े ऐलान के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इस बड़ी राहत से भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल आया है, जिससे निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं. चलिए मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से जानते हैं वो और 5 कारण क्या हैं जो आज निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दिये हैं.

सोमवार की सुबह जब दलाल स्ट्रीट पर कारोबार शुरू हुआ, तो बाजार के तेवर देखने लायक थे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 788.70 अंकों की जोरदार छलांग लगाते हुए 78,883.34 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी पीछे नहीं रहा और 189.10 अंकों की मजबूती के साथ 24,572.70 के पास कारोबार करने लगा.शेयर बाजार में जोरदार उछाल आने की 5 मुख्य वजहें

कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले रोकने के ऐलान के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड के दाम 5 से 5.50 प्रतिशत तक लुढ़क गए, जिससे बाजार को सबसे बड़ा संबल मिला.

महंगाई और आयात दबाव कम होने की उम्मीद: क्रूड ऑयल सस्ता होने से भारत जैसे तेल आयातक देश पर वित्तीय बोझ कम हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई घटने और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद जगी है.

मेटल और एफएमसीजी शेयरों में भारी खरीदारी: शुरुआती कारोबार के दौरान बाजार का नेतृत्व मुख्य रूप से मेटल और एफएमसीजी सेक्टर ने किया, जिसमें निवेशकों ने जमकर लिवाली की.

व्यापक बाजार (ब्रॉडर मार्केट) का मजबूत प्रदर्शन: सिर्फ चुनिंदा दिग्गज शेयरों तक ही तेजी सीमित नहीं रही, बल्कि निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 सूचकांकों में भी क्रमशः 0.44 प्रतिशत और 0.85 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की गई.

ग्लोबल मार्केट्स से पॉजिटिव संकेत: अमेरिकी शेयर बाजार के पिछले सत्र में हरे निशान पर बंद होने (जैसे डाओ जोन्स और नैस्डैक की मजबूती) ने भी भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

क्या 11 साल पुराना फॉर्मूला शेयर बाजार में लाएगा यू-टर्न? जानिए अगस्त में निफ्टी-सेंसेक्स गोता लगाएंगे या पार लगेगी नैया

कच्चे तेल में भारी गिरावट से आम आदमी को क्या है फायदा

देव बताते हैं कि जब भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम कम होते हैं, तो उसका सीधा असर भारत जैसे आयातक देशों पर पड़ता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान पर हमले रोकने के बड़े ऐलान के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग पांच से साढ़े पांच प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. ब्रेंट क्रूड लुढ़ककर 83.66 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 80.02 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया.

आम आदमी के नजरिए से देखें तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में महंगाई पर लगाम लग सकती है. परिवहन लागत घटने से रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती होने की उम्मीद जगती है. सरकार और रिजर्व बैंक पर भी वित्तीय दबाव कम होता है, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर बनी रहती है.

जोरदार उछाल में कौन सा सेक्टर पकड़ा तेजी?

इस तेजी में सबसे आगे मेटल और एफएमसीजी सेक्टर रहे. इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, ऑटो, आईटी, इन्फ्रा और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी खरीदारों ने खुलकर पैसा लगाया. हालांकि, हेल्थकेयर, फार्मा और मीडिया के शेयरों में थोड़ी सुस्ती जरूर देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर बाजार का मूड पूरी तरह बुलिश यानी तेजी वाला रहा.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी रौनक

सिर्फ बड़े शेयरों यानी लार्जकैप तक ही यह तेजी सीमित नहीं रही, बल्कि मझोले और छोटे निवेशकों के पसंदीदा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने भी दम दिखाया. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 274 अंकों की बढ़त के साथ 62,181 पर और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 164 अंकों की तेजी के साथ 19,513 के स्तर पर कारोबार कर रहा था.

जानकारों का मानना है कि जब छोटे शेयरों में इस तरह की खरीदारी लौटती है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि घरेलू निवेशकों का भरोसा बाजार की लंबी अवधि की चाल पर मजबूत बना हुआ है. इंडिगो, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, टीसीएस और रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों की झोली भरने का काम किया.

बाजार की तेजी का आपकी सेविंग पर क्या होगा असर?

अब सवाल यह उठता है कि इस तेजी का आपकी दैनिक जिंदगी या सेविंग पर क्या असर पड़ता है? यदि आपने म्यूचुअल फंड या सीधे शेयर बाजार में निवेश कर रखा है, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू में आज उछाल देखने को मिला होगा. जब वैश्विक तनाव कम होते हैं और कच्चे तेल के दाम गिरते हैं, तो देश की कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है. कंपनियों का मुनाफा बढ़ने का मतलब है कि नौकरियां और बिजनेस के नए अवसर सुरक्षित रहते हैं, जो अंततः आम आदमी की आजीविका को मजबूत करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.