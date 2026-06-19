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शेयर बाजार लगातार 5वें दिन रहा ग्रीन, शुक्रवार को क्या रहेगा स्टॉक मार्केट का रुख? जानें तेजी के पीछे छिपी असली कहानी

Stock market prediction June 2026 analysis: शेयर बाजार लगातार पांचवें दिन यानी गुरुवार को भी हरे निशान पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों में उत्साह तो है लेकिन साथ ही सतर्कता भी बनी हुई है. सवाल यह है कि शुक्रवार को बाजार किस दिशा में जाएगा और इस तेजी के पीछे असली वजह क्या है?

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 19, 2026, 08:40 AM IST

शेयर बाजार लगातार 5वें दिन रहा ग्रीन, शुक्रवार को क्या रहेगा स्टॉक मार्केट का रुख? जानें तेजी के पीछे छिपी असली कहानी

कैसा रहेगा आज 19 जून को शेयर बाजार का रुख? (फोटो एआई)

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  • स्टॉक मार्केट में लगातार 5 दिन की बढ़त दिखी है
  • सेक्टोरल रैली जारी रहेगी?
  • FII दबाव बना हुआ 
  • क्रूड ऑयल राहत दे रहा
  • बाजार कंसोलिडेशन में है

Equity market trend forecast short term long term:  भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर सुर्खियों में है. निफ्टी लगातार मजबूती बनाए हुए है और सेंसेक्स भी ऊंचाई पर टिकने की कोशिश कर रहा है. बाहर से देखने पर यह लग सकता है कि बाजार पूरी तरह बुलिश मोड में है, लेकिन अंदर की कहानी थोड़ी ज्यादा जटिल और दिलचस्प है.

18 जून को बाजार ने हल्की लेकिन स्थिर बढ़त दर्ज की. सेंसेक्स करीब 254 अंक चढ़कर 77,409 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 82 अंक की तेजी के साथ 24,168 के स्तर पर पहुंच गया. यह लगतार पांचवां सत्र था जब बाजार हरे निशान में रहा. लेकिन बड़ा सवाल यह है-क्या यह तेजी मजबूत नींव पर खड़ी है या सिर्फ वैश्विक संकेतों और कुछ सेक्टर्स की खरीदारी का नतीजा है? चलिए मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से समझें.

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बाजार में तेजी क्यों दिख रही है?

इस तेजी के पीछे एक नहीं, कई फैक्टर काम कर रहे हैं:

1. वैश्विक संकेतों का असर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नरम रुख ने शुरुआत में बाजार को राहत दी थी. हालांकि बाद में इस उत्साह में थोड़ी कमी आई क्योंकि फेड ने संकेत दिया कि आगे चलकर नीति फिर सख्त हो सकती है.

2. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

ब्रेंट क्रूड का 80 डॉलर से नीचे रहना भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है. इससे महंगई पर दबाव कम होता है.

3. सेक्टरल खरीदारी

बैंकिंग, फार्मा, रियल्टी और पीएसयू सेक्टर्स में लगातार खरीदारी देखने को मिली. यह संकेत देता है कि बाजार में पैसा चुनिंदा क्षेत्रों में घूम रहा है, न कि हर जगह समान रूप से.

4. रुपये की मजबूती

रुपया लगातार मजबूत बना हुआ है, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा कुछ हद तक बना रहता है.

कैसा रहेगा आज 19 जून को शेयर बाजार का रुख?

लेकिन कहानी का दूसरा पहलू क्या है?

हर तेजी के पीछे कुछ चेतावनी संकेत भी छिपे होते हैं.

एफआईआई की बिकवाली - विदेशी निवेशक अभी भी पूरी तरह बाजार में वापसी नहीं कर रहे हैं. यह एक बड़ा रिस्क फैक्टर है.

कमजोर मानसून की आशंका - अगर मानसून कमजोर रहता है तो ग्रामीण मांग पर असर पड़ सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है.

आईटी सेक्टर में कमजोरी - इंफोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज शेयरों में दबाव दिखा. यह संकेत देता है कि हर सेक्टर साथ नहीं चल रहा.

बाजार अभी किस फेज में है?

अभी बजार को 'क्लियर बुल रन' नहीं कहा जा सकता. यह एक कंसोलिडेशन + सेक्टोरल मूवमेंट फेज है, जहां कुछ सेक्टर तेजी में हैं तो कुछ कुछ सेक्टर दबाव में हैं. यानि इंडेक्स धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है.  इसका मतलब यह है कि बाजार मजबूत है, लेकिन अभी ब्रॉड-अधारित रैली शुरू नहीं हुई है.

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बाजार के इस रुख से आम निवेशक पर क्या होगा असर?

शॉर्ट टर्म निवेशकों को तेजी से लाभ मिल सकता है लेकिन उतार-चढ़ाव भी बढ़ सकता है. वहीं मिडिल क्लास निवेशकों को  SIP और लंबी अवधि निवेश के लिए अभी भी सकारात्मक माहौल मिलेगा और साथ ही गिरावट पर खरीदारी का मौका मिल सकता है. जबकि ट्रेडर्स को
रेंज-बाउंड मार्केट में अवसर तो मिलेगा लेकिन रिस्क भी. यानीस्टॉप लॉस जरूरी होगा.

तो बाजार में अब आगे क्या हो सकता है?

बाजार की दिशा अब तीन बड़े फैक्टर्स तय करेंगे:

1. फेडरल रिजर्व की अगली नीति- अगर दरें फिर बढ़ती हैं तो ग्लोबल मार्केट में दबाव आ सकता है.

2. कच्चे तेल की कीमतें - अगर क्रूड फिर ऊपर गया तो भारत में महंगाई चिंता बढ़ा सकती है.

3. विदेशी निवेश (FII Flow) - अगर FII वापस खरीदारी शुरू करते हैं तो बाजार में तेज रैली संभव है.

कुल मिलाकर, बाजार फिलहाल “सावधानी + उम्मीद” के बीच झूल रहा है.

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या बाजार अभी तेजी में है?

हां, लेकिन यह सीमित और सेक्टर आधारित तेजी है.

Q2: क्या अभी निवेश करना सही है?

लंबी अवधि के निवेश के लिए SIP और गुणवत्ता वाले स्टॉक्स बेहतर विकल्प हैं.

Q3: क्या बाजार में गिरावट आ सकती है?

हां, अगर ग्लोबल संकेत या FII आउटफ्लो बढ़ता है तो करेक्शन संभव है.

Q4: कौन से सेक्टर मजबूत हैं?

बैंकिंग, फार्मा और पीएसयू बैंक अभी मजबूत दिख रहे हैं.

Q5: क्या यह नया बुल रन है?

अभी नहीं, यह कंसोलिडेशन के साथ धीरे-धीरे ऊपर जाने वाला फेज है.

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