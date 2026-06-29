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3 दिन बाद हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, पहले घंटे में मिले बड़े संकेत, अब निवेशकों की नजर इन 5 अहम ट्रिगर्स पर

Sensex green in first hour today: तीन दिन के लंबे ब्रेक के बाद शेयर बाजार ने हरे निशान में शुरुआत की है. हालांकि शुरुआती तेजी के बावजूद निवेशकों के लिए असली चुनौती अभी बाकी है. कच्चे तेल, विदेशी निवेश, तिमाही नतीजे, रुपये की चाल और वैश्विक घटनाएं आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेंगी.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 29, 2026, 11:01 AM IST

3 दिन बाद हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, पहले घंटे में मिले बड़े संकेत, अब निवेशकों की नजर इन 5 अहम ट्रिगर्स पर

शेयर बाजार खुलते ही दिखी हरियाली, लेकिन आगे क्या? (फोटो एआई)

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पिछले शुक्रवार से शेयर बाजार बंद था. इस दौरान दुनिया भर में कई आर्थिक और भू-राजनैतिक घटनाएं होती रहीं. ऐसे में आज सोमवार की सुबह जब शेयर बाजार खुला तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या निवेशकों की वापसी मुस्कुराहट लेकर आएगी या फिर नई टेंशन?

शुरुआती एक घंटे की ट्रेडिंग ने फिलहाल राहत जरूर दी है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में कारोबार करते नजर आए. लेकिन सिर्फ शुरुआती तेजी देखकर खुश होना शाय्द जल्दबाजी होगी. असली कहानी अभी शुरू हुई है और अगले कुछ कारोबारी दिन तय करेंगे कि यह तेजी कितनी मजुबत है.

बाजार हरा है, लेकिन निवेशकों का भरोसा अभी पूरी तरह नहीं लौटा

मार्केट और फाइनेशियल एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय बताते हैं कि तीन दिन के ब्रेक के बाद बाजार ने पॉजिटिव शुरुआत की है. इसका सबसे बड़ा कारण वैश्विक स्तर पर फिलहाल जोखिम की धारणा में कुछ नरमी आना माना जा रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी छलांग नहीं लगी, जिससे भारतीय बाजार को शुरुआती राहत मिली.

हालांकि बाजार में खरीदारी दिख रही है, लेकिन निवेशक अभी भी काफी सतर्क हैं. वजह साफ है. दुनिया के कई हिस्सों में अनिश्चिताता बनी हुई है और किसी भी बड़ी खबर का असर मिनटों में भारतीय शेयर बाजार पर दिखाई दे सकता है. यही कारण है कि आज की तेजी को कई विश्लेषक एक सकारात्मक संकेत तो मान रहे हैं, लेकिन इसे नई रैली की शुरुआत मानने से अभी बच रहे हैं.

शुरुआती बढ़त के बावजूद बाजार पूरी तरह निश्चिंत नहीं

बाजार में खरीदारी जरूर दिखी, लेकिन निवेशकों का रवैया अब भी काफी सतर्क है. इसकी सबसे बड़ी वजह वैश्विक अनिश्चितता है. मिडिल ईस्ट में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और किसी भी नई घटना का असर सीधे कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है. अगर तेल फिर महंगा होता है तो भारत जैसे आयातक देश पर दबाव बढ़ सकता है.

यही कारण है कि आज की तेजी को कई बाजार विशेषज्ञ अभी मजबूत ट्रेंड मानने के बजाय राहत भरी शुरुआत के रूप में देख रहे हैं. अगले कुछ कारोबारी दिन तय करेंगे कि बजार में यह भरोसा बना रहता है या फिर बिकवाली लौट आती है.

अब असली परीक्षा शुरू होगी

देव बताते हैं कि बाजार के लिए अब सबसे अहम दौर शुरू होने वाला है. जल्द ही कंपनियों के अप्रैल-जून तिमाही नतीजे आने शुरू होंगे. अगर मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहता है तो बाजार को नई ताकत मिल सकती है. लेकिन कमजोर नतीजे आने पर निवेशकों का भरोसा डगमगा भी सकता है. इसके साथ ही विदेशी निवेशकों की खरीदारी या बिकावाली भी बाजार की दिशा तय करेगी. पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि विदेशी फंड का रुख बदलते ही भारतीय बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.

सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, हर SIP निवेशक के लिए भी अहम है आज का दिन

अगर आप हर महीने SIP करते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो आज का बाजार आपके लिए भी मायने रखता है. शेयर बाजार की दिशा सिर्फ ट्रेडिंग करने वालों तक सीमित नहीं रहती. इसका असर करोड़ों छोटे निवेशकों की बचत, रिटायरमेंट प्लान और भविष्य की वेल्थ पर भी पड़ता है.

यही वजह है कि बाजार का पहला घंटा केवल आंकड़ों का खेल नहीं है. यह निवेशकों के भरोसे का पहला इशारा भी माना जाता है. अगर आने वाले दिनों में यह भरोसा बना रहता है, तो निवेशकों का आत्मविश्वास और मजबूत हो सकता है.

अब इन पांच ट्रिगर्स पर टिकी रहेगी पूरे बाजार की नजर

देव कहते हैं कि बाजार की अगली चाल अब पांच बड़े फैक्टर्स तय कर सकते हैं. पहला, कच्चे तेल की कीमतें, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी या बिकवाली. तीसरा, अप्रैल-जून तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजे, जो जल्द आने शुरू होंगे. चौथा, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल. और पांचवां, वैश्विक स्तर पर किसी भी नई भू-राजनैतिक घटना का असर. इनमें से किसी एक फैक्टर में बड़ा बदलाव बजार का मूड तेजी से बदल सकता है. इसलिए केवल इंडेक्स पर नजर रखना अब काफी नहीं होगा.

कौन सा एक संकेत जिस पर आम निवेशक कम ध्यान देते हैं?

इस बार बाजार की शुरुआत एक और खास संदेश दे रही है. पिछले कुछ सालों में घरेलू निवेशकों की भागीदारी काफी बढ़ी है. SIP के जरिए हर महीने आने वाला पैसा बाजार को स्थिरता देने में अहम भूमिका निभा रहा है. इसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर पहले जितना तेज जरूर नहीं रहा, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता. यानी अब भारतीय बाजार की ताकत पहले से ज्यादा घरेलू निवेशकों पर भी निर्भर करती दिख रही है. यह चेज आने वाले वर्षों में बाजार की बनावट को बदल सकता है.

जल्दबाजी नहीं, समझदारी की जरूरत

शुरुआती हरियाली अच्छी खबर जरूर है, लेकिन निवेश के फैसले केवल एक दिन की तेजी देखकर लेना सही रणनीति नहीं होगी. जिन निवेशकों का नजरिया लंबी अवधि का है, उनके लिए बाजार के बुनियादी संकेत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. वहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अगले कुछ दिनों में बढ़ी हुई अस्थिरता के लिए तैयार रहना चाहिए.

फिलहाल इतना तय है कि तीन दिन बाद खुले बाजार ने राहत का पहला संदेश दिया है. लेकिन यह राहत आगे कमाई में बदलेगी या नहीं, इसका जवाब अब आने वाले कारोबारी सत्रों में मिलने वाला है.

डिस्क्लेमर-इस लेख में प्रस्तुत सभी जानकारी केवल सामान्य सूचना और समाचार विश्लेषण के उद्देश्य से दी गई है. यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह (Investment Advice) नहीं है. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है. किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें. लेखक या प्रकाशक किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

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