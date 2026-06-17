5000 रुपये से शुरू किया अपना काम और आज 250 करोड़ तक पहुंचा टर्नओवर, जानें कैसे भारत के 5 मैन्युफैक्चरर्स ने बनाया ग्लोबल एक्सपोर्ट हब

Indian carpet industry global success: भारत के कालीन उद्योग ने छोटे गांवों और सीमित संसाधनों से शुरू होकर आज वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान बना ली है. 5000 रुपये से शुरू हुई कई कहानियां अब करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुकी हैं और भारत को एक्सपोर्ट हब बना रही हैं.

क्या आप जानते हैं कि भारत के लाखों कारीगरों की मेहनत सिर्फ देश में नहीं, बल्कि दुनिया के लिविंग रूम तक पहुंचती है? आज भारत कालीन निर्यात के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है, लेकिन इस सफलता के पीछे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने छोटे गांवों की बुनाई को वैश्विक ब्रांड पहचान दी. ये सिर्फ बिज़नेस की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी बदलने वाली यात्रा है.

भारत का कालीन उद्योग कैसे बना ग्लोबल खिलाड़ी

भारत में कालीन बुनाई की परंपरा 16वीं सदी से जुड़ी हुई मानी जाती है. समय के साथ यह कला एक बड़े निर्यात उद्योग में बदल गई. आज भारत चीन, तुर्की और ईरान जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और लाखों कारीगरों को रोजगार देता है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह उद्योग केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा बन चुका है.

जयपुर रग्स: 5000 रुपये से शुरू होकर वैश्विक ब्रांड तक

जयपुर रग्स की कहानी एक छोटे से 5000 रुपये के निवेश से शुरू हुई थी. एक परिवार ने राजस्थान के छोटे से इलाके से इस व्यवसाय की नींव रखी. नंद किशोर चौधरी ने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने पिता से 5,000 रुपये उधार लिए थे और ﻿जयपुर कालीन﻿ की 1978 में स्थापना की थी. धीरे-धीरे यह कंपनी हजारों बुनकरों को रोजगार देने लगी और आज इसका नेटवर्क सैकड़ों गांवों तक फैला है. इस ब्रांड का सबसे बड़ा बदलाव यह रहा कि इसने भारत के पारंपरिक कालीन को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक प्रीमियम पहचान दी. इसका असर साफ है, ग्रामीण कारीगरों को अब स्थिर आय और वैश्विक पहचान दोनों मिल रही हैं.

द रग रिपब्लिक: ब्रांडिंग ने बदली किस्मत

आदित्य गुप्ता को बचपन से ही कालीन और गलीचे उद्योग में रुचि थी. उनके माता-पिता, जेके गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता ने 1983 में मेरठ स्थित अपने घर में कालीन बनाना शुरू किया था, जब आदित्य कक्षा 10 में पढ़ रहे थे. 1991 में वैश्विक बाजार में प्रवेश किया था. यह कंपनी इस बात का उदाहरण है कि सही ब्रांडिंग किसी भी उद्योग की दिशा बदल सकती है. शुरुआत घरेलू बाजार से हुई, लेकिन जर्मनी की एक प्रदर्शनी ने इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा दिया. आज यह कंपनी कई देशों में निर्यात करती है और हजारों आउटलेट्स तक इसकी पहुंच है. इससे एक बड़ा संदेश मिलता है कि केवल उत्पादन नहीं, बल्कि ब्रांडिंग भी ग्लोबल सफलता की कुंजी है.

कलीन इंडिया: अमेरिका से भारत तक फैला बिज़नेस मॉडल

कलीन इंडिया की शुरुआत एक पारिवारिक बदलाव से हुई, लेकिन बाद में यह एक बड़ा निर्यात समूह बन गया. राधे राठी ने 1996 में, उन्होंने स्थापना की. ﻿﻿कलीन इंडिया﻿एक कालीन निर्माण और बिक्री व्यवसाय. हालांकि उन्होंने शुरुआत में विदेशी बाजारों में कालीनों का व्यापार किया, लेकिन कंपनी धीरे-धीरे निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ी. 2000 में, राधे के छोटे भाई, मोंटी राठी (कलीन ग्रुप के सीओओ), व्यवसाय में शामिल हो गए और दोनों ने अमेरिका से मुंबई में अपना ठिकाना बदल लिया और पानीपत, मिर्जापुर और बीकानेर में विनिर्माण इकाइयां स्थापित कीं. इस कंपनी ने अमेरिका और भारत दोनों बाजारों को जोड़कर एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाया. इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसने उत्पादन को भारत के अलग-अलग शहरों में फैलाकर स्थानीय रोजगार बढ़ाया. यह मॉडल दिखाता है कि ग्लोबल बिज़नेस का फायदा लोकल लेवल तक कैसे पहुंच सकता है.

सरस्वती ग्लोबल: छोटे कारीगरों से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक

1970 के दशक में, सरस्वती ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष महेश चौधरी ने भारतीय कालीनों की लोकप्रियता का लाभ उठाया. ﻿सरस्वती ग्लोबल﻿जो अब भारत में कालीन के अग्रणी निर्माताओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, लगभग 20 देशों को निर्यात करता है. यह कंपनी शुरुआती दौर में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी थी. धीरे-धीरे इसने खुद का ब्रांड बनाया और कई देशों में अपने उत्पाद पहुंचाए. इसकी खासियत यह है कि इसने छोटे कारीगरों को सिस्टम में शामिल कर उन्हें स्थायी काम दिया. इससे यह साफ होता है कि अनुभव और समझ के साथ छोटे स्तर से भी बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है.

याक कालीन: शिल्प और ग्लोबल पहचान का मेल

याक कालीन की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति ने की जिन्होंने विदेश में काम करते हुए भारतीय शिल्प की ताकत को समझा. हरश तलवार द्वारा 1976 में शुरू की गई यह कंपनी आज ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देशों को कालीन बनाती और निर्यात करती है. भारत लौटकर उन्होंने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया. आज यह ब्रांड कई देशों में भारतीय बुनाई की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है. इसकी कहानी दिखाती है कि विदेश का अनुभव भी भारतीय उद्योगों को नया दृष्टिकोण दे सकता है. दिल्ली स्थित याक कालीन लगभग 30 देशों को निर्यात करता है.

इस कहानी का असली असर आम लोगों पर

इन कंपनियों की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ निर्यात नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन है. लाखों ग्रामीण कारीगरों को घर के पास काम मिला है. महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है. यह उद्योग दिखाता है कि पारंपरिक कला भी आधुनिक बाजार में बड़ी कमाई का स्रोत बन सकती है.

कौन सा है वो छुपा एंगल जो कम लोग जानते हैं?

इस पूरे उद्योग की असली ताकत “ह्यूमन स्किल” है. मशीनें इसे पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकतीं. यही वजह है कि भारतीय कालीन आज भी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं.

भारत का कालीन उद्योग सिर्फ निर्यात की कहानी नहीं है, बल्कि यह गांवों से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने की एक जीवंत यात्रा है.

इन कंपनियों ने साबित किया है कि सही सोच, धैर्य और नेटवर्क के साथ पारंपरिक कला भी दुनिया बदल सकती है.