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मां से 35 हजार उधार लेकर इस ब्यूटी क्वीन ने खड़ी की 600 करोड़ की कंपनी, जानिए कैसे पेरिस से हार्वर्ड तक पहुंची इनकी हनक

Ayurvedic beauty products global market: मां से 35 हजार उधार लेकर एक महिला ने कैसे बिना किसी विज्ञापन के देसी आयुर्वेदिक नुस्खों को लंदन और पेरिस तक पहुंचाया और हार्वर्ड में केस स्टडी बनने से लेकर सौ देशों तक सौंदर्य सामग्री का साम्राज्य को खड़ा किया, चलिए जानते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 28, 2026, 11:16 AM IST

मां से 35 हजार उधार लेकर इस ब्यूटी क्वीन ने खड़ी की 600 करोड़ की कंपनी, जानिए कैसे पेरिस से हार्वर्ड तक पहुंची इनकी हनक

जानिए कैसे शहनाज हुसैन ने खड़ा किया करोड़ों का ब्यूटी साम्राज्य (फोटो सोशल मीडिया)

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  •  पैंतीस हजार के कर्ज से शुरू की थी कंपनी 
  •  बिना विज्ञापन पेरिस तक पहुंची गूंज 
  •  हार्वर्ड में केस स्टडी बनी कहानी
  •  रसायनों को खारिज कर चुना आयुर्वेद
  •  आज सौ देशों में फैला कारोबार

जब रसोई के उबटन और दादी-नानी के नुस्खों को लोग केवल घरेलू इलाज मानते थे, तब एक महिला ने इन्हीं जड़ी-बूटियों के दम पर पेरिस की लग्जरी कॉस्मेटिक दुनिया को चुनौती दे दी. जी हां हम बात शहनाज हुसैन की कर रहे हैं. महज 15 साल की उम्र में शादी और 16 की उम्र में मां बनने के बाद, उन्होंने समाज की हर पुरानी सोच को तोड़ते हुए एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है. यह कहानी सिर्फ एक बिजनस की नहीं है, बल्कि उस हिम्मत की है जो बताती है कि अगर आपके पास सही सोच और विजन हो तो बिना किसी भारी विज्ञापन के भी दुनिया आपके कदमों में झुक सकती है.

शहनाज हुसैन की शुरुआती शिक्षा प्रयागराज के सेंट मैरीज़ कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में हुई. जब उनके पति नासिर हुसैन तेहरान में कार्यरत थे, तब शहनाज ने आयुर्वेद के साथ-साथ कॉस्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक थेरेपी की बारीकियां सीखीं. भारत लौटने के बाद, उन्होंने 1971 में अपने पहले हर्बल क्लीनिक की शुरुआत की, जो आगे चलकर प्रसिद्ध 'द शहनाज हुसैन ग्रुप' का आधार बना.

35 हजार रुपये का उधार और बरामदे से शुरू हुई क्रांति

1970 के दशक में जब कॉस्मेटिक्स के नाम पर रसायनों का बोलबाला था, तब शहनाज हुसैन ने इसके खतरों को समझा. उन्होंने लंदन और पेरिस में कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन हमेशा भारत की सदियों पुरानी हर्बल विरासत में ही अटका रहा. भारत लौटकर उन्होंने अपनी मां से 35 हजार रुपये उधार लिए और अपने घर के छोटे से बरामदे से पहला हर्बल क्लिनिक शुरू किया. उन्होंने कृत्रिम रसायनों को पूरी तरह खारिज करते हुए नीम, तुलसी, हल्दी, चंदन, गुलाब जल, 24-कैरेट सोने के फेशियल और हीरे की भस्म जैसे प्राकृतिक घटकों पर भरोसा जताया. उनकी सोच साफ थी कि प्रकृति ही सबसे बड़ी सुदरता विशेषज्ञ है.

घर से शुरू हुआ विश्वस्तरीय ब्रांड का सफर

शुरुआती दौर में उन्होंने अपने बनाए प्रोडक्ट्स घर के बरामदे से बेचना शुरू किया था. उस वक्त उन्होंने यह अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि यह एक विशाल बिजनेस साम्राज्य बन जाएगा. बिना किसी केमिकल या कृत्रिम सुगंध (आर्टिफिशियल फ्रैग्रेंस) के केवल प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तत्वों से तैयार प्रोडक्ट्स ही उनकी सबसे बड़ी खासियत (USP) बने. देखते ही देखते उनके हर्बल प्रोडक्ट्स की मांग देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी से बढ़ गई.

पेरिस और लंदन के लग्जरी स्टोर्स तक कैसे पहुंचा देसी नुस्खा?

शहनाज हुसैन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए कभी बड़े विज्ञापनों पर पैसे खर्च नहीं किए. उनका पूरा कारोबार केवल ग्राहकों के भरोसे और वर्ड ऑफ माउथ प्रचार पर चला. जब उनके हर्बल नुस्खों का असर दिखने लगा तो इसकी मांग भारत से निकलकर विदेश तक जा पहुंची. लंदन के मशहूर हैरड्स और सेलफ्रिज जैसे स्टोर्स से होते हुए उनके प्रॉडक्ट्स फ्रांस की राजधानी पेरिस के सबसे प्रतिष्ठित डिपार्टमेंटल स्टोर गैलरी लाफायेत की अलमारियों तक पहुंच गए. केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स के गढ़ पेरिस में भारतीय आयुर्वेद का यह परचम लहराना बेहद ऐतिहासिक था.

हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तक कैसे पहुंची इस देसी ब्रांड की भनक?

दुनिया भर के बड़े बिजनेस घराने जब विज्ञापनों पर अरबों रुपये खर्च कर रहे थे, तब बिना किसी विज्ञापन के एक भारतीय हर्बल ब्रांड का 100 से अधिक देशों में फैल जाना कोई साधारण बात नहीं थी. इसी अजूबे की भनक जब अमेरिका के प्रसिद्ध हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को लगी, तो वे हैरान रह गए. हार्वर्ड के रिसर्चर्स यह जानना चाहते थे कि आखिर कोई कंपनी बिना किसी कमर्शियल ऐड के सिर्फ आयुर्वेदिक विरासत के दम पर इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड कैसे बना सकती है. शहनाज हुसैन को हार्वर्ड में विशेष लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया और उनकी इस अनोखी रणनीति को वहां एक आधिकारिक केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया.

2006 में उन्हें 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया

सौंदर्य उद्योग में उनके योगदान के चलते उन्हें कई बड़े सम्मान मिले. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी उनके काफी अच्छे और आत्मीय संबंध रहे. व्यापार और सौंदर्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2006 में उन्हें 'पद्मश्री' से सम्मानित किया.

अब कौन संभाल रहा है इनकी विरासत?

सफलता के इस सफर में शहनाज हुसैन को कई व्यक्तिगत दुखों का भी सामना करना पड़ा. साल 1999 में दिल का दौरा पड़ने से उनके पति का निधन हो गया और 2008 में उन्होंने अपने बेटे समीर हुसैन को भी खो दिया. इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला. आज उनकी बेटी नीलोफर इस व्यापारिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं. नीलोफर ने अपनी मां की प्रेरणादायक जीवन यात्रा पर 'फ्लेम' (Flame) नाम से बायोग्राफी भी लिखी है.

संघर्ष से सफता तक आज कहां हैं शहनाज हुसैन और कितना है कारोबार

शुरुआती दौर में एक अकेली महिला के रूप में व्यवसाय संभालना और रूढ़िवादी सोच से लड़ना शहनाज के लिए सबसे बड़ा संघर्ष था. लेकिन अपने अटूट विश्वास के बल पर उन्होंने हर बाधा को पार किया. आज शहनाज हुसैन ग्रुप का कारोबार दुनिया के 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का सालाना टर्नओवर 600 करोड़ रुपये से भी अधिक का अनुमानित है. वर्तमान में भी शहनाज हुसैन बेहद सक्रिय हैं और वे अपनी कंपनी की चेयरपर्सन व मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नई आयुर्वेदिक रिसर्च, वेलनेस प्रोडक्ट्स और महिला सशक्तिकरण के अभियानों का नेतृत्व कर रही हैं.

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