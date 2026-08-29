FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
626 की मौत, 2400 से ज्यादा लोग लापता, चीन की नई वॉर्निंग... नेपाल बाढ़ के 10 बड़े अपडेट

626 की मौत, 2400 से ज्यादा लोग लापता, चीन की नई वॉर्निंग... नेपाल बाढ़ के 10 बड़े अपडेट

कीमतें बढ़ीं फिर भी युवा क्यों खरीद रहे लग्जरी घर, सिर्फ शौक नहीं बल्कि पैसे और भविष्य की इस सोच का है बड़ा खेल

कीमतें बढ़ीं फिर भी युवा क्यों खरीद रहे लग्जरी घर, सिर्फ शौक नहीं बल्कि पैसे और भविष्य की इस सोच का है बड़ा खेल

8वां वेतन आयोग अब किस मोड़ पर है? सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर फैसला आने से पहले कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट

8वां वेतन आयोग अब किस मोड़ पर है? सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर फैसला आने से पहले कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

IAS नहीं बन पाए तो शुरू किया लीक से हटकर कारोबार, 1 करोड़ लगाकर खड़ा किया 23 करोड़ टर्नओवर वाला बिजनेस

Cloud kitchen business model: आईएएस बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो संदीप जंगाला ने कारोबार की राह चुनी. 2013 में टेक स्टार्टअप से शुरुआत की, 2022 में एग्जिट के बाद यम्मी बी शुरू किया. करीब 1 करोड़ रुपये किचन और आरएंडडी में लगाए और एफवाई 2025-26 में 23 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 29, 2026, 11:50 AM IST

IAS नहीं बन पाए तो शुरू किया लीक से हटकर कारोबार, 1 करोड़ लगाकर खड़ा किया 23 करोड़ टर्नओवर वाला बिजनेस

IAS का सपना अधूरा रहा तो हेल्दी फूड ब्रांड बनाया, आज 23 करोड़ का टर्नओवर (फोटो सोशल मीडिया)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कभी संदीप जंगाला हैदराबाद आईएएस बनने की तैयारी के लिए पहुंचे थे. सिविल सर्विसेज परीक्षा में मनचाही रैंक नहीं मिली और आईएएस बनने का सपना अधूरा रह गया. लेकिन यही मोड़ आगे चलकर उनके लिए कारोबार की नई शुरुआत बन गया.

संदीप ने 2013 में टेक्नोलॉजी से जुड़ा स्टार्टअप शुरू किया. यह वेंचर इतना सफल रहा कि 2022 में इसका एक्विजिशन हो गया. इसके बाद जब अगला कदम तय करने की बारी आई तो इस बार आइडिया किसी बड़े मार्केट गैप से नहीं, बल्कि अपने परिवार की जरूरत से निकला.

संदीप जंगाला और उनकी पत्नी सोनिया लांबा अपने बच्चों के खान-पान को लेकर काफी सजग थे. जन्मदिन के केक तक के लिए वे घर पर बने विकल्प को तरजीह देते थे, ताकि प्रिजर्वेटिव से बचा जा सके. यहीं से ऐसा फूड ब्रांड बनाने का विचार आया, जिसे वे अपने बच्चों को बिना झिझक खिला सकें.

यही सोच बनी यम्मी बी की नींव

साल 2022-23 के दौरान संदीप और सोनिया ने यम्मी बी की शुरुआत क्लाउड किचन के तौर पर की. शुरुआती प्रयोग का मकसद बहुत सीधा था. ऐसा खाना तैयार करना जो हेल्दी हो, लेकिन स्वाद में किसी तरह का समझौता न लगे.

कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में रिफाइंड शुगर, मैदा और प्रिजर्वेटिव से बचने की कोशिश की. मिलेट आधारित सामग्री और अल्टरनेटिव स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया गया. धीरे-धीरे इसका फोकस केवल केक और डेजर्ट तक सीमित नहीं रहा.

आज यम्मी बी के मेन्यू में केक, डेजर्ट, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, सलाद, ब्रेकफास्ट आइटम और बेवरेज शामिल हैं. यानी कंपनी ने हेल्दी फूड को सिर्फ एक डेजर्ट कैटेगरी के बजाय पूरे फूड एक्सपीरियंस के रूप में पेश करने की कोशिश की है.

पाठक के लिए इसका मतलब यह है कि हेल्दी खाने का बाजार अब सिर्फ डाइट फॉलो करने वाले लोगों तक सीमित नहीं है. परिवार, बच्चों और रोजमर्रा के खाने में भी लोग इंग्रीडिएंट लेबल और शुगर कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

एक करोड़ रुपये का निवेश, फिर बढ़ता कारोबार

यम्मी बी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ रेसिपी और ब्रांडिंग पर भरोसा नहीं किया गया. संस्थापकों ने किचन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर करीब 1 करोड़ रुपये खर्च किए.

यह रकम इसलिए भी अहम है क्योंकि हेल्दी फूड बनाना केवल किसी सामान्य रेसिपी से सामग्री हटाने का काम नहीं है. जब शुगर, मैदा और प्रिजर्वेटिव जैसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले इनग्रेडिएंट कम किए जाते हैं, तो स्वाद, टेक्सचर और शेल्फ लाइफ को बनाए रखना चुनौती बन जाता है.

यम्मी बी ने इसी हिस्से में प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर जोर दिया. कंपनी ने अपने किचन सेटअप और आरएंडडी में निवेश करके ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश की जो हेल्दी लेबल के साथ ग्राहकों को स्वाद भी दें.

क्लाउड किचन से स्टोर और सेलिब्रिटी विजिट तक

शुरुआत डिलीवरी मॉडल से हुई, लेकिन ग्राहकों की प्रतिक्रिया ने संस्थापकों को फिजिकल स्टोर की तरफ बढ़ने का हौसला दिया. इसके बाद हैदराबाद में पहला एक्सपीरियंस स्टोर खोला गया.

स्टोर पर आने वाले ग्राहकों के बीच ब्रांड की पहचान बढ़ी और कई सेलिब्रिटीज भी यहां से फूड लेने पहुंचे. संस्थापक के मुताबिक, इस सेलिब्रिटी एक्सपोजर ने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद की और इसके बाद कंपनी ने विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाया.

हैदराबाद के बाद यम्मी बी बेंगलुरु तक पहुंचा. कंपनी ने रिटेल कैफे और क्लाउड किचन दोनों मॉडल को साथ लेकर चलना जारी रखा.

यानी कारोबार का मॉडल सिर्फ दुकान खोलकर ग्राहक आने का इंतजार करना नहीं था. डिलीवरी और डायन-इन दोनों चैनलों के जरिए अलग-अलग तरह के ग्राहकों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई.

सेंट्रलाइज्ड किचन बना विस्तार का बड़ा आधार

फूड बिजनेस में एक बड़ी चुनौती हर आउटलेट पर एक जैसा स्वाद और क्वालिटी बनाए रखना होती है. यम्मी बी ने इसके लिए सेंट्रलाइज्ड किचन मॉडल अपनाया.

हैदराबाद और बेंगलुरु में कंपनी के मुताबिक, खाना अलग-अलग आउटलेट पर पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से तैयार करने के बजाय सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम के जरिए बनाया जाता है. इससे रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करने और क्वालिटी कंट्रोल में मदद मिलती है.

इस मॉडल का एक दूसरा फायदा भी है. अगर कोई नया प्रोडक्ट सफल होता है तो उसे अलग-अलग स्टोर पर लागू करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. यही वजह है कि फूड स्टार्टअप के लिए किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि कारोबार की स्केलेबिलिटी का हिस्सा बन जाता है.

23 करोड़ रुपये की फंडिंग और 23 करोड़ रुपये का टर्नओवर

यम्मी बी के सफर में निवेश भी अहम पड़ाव रहा. संस्थापक संदीप जंगाला ने स्टार्टअपपेडिया को बताया कि कंपनी अब तक हैदराबाद के निवेशकों से करीब 23 करोड़ रुपये जुटा चुकी है.

इसमें करीब 6 करोड़ रुपये की पहली इंस्टीट्यूशनल फंडिंग और बाद में 17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग शामिल है. कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल ऑपरेशंस मजबूत करने, रिटेल नेटवर्क बढ़ाने और प्रोडक्ट इनोवेशन पर करने की बात कहती है.

अब सबसे दिलचस्प आंकड़ा कंपनी का कारोबार है. संदीप जंगाला के मुताबिक, यम्मी बी ने एफवाई 2025-26 में करीब 23 करोड़ रुपये का एनुअल टर्नओवर दर्ज किया.

यहां 23 करोड़ रुपये की फंडिंग और 23 करोड़ रुपये के टर्नओवर को एक ही चीज समझना ठीक नहीं होगा. फंडिंग वह पूंजी है जो निवेशकों से कंपनी में आती है, जबकि टर्नओवर कारोबार से हुई कुल बिक्री का आंकड़ा होता है. दोनों का बराबर होना कंपनी के मुनाफे की गारंटी नहीं देता.

आज 100 से ज्यादा लोगों की टीम

यम्मी बी का कारोबार अब शुरुआती क्लाउड किचन से काफी आगे निकल चुका है. कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं और इसके ऑपरेशंस में किचन, स्टोर और कॉर्पोरेट फंक्शन शामिल हैं.

कंपनी का विस्तार फिलहाल हैदराबाद और बेंगलुरु में है. इसका मॉडल रिटेल कैफे के साथ क्लाउड किचन को जोड़ता है, जिससे ग्राहक डिलीवरी और डायन-इन दोनों विकल्पों से जुड़ सकते हैं.

यहां एक दिलचस्प बिजनेस एंगल भी सामने आता है. यम्मी बी ने शुरुआत में भारी-भरकम स्टोर नेटवर्क खड़ा करने के बजाय क्लाउड किचन से डिमांड को परखा. यानी पहले ग्राहक क्या चाहते हैं, यह समझा गया और उसके बाद फिजिकल स्टोर का विस्तार किया गया.

आईएएस की असफलता से 23 करोड़ रुपये के कारोबार तक

संदीप जंगाला का सफर एक परीक्षा की रैंक से शुरू होकर वहीं खत्म नहीं हुआ. आईएएस बनने की कोशिश असफल रही, टेक स्टार्टअप बनाया, उसे एक्वायरमेंट तक पहुंचाया और फिर परिवार के लिए हेल्दी फूड तलाशने की निजी जरूरत को यम्मी बी के बिजनेस में बदल दिया.

करीब 1 करोड़ रुपये के किचन और आरएंडडी निवेश से शुरू हुआ यह प्रयोग अब 23 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर तक पहुंच चुका है. कंपनी करीब 23 करोड़ रुपये की फंडिंग भी जुटा चुकी है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 130 करोड़ रुपये का आंकड़ा कंपनी के मौजूदा टर्नओवर के तौर पर सामने नहीं आता. इसलिए यम्मी बी की मौजूदा सफलता को 23 करोड़ रुपये के एफवाई 2025-26 टर्नओवर के आधार पर देखना ज्यादा सही होगा.

इस कहानी का असली मोड़ शायद यही है. जिस परीक्षा में मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, उसी शहर में संदीप जंगाला ने ऐसा कारोबार खड़ा किया जिसकी शुरुआत अपने बच्चों के लिए बेहतर खाना खोजने से हुई थी.

आम लोगों के लिए क्या है इस कहानी में सीख?

संदीप जंगाला की कहानी सिर्फ आईएएस परीक्षा में असफल होने और फिर सफल कारोबारी बनने की कहानी नहीं है. इसका बड़ा सबक यह है कि किसी एक करियर का रास्ता बंद होने का मतलब यह नहीं कि कमाई और सफलता के बाकी रास्ते भी बंद हो गए.

दूसरी अहम बात कारोबार शुरू करने के तरीके से जुड़ी है. यम्मी बी ने शुरुआत में बड़ा कैफे खोलने के बजाय क्लाउड किचन मॉडल चुना. इससे आइडिया को बाजार में परखने का मौका मिला और शुरुआती जोखिम को अपेक्षाकृत नियंत्रित रखा जा सका.

तीसरी बात प्रोडक्ट की जरूरत को समझने की है. यम्मी बी का आइडिया किसी फैशन से नहीं, बल्कि संस्थापकों की अपनी पारिवारिक जरूरत से निकला. बच्चों को हेल्दी खाना देने की चिंता को बिजनेस प्रोडक्ट में बदला गया.

आज जब लोग खाने में शुगर, मैदा, प्रिजर्वेटिव और दूसरे इनग्रेडिएंट को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, ऐसे ब्रांड के लिए बाजार में जगह बन सकती है. हालांकि हेल्दी या क्लीन-लेबल लिखा होना अपने आप में किसी प्रोडक्ट को हर व्यक्ति के लिए पौष्टिक या बेहतर साबित नहीं करता. ग्राहक के लिए लेबल, पोषण संबंधी जानकारी और सामग्री की वास्तविक मात्रा देखना अभी भी जरूरी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.  

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement