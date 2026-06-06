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Business Idea: 5000 रुपये से शुरू करें कमाई का सफर! कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 6 साइड बिजनेस, जो बनेंगे एस्ट्रा इनकम का जरिया

Side Business Ideas for Gen Z: कॉलेज की पढ़ाई, बढ़ते खर्च और जेब में सीमित पैसे. आज की Gen Z इन तीनों चुनौतियों से एक साथ जूझ रही है. ऐसे में सिर्फ नौकरी या पॉकेट मनी का इंतजार करने के बजाय कई युवा खुद कमाई के नए रास्ते बना रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 06, 2026, 09:11 AM IST

Business Idea: 5000 रुपये से शुरू करें कमाई का सफर! कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 6 साइड बिजनेस, जो बनेंगे एस्ट्रा इनकम का जरिया

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दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए लाखों रुपये की पूंजी या बड़ी दुकान की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और कुछ नया सीखने की इच्छा है, तो सिर्फ 5000 रुपये से भी ऐसा काम शुरू किया जा सकता है जो आगे चलकर अच्छी कमाई का जरिया बन जाए.

क्यों बढ़ रहा है साइड बिजनेस का ट्रेंड?

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कमाई के तरीके पूरी तरह बदल दिए हैं. अब कम उम्र में ही छात्र अपने हुनर को बिजनेस में बदल रहे हैं. कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है तो कोई डिजाइन बेच रहा है. कुछ युवा कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमा रहे हैं तो कुछ छोटे फूड बिजनेस के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम पढ़ाई के साथ भी आसानी से किए जा सकते हैं.

वीडियो एडिटिंग बन सकती है कमाई का आसान जरिया

आज सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों वीडियो अपलोड हो रहे हैं. छोटे बिजनेस, लोकल दुकानदार और कंटेंट क्रिएटर लगातार वीडियो एडिटर तलाश रहे हैं.

अगर आपको मोबाइल पर वीडियो काटना, म्यूजिक जोड़ना और बेसिक इफेक्ट्स लगाना आता है, तो यही स्किल आपकी कमाई का स्रोत बन सकती है. एक वीडियो एडिट करने के बदले कई लोग सैकड़ों से लेकर हजार रुपये तक चार्ज कर रहे हैं. कम निवेश और बढ़ती मांग की वजह से यह Gen Z के बीच तेजी से लोकप्रिय विकल्प बन चुका है.

बिना स्टॉक रखे टी-शर्ट बेचने का मॉडल क्यों हो रहा लोकप्रिय?

युवा पीढ़ी आज यूनिक और पर्सनलाइज्ड फैशन पसंद करती है. ऐसे में फनी कोट्स, कॉलेज जोक्स, एनीमे थीम या मोटिवेशनल डिजाइन वाली टी-शर्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है.

इस बिजनेस की खास बात यह है कि पहले से माल खरीदकर रखने की जरूरत नहीं होती. ऑर्डर मिलने पर ही प्रिंटिंग की जाती है. इससे जोखिम कम रहता है और शुरुआती निवेश भी सीमित रहता है. सोशल मीडिया इस तरह के बिजनेस को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

AI की मदद से भी शुरू हो सकती है कमाई

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ नौकरियों की दुनिया नहीं बदली, बल्कि नए अवसर भी पैदा किए हैं. आज छोटे कारोबारियों को सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग और कैप्शन की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास समय या टीम नहीं होती.

अगर आपको AI टूल्स का सही इस्तेमाल करना आता है, तो आप कंटेंट तैयार करके आय अर्जित कर सकते हैं. इस क्षेत्र में शुरुआती निवेश बेहद कम है, लेकिन सीखने की क्षमता और रचनात्मकता काफी मायने रखती है. यही वजह है कि कई छात्र इसे पार्ट-टाइम बिजनेस के रूप में चुन रहे हैं.

कॉलेज लाइफ को ही बना सकते हैं बिजनेस मॉडल

हर कॉलेज की अपनी संस्कृति, अपने डायलॉग और अपनी पहचान होती है. आजकल कॉलेज ब्रांडेड हुडी, मग, स्टिकर और अन्य कस्टमाइज्ड उत्पादों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है.

अगर कोई छात्र अपने कैंपस की लोकप्रिय बातों को डिजाइन में बदलकर बेचता है, तो उसे अपने ही कॉलेज में तैयार ग्राहक मिल सकते हैं. यह ऐसा मॉडल है जिसमें कम लागत के साथ स्थानीय पहचान का फायदा मिलता है.

पढ़ाई में अच्छे हैं तो उससे भी हो सकती है कमाई

कई छात्र अच्छे नोट्स, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करने में समय नहीं लगा पाते. ऐसे में पढ़ाई में मजबूत छात्र उनके लिए नोट्स, पीडीएफ सामग्री या रिज्यूमे तैयार करके अतिरिक्त आय कमा सकते हैं.

इस काम में निवेश लगभग न के बराबर है. केवल समय, ज्ञान और निरंतरता की जरूरत होती है. यही कारण है कि यह कॉलेज छात्रों के लिए सबसे व्यावहारिक साइड बिजनेस विकल्पों में गिना जाता है.

छोटे फूड बिजनेस की मांग क्यों बढ़ रही है?

होस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है अच्छा और सस्ता खाना. इसी जरूरत को अवसर में बदला जा सकता है. मैगी, सैंडविच, मोमोज, कोल्ड कॉफी या शाम के स्नैक्स जैसी चीजों की मांग हमेशा बनी रहती है. सीमित पूंजी के साथ छोटे स्तर पर शुरुआत करके धीरे-धीरे ग्राहक बढ़ाए जा सकते हैं. कई युवा इसी मॉडल से नियमित मासिक आय हासिल कर रहे हैं.

सिर्फ आइडिया नहीं, निरंतरता भी जरूरी है

किसी भी साइड बिजनेस की सफलता सिर्फ अच्छे आइडिया पर निर्भर नहीं करती. सही योजना, ग्राहकों का भरोसा और लगातार मेहनत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. आज सोशल मीडिया ने बिना दुकान खोले भी ग्राहकों तक पहुंचने का रास्ता आसान बना दिया है. ऐसे में जो युवा जल्दी शुरुआत करते हैं और सीखते रहते हैं, उनके लिए छोटी कमाई भी भविष्य में बड़ा अवसर बन सकती है.

आखिरकार, साइड बिजनेस का मकसद केवल जेब खर्च निकालना नहीं, बल्कि कम उम्र में वित्तीय आत्मनिर्भरता की आदत विकसित करना भी है.

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