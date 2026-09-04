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Business Idea: ₹2 लाख में शुरू करें 0% कंपटिशन वाला बिजनेस, कंपनियां खुद देंगी काम और मुंह मांगे पैसे

low investment compliance business ideas: अगर आपके पास कम से कम 2 लाख रुपये हैं तो आप एक ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसकी मुंह मांगी कीमत कई कंपनियां देंगी. खास बात ये है कि बोरिंग सा नजर आने वाला ये काम कमाई का बड़ा जरिया बनेगा क्योंकि इसमें कंप्टिशन ना के बराबर है.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 04, 2026, 08:58 PM IST

Business Idea: ₹2 लाख में शुरू करें 0% कंपटिशन वाला बिजनेस, कंपनियां खुद देंगी काम और मुंह मांगे पैसे

बेरोजगारी के बीच कमाई का अनोखा मौका, न दुकान चाहिए न फैक्ट्री, कंपनियां देंगी काम (फोटो एआई)

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कंपनियां प्रोडक्ट बेचकर कमाई करती हैं, लेकिन प्रोडक्ट की पैकेजिंग या इस्तेमाल के बाद निकलने वाले कचरे की जिम्मेदारी भी अब कारोबार का हिस्सा बनती जा रही है. यहीं से एक ऐसा बिजनेस निकलता है जो सुनने में भले ही बोरिंग लगे, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए बेहद जरूरी सर्विस बन सकता है. अगर आपको नियम-कायदों, डॉक्यूमेंटेशन और सरकारी पोर्टल पर काम करने की समझ है तो ईपीआर और वेस्ट-कंप्लायंस कंसल्टेंसी को सर्विस बिजनेस के तौर पर शुरू किया जा सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्लाइंट से एक बार फीस लेकर काम खत्म नहीं होता, बल्कि हर साल और कई मामलों में हर महीने सर्विस की जरूरत पड़ सकती है.

बिजनेस का असली मौका आखिर कहां है?

इस बिजनेस की खासियत यह है कि यहां ग्राहक को सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि लगातार काम करने वाली सर्विस चाहिए. प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-वेस्ट और बैटरी जैसे क्षेत्रों में कंपनियों को अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन, डेटा, रिकॉर्ड और रिटर्न जैसी प्रक्रियाओं को संभालना पड़ सकता है.

सीपीसीबी के प्लास्टिक ईपीआर पोर्टल पर प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर से जुड़े नियमों के तहत ईपीआर ऑब्लिगेशन और एनुअल रिटर्न जैसी प्रक्रियाएं मौजूद हैं. माइक्रो और स्मॉल प्रोड्यूसर, सेलर, मैन्युफैक्चरर और रॉ मैटेरियल के इंपोर्टर के लिए भी रजिस्ट्रेशन और ईपीआर ऑब्लिगेशन से जुड़ी प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

यानी छोटी कंपनी के मालिक के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कचरा कहां जाएगा. सवाल यह भी है कि उसका रिकॉर्ड कैसे बनेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और पोर्टल पर क्या रिपोर्ट करना है. यही समस्या आपकी सर्विस की जरूरत पैदा करती है.

कौन बनेगा आपका ग्राहक?

इस बिजनेस के संभावित ग्राहकों में डीटूसी ब्रांड, पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाली कंपनियां, इंपोर्टर, एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर और छोटी फैक्ट्रियां शामिल हो सकती हैं.  खासकर ऐसे कारोबार जिनके पास अलग से कंप्लायंस टीम रखने का बजट नहीं है, उनके लिए आउटसोर्स ईपीआर और वेस्ट-कंप्लायंस डिपार्टमेंट एक व्यावहारिक मॉडल बन सकता है.  सीपीसीबी के ई-वेस्ट ईपीआर सिस्टम के अनुसार प्रोड्यूसर, रिसाइकलर, रिफर्बिशर और मैन्युफैक्चरर जैसे स्टेकहोल्डर्स को सिस्टम पर रजिस्टर करना होता है. प्रोड्यूसर को ईपीआर ऑब्लिगेशन पूरा करने और ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया भी अपनानी होती है.

आपकी सर्विस में क्या-क्या शामिल होगा?

आप क्लाइंट के लिए ईपीआर रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस से लेकर डॉक्यूमेंटेशन तक संभाल सकते हैं. इसके बाद वेस्ट रिकॉर्ड तैयार करना, ऑथराइज्ड रिसाइकलर से कोऑर्डिनेशन, एनुअल कंप्लायंस, ऑडिट की तैयारी और रिपोर्टिंग जैसी सेवाएं दी जा सकती हैं. बैटरी वेस्ट के मामले में भी सीपीसीबी का अलग ईपीआर पोर्टल है, जहां प्रोड्यूसर और रिसाइकलर के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है. पोर्टल पर एनुअल रिटर्न फाइल करने की सुविधा भी मौजूद है. यही इस बिजनेस का छिपा हुआ फायदा है. एक कंसल्टेंट केवल फॉर्म भरने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, बल्कि क्लाइंट के लिए पूरे कंप्लायंस प्रोसेस का बाहरी डिपार्टमेंट बन सकता है.

कितनी कमाई हो सकती है?

दिए गए बिजनेस मॉडल के मुताबिक छोटे क्लाइंट से 3,000 से 15,000 रुपये प्रति महीने तक की फीस ली जा सकती है. बड़े क्लाइंट के लिए काम के स्कोप के हिसाब से 25,000 से 1 लाख रुपये से ज्यादा का एनुअल या मंथली पैकेज रखा जा सकता है. यहां कमाई का बड़ा खेल क्लाइंट की संख्या और सर्विस की गहराई में है. उदाहरण के लिए अगर कोई कंसल्टेंसी 20 छोटे क्लाइंट को औसतन 8,000 रुपये महीने की सर्विस देती है तो सिर्फ इन क्लाइंट से 1.6 लाख रुपये की मासिक ग्रॉस बिलिंग बन सकती है. इसमें कर्मचारी, सॉफ्टवेयर, यात्रा और दूसरे ऑपरेशनल खर्च अलग होंगे. यानी यह ऐसा बिजनेस है जिसमें मशीन या बड़ा ऑफिस लगाने से ज्यादा महत्व विशेषज्ञता और भरोसे का है.

कितने पैसे में शुरू होगा कारोबार?

दिए गए मॉडल के अनुसार इस बिजनेस को शुरू करने में करीब 2 से 5 लाख रुपये का निवेश माना गया है. मुख्य खर्च मैनपावर, कंप्लायंस एक्सपर्टीज और सॉफ्टवेयर पर होगा. शुरुआत में बड़ा ऑफिस लेने के बजाय छोटी टीम के साथ काम किया जा सकता है. एक व्यक्ति क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन देख सकता है, दूसरा पोर्टल और रिपोर्टिंग संभाल सकता है और जरूरत के मुताबिक विशेषज्ञ या लीगल सलाहकार को जोड़ा जा सकता है.

लेकिन यहां एक बात बेहद जरूरी है. ईपीआर कंप्लायंस में गलत डेटा या गलत डॉक्यूमेंटेशन ग्राहक के लिए परेशानी पैदा कर सकता है. सीपीसीबी के प्लास्टिक ईपीआर दस्तावेजों में भी वास्तविक और सही जानकारी तथा उससे जुड़े रिकॉर्ड की जरूरत पर जोर दिया गया है. ईपीआर टारगेट पूरा नहीं होने या रिटर्न दाखिल नहीं करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जैसी कार्रवाई का प्रावधान भी मौजूद है.

कम कॉम्पिटिशन का फायदा कैसे मिलेगा?

यह बिजनेस चमकदार नहीं है. यहां न कोई फैन्सी प्रोडक्ट है और न ही सोशल मीडिया पर वायरल होने की गारंटी. लेकिन यही इसकी ताकत भी हो सकती है. कई छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी पोर्टल, नियम, वेस्ट रिकॉर्ड और रिटर्न फाइलिंग समझना मुश्किल हो सकता है. अगर आप किसी एक सेक्टर में विशेषज्ञता बना लेते हैं, जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग या ई-वेस्ट, तो उसी इंडस्ट्री के कई क्लाइंट जोड़ना आसान हो सकता है.शुरुआत में एक शहर या एक इंडस्ट्री को टारगेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा. उदाहरण के लिए डीटूसी ब्रांड और पैकेजिंग कंपनियों के लिए अलग पैकेज बनाया जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों के लिए ई-वेस्ट कंप्लायंस पैकेज.

सबसे बड़ा फायदा है बार-बार होने वाली कमाई

इस बिजनेस को सिर्फ कंसल्टेंसी की तरह देखना इसकी सबसे बड़ी गलती होगी. बेहतर मॉडल इसे सब्सक्रिप्शन जैसी सर्विस बनाना है. क्लाइंट को सालभर के लिए डॉक्यूमेंटेशन, डेटा मैनेजमेंट, पोर्टल अपडेट, रिसाइकलर कोऑर्डिनेशन और रिटर्न फाइलिंग की सर्विस दी जा सकती है. इससे हर नए महीने ग्राहक तलाशने का दबाव कम हो सकता है.यही इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस एंगल है. ग्राहक एक बार सिस्टम बनवाने के बाद हर कंप्लायंस साइकिल में उसी सर्विस प्रोवाइडर के पास लौट सकता है.

आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है?

अगर कोई व्यक्ति नौकरी के साथ सर्विस बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसके पास पर्यावरण नियम, अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंटेशन या कॉर्पोरेट कंप्लायंस का अनुभव है तो यह एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसमें बहुत भारी मशीनरी या इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है.

हालांकि इसे शुरू करने से पहले संबंधित ईपीआर नियमों को अच्छी तरह समझना जरूरी है. अलग-अलग वेस्ट कैटेगरी के लिए नियम और पोर्टल अलग हो सकते हैं. इसलिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने की सर्विस बेचने के बजाय नियमों, रिकॉर्ड और रिटर्न की पूरी प्रक्रिया सीखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

तो ये बात भी समझ लें

ईपीआर और वेस्ट-कंप्लायंस कंसल्टेंसी ग्लैमरस बिजनेस नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत नियमों और डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम के बढ़ने के साथ बनी रह सकती है. 2 से 5 लाख रुपये के शुरुआती निवेश में शुरू होने वाला यह मॉडल छोटी कंपनियों को आउटसोर्स कंप्लायंस डिपार्टमेंट देने पर केंद्रित किया जा सकता है.

इसमें सबसे बड़ा मौका एक बार की कंसल्टेंसी फीस में नहीं, बल्कि लंबे समय के क्लाइंट और रिकरिंग रेवेन्यू बनाने में है. लेकिन यह बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए बेहतर है जो नियमों को समझकर बहुत सावधानी से डेटा और डॉक्यूमेंटेशन संभाल सकें.

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