Business Idea: बिना पैसा लगाए शुरू करें कम कंप्टिशन वाला ये बिजनेस, सारा खर्च होगा क्लाइंट का और आपकी होगी कमाई

What is Elderly Travel business: बच्चे नौकरी या कारोबार के कारण दूसरे शहरों और देशों में रहते हैं, लेकिन माता-पिता को डॉक्टर, बैंक, रेलवे स्टेशन या धार्मिक यात्रा के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है. सीनियर ट्रैवल कंपैनियन सर्विस इसी जरूरत को बिजनेस में बदलने का नया तरीका है.

बिना स्टॉक और दुकान के शुरू करें बिजनेस, सिर्फ भरोसे के दम पर बनाएं कमाई का जरिया (फोटो एआई)

बुजुर्गों को मिलेगा भरोसेमंद यात्रा साथी

गृहिणियां कम निवेश में शुरू करें

डॉक्टर विजिट से धार्मिक यात्रा तक

₹500 से ₹2000 संभावित विजिट मॉडल

बढ़ती बुजुर्ग आबादी से बढ़ेगा अवसर

Senior travel companion service: क्या होगा अगर माता-पिता को अचानक डॉक्टर के पास जाना हो और बेटा या बेटी दूसरे शहर में हो? बैंक का काम हो, रेलवे स्टेशन जाना हो या किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करनी हो, तब सबसे बड़ी जरूरत कई बार इलाज या टिकट की नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद व्यक्ति की होती है.

बिजनेस कोच सिद्धार्थ विक्रम बताते हैं कि यही जरूरत गृहिणियों के लिए एक अलग तरह के सर्विस बिजनेस का रास्ता खोल सकती है. सीनियर ट्रैवल कंपैनियन सर्विस में किसी बुजुर्ग को ओल्ड एज होम में रखने की बात नहीं है. इसका मॉडल एक पर्सनल असिस्टेंट फॉर सीनियर्स की तरह है, जो जरूरत के समय बुजुर्ग के साथ जाता है और उनकी यात्रा या जरूरी काम को आसान बनाता है.

भारत में बढ़ती बुजुर्ग आबादी इस तरह की सेवाओं की संभावित जरूरत को और बड़ा आधार देती है. यूएनएफपीए और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 2022 में भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के करीब 149 मिलियन लोग थे, जो आबादी का लगभग 10.5 प्रतिशत थे. रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार 2050 तक यह संख्या 347 मिलियन यानी कुल आबादी का 20.8 प्रतिशत हो सकती है.

सीनियर ट्रैवल कंपैनियन सर्विस में आखिर करना क्या होगा?

इस बिजनेस का सबसे खास पहलू यह है कि इसमें शुरुआत के लिए बड़ा ऑफिस, महंगे उपकरण या बहुत बड़े स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ सकती. गृहिणी अपने इलाके से सेवा शुरू कर सकती है और धीरे-धीरे भरोसेमंद कंपैनियंस का नेटवर्क तैयार कर सकती है.

सेवा के तहत डॉक्टर विजिट में बुजुर्ग के साथ जाना, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन तक छोड़ना, बैंक या सरकारी ऑफिस विजिट में सहायता करना, धार्मिक यात्रा में कंपैनियन उपलब्ध कराना और हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद घर तक सहायता जैसी सेवाएं दी जा सकती हैं.

मसलन, किसी बुजुर्ग को सुबह डॉक्टर के पास जाना है. उनका बेटा बेंगलुरु में नौकरी करता है और बेटी विदेश में रहती है. ऐसे में परिवार एक वेरिफाइड कंपैनियन को कुछ घंटों के लिए बुक कर सकता है. कंपैनियन बुजुर्ग के साथ डॉक्टर के पास जाए, जरूरी जगह तक पहुंचने में मदद करे और फिर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने में सहायता करे.

ध्यान रखना जरूरी है कि यह चिकित्सा सेवा नहीं होगी. दवा लिखना, इलाज करना या मेडिकल फैसला लेना इस बिजनेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए. इसका फोकस कंपैनियनशिप, असिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन पर रखा जा सकता है.

गृहिणियों के लिए क्यों खुल सकता है कम निवेश वाला बिजनेस

इस बिजनेस में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि भरोसा है. गृहिणियां अपने इलाके में डॉक्टर, अस्पताल, कैब ड्राइवर, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब और दूसरे स्थानीय सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क बनाकर धीरे-धीरे एक भरोसेमंद सिस्टम तैयार कर सकती हैं.

शुरुआत में खुद कुछ चुनिंदा विजिट संभाली जा सकती हैं. ग्राहक बढ़ने पर दूसरे ट्रेंड कंपैनियंस को जोड़ा जा सकता है. इस तरह बिजनेस का मॉडल व्यक्ति आधारित सेवा से आगे बढ़कर स्थानीय नेटवर्क सर्विस बन सकता है.

यहां एक अहम बात है. बुजुर्ग के परिवार को सिर्फ साथ जाने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए कि उसका माता-पिता सही व्यक्ति के साथ है. इसलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, पहचान की जांच, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, परिवार को यात्रा की जानकारी और विजिट पूरी होने के बाद कन्फर्मेशन जैसी व्यवस्था इस बिजनेस की रीढ़ हो सकती है.

बाजार में इसकी जरूरत के संकेत भी दिखाई देते हैं. उदाहरण के तौर पर हेल्पी जैसी सेवा बुजुर्गों के लिए ट्रैवल कंपैनियनशिप, एयरपोर्ट असिस्टेंस, डेस्टिनेशन सपोर्ट और मेडिकल अपॉइंटमेंट ट्रैवल जैसी सेवाएं पेश करती है. उसकी वेबसाइट के मुताबिक उसके कंपैनियंस के लिए बैकग्राउंड चेक्स और ट्रेनिंग भी की जाती है. इससे यह संकेत मिलता है कि बुजुर्गों की ट्रैवल असिस्टेंस को एक पेड सर्विस के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है.

कमाई कैसे होगी, ₹500 से ₹2000 वाला मॉडल कितना काम करेगा?

इस बिजनेस के लिए एक संभावित कमाई मॉडल प्रति विजिट ₹500 से ₹2,000 रखा जा सकता है. यह एक बिजनेस मॉडल का अनुमान है, कोई तय बाजार दर नहीं. वास्तविक कीमत शहर, दूरी, विजिट की अवधि, रात के समय की सेवा और यात्रा की जटिलता के आधार पर तय करनी होगी.

मसलन, स्थानीय बैंक या डॉक्टर विजिट के लिए अलग चार्ज रखा जा सकता है. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन ट्रांसफर के लिए अलग पैकेज बनाया जा सकता है. धार्मिक यात्रा या दूसरे शहर की यात्रा के लिए पूरे दिन या कई दिन का पैकेज बनाया जा सकता है.

इसके अलावा मासिक पैकेज भी तैयार किया जा सकता है. उदाहरण के लिए किसी परिवार को महीने में चार विजिट की जरूरत है तो उसे सब्सक्रिप्शन दिया जा सकता है. इससे हर महीने नए ग्राहक खोजने की परेशानी कम हो सकती है और रिकरिंग इनकम का रास्ता बन सकता है.

लेकिन यहां मुनाफे का हिसाब सिर्फ फीस देखकर नहीं लगाना चाहिए. कंपैनियन की पेमेंट, लोकल ट्रैवल, इंश्योरेंस, वेरिफिकेशन, इमरजेंसी सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च घटाने के बाद वास्तविक प्रॉफिट निकलेगा.

सबसे बड़ा ग्राहक कौन होगा?

इस सर्विस का ग्राहक केवल बुजुर्ग नहीं बल्कि अक्सर उनका बेटा या बेटी हो सकता है. खासकर वे परिवार जिनके माता-पिता अपने शहर में रहते हैं और बच्चे नौकरी, कारोबार या पढ़ाई के कारण दूसरे शहर या देश में रहते हैं.

यही इस बिजनेस का सबसे मजबूत भावनात्मक एंगल भी है. ग्राहक वास्तव में कुछ घंटों की कंपैनियनशिप के लिए पैसे नहीं दे रहा होगा, बल्कि अपने माता-पिता की सुरक्षा और अपनी चिंता कम करने के लिए भुगतान कर रहा होगा.

यूएनएफपीए की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में भी बढ़ती उम्र के साथ डिसेबिलिटी और केयरगिविंग बर्डन को महत्वपूर्ण चुनौती बताया गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल और जरूरी डिजिटल ट्रेनिंग बुजुर्गों के लिए चुनौती बनी हुई है. यानी भविष्य में सेवा केवल यात्रा तक सीमित न रहकर डिजिटल असिस्टेंस, अपॉइंटमेंट कोऑर्डिनेशन और जरूरी एरैंड्स तक बढ़ाई जा सकती है.

इस बिजनेस की असली चुनौती पैसा नहीं, भरोसा है

सीनियर ट्रैवल कंपैनियन सर्विस सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती सिक्योरिटी और ट्रस्ट होगी. किसी अनजान व्यक्ति को बुजुर्ग माता-पिता के साथ भेजना परिवार के लिए बहुत संवेदनशील फैसला है. इसलिए बिजनेस शुरू करने वाले को हर कंपैनियन की पहचान और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सिस्टम, सर्विस टर्म्स, पेमेंट रिकॉर्ड और फैमिली कम्युनिकेशन का स्पष्ट सिस्टम बनाना होगा.

बुजुर्ग की प्राइवेसी और डिग्निटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. उनके बैंकिंग काम या निजी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में कंपैनियन की भूमिका केवल सहायता और साथ देने तक सीमित रखनी चाहिए. पैसे या महत्वपूर्ण दस्तावेज संभालने के लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए. यही वह जगह है जहां छोटी गृहिणी-आधारित सर्विस और प्रोफेशनल बिजनेस में फर्क पैदा होगा.

गृहिणी इसे छोटे स्तर से कैसे शुरू कर सकती है?

इस बिजनेस के लिए शुरुआत में पूरा शहर कवर करने की जरूरत नहीं है. पहले एक कॉलोनी, सेक्टर या 5 से 10 किलोमीटर के इलाके को टार्गेट किया जा सकता है. पहले डॉक्टर विजिट, बैंक विजिट और रेलवे स्टेशन जैसी कम जटिल सेवाओं से शुरुआत की जा सकती है. उसके बाद एयरपोर्ट असिस्टेंस, धार्मिक यात्रा और दूसरे शहर की यात्रा को जोड़ा जा सकता है.

ग्राहक बनाने के लिए स्थानीय डॉक्टर, अपार्टमेंट सोसायटी, आरडब्ल्यूए, वरिष्ठ नागरिक समूह और ऐसे परिवारों तक पहुंच बनाई जा सकती है जिनके बच्चे दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं.

सबसे दिलचस्प मॉडल यह हो सकता है कि परिवार को हर विजिट के बाद वॉट्सऐप पर छोटा अपडेट मिले. कंपैनियन कब पहुंचा, बुजुर्ग के साथ कहां गया और विजिट कब खत्म हुई. इससे ग्राहक को दूर बैठे भी अपने माता-पिता के बारे में जानकारी मिलती रहेगी.

बड़ा मौका कहां छिपा है?

इस बिजनेस का असली अवसर केवल बुजुर्गों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में नहीं है. आगे चलकर इसे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट सर्विस में बदला जा सकता है. आज डॉक्टर विजिट है, कल बैंक का काम होगा और अगले महीने धार्मिक यात्रा. अगर एक परिवार इन सभी कामों के लिए उसी सर्विस प्रोवाइडर पर भरोसा करने लगे तो ग्राहक एक बार की बुकिंग से रिकरिंग कस्टमर में बदल सकता है.

भारत में बुजुर्ग आबादी बढ़ने का अनुमान इस तरह की सहायता सेवाओं के लिए लंबे समय का अवसर दिखाता है. भारत सरकार के 2025 के एक बैकग्राउंडर में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी के 2036 तक करीब 230 मिलियन होने का अनुमान दिया गया है, जो कुल आबादी का लगभग 15 प्रतिशत हो सकती है.

इसलिए सीनियर ट्रैवल कंपैनियन सर्विस को केवल एक छोटा साइड बिजनेस मानना सही नहीं होगा. सही वेरिफिकेशन, ट्रेंड स्टाफ और भरोसेमंद सर्विस एक्सपीरियंस के साथ यह धीरे-धीरे एक लोकल सीनियर-असिस्टेंस ब्रांड में बदल सकता है.

हर किसी को समझनी ही होगी ये बात

गृहिणियों के लिए यह ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें दुकान या भारी इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां कमाई का रास्ता सिर्फ कम निवेश से नहीं खुलेगा. असली वैल्यू भरोसे, सुरक्षा, पंक्चुअलिटी और परिवार को लगातार जानकारी देने की क्षमता से बनेगी.

अगर कोई महिला अपने इलाके में 10 से 20 भरोसेमंद परिवारों से शुरुआत करती है, हर विजिट का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखती है और वेरिफाइड कंपैनियंस का नेटवर्क बनाती है, तो यही छोटी सर्विस आगे चलकर मंथली सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम ट्रैवल असिस्टेंस तक पहुंच सकती है. यानी यह ओल्ड एज होम खोलने का बिजनेस नहीं, बल्कि दूर रह रहे बच्चों के लिए उनके माता-पिता का भरोसेमंद पर्सनल असिस्टेंट बनने का मॉडल है.

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