Business Idea: नौकरी के साथ शुरू करें ये बिजनेस, सिर्फ 2 घंटे और ₹10 हजार लगाकर शुरू करें एक्सट्रा इनकम

Part Time Low Cost Business Ideas: 9 से 5 की नौकरी करने वालों के लिए घर से प्री-ऑर्डर स्नैक्स और डेजर्ट बिजनेस कम लागत में शुरू होने वाला विकल्प हो सकता है. ऑनलाइन फूड डिलीवरी और बदलती खानपान की आदतों से इस बाजार में मौके बढ़ रहे हैं. सही मेन्यू और ऑर्डर सिस्टम से अतिरिक्त कमाई की शुरुआत हो सकती है.

9 से 5 की नौकरी के बाद सिर्फ 2 घंटे! ₹10 हजार लगाकर शुरू करें ये बिजनेस (फोटो एआई)

नौकरी की सैलरी के भरोसे रहने की बजाय दूसरी कमाई शुरू करने का आइडिया अब तेजी से लोगों को आकर्षित कर रहा है. लेकिन समस्या यह है कि नौकरी के साथ ऐसा कौन सा बिजनेस किया जाए, जिसमें दुकान खोलने, कर्मचारी रखने और हर दिन घंटों देने की जरूरत न पड़े. ऐसे लोगों के लिए घर से प्री-ऑर्डर स्नैक्स और डेजर्ट बिजनेस एक प्रैक्टिकल विकल्प बन सकता है. खास बात यह है कि इसे शुरुआत में रोज नहीं, बल्कि चुनिंदा दिनों और तय ऑर्डर के साथ चलाया जा सकता है.

इस मॉडल का असली फायदा सिर्फ कम लागत नहीं, बल्कि यह है कि सामान पहले बिके और उसके बाद ज्यादा तैयारी हो. यानी नौकरी के साथ बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति के लिए रिस्क कुछ हद तक कंट्रोल में रह सकता है.

10 हजार रुपये से शुरू हो सकता है छोटा सेटअप

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में बड़ी दुकान या किचन सेटअप की जरूरत नहीं है. अगर घर में पहले से गैस, फ्रिज, बर्तन और बेसिक किचन सामान मौजूद है तो शुरुआती खर्च मुख्य रूप से कच्चे माल, पैकेजिंग, छोटे ब्रांडिंग मटेरियल और ऑनलाइन प्रचार पर रखा जा सकता है.

एक शुरुआती बजट को लगभग 5000 से 10000 रुपये के आसपास रखने की कोशिश की जा सकती है. यह कोई तय लागत नहीं है, क्योंकि शहर, मेन्यू और उपलब्ध किचन सामान के हिसाब से खर्च काफी बदल सकता है.

शुरुआत में 3 से 5 आइटम का छोटा मेन्यू रखना ज्यादा समझदारी होगी. उदाहरण के लिए ब्राउनी, कुकीज, नमकीन स्नैक्स, सैंडविच या किसी एक खास डेजर्ट को चुना जा सकता है. मेन्यू जितना छोटा होगा, उतना ही आसानी से क्वालिटी और लागत पर नजर रखी जा सकेगी.

नौकरी करने वालों के लिए प्री-ऑर्डर मॉडल क्यों बेहतर?

9 से 5 की नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि बिजनेस के लिए रोज समय निकालना मुश्किल होगा. इसलिए सामान्य रेस्टोरेंट की तरह रोज बिक्री का लक्ष्य रखने के बजाय प्री-ऑर्डर मॉडल अपनाया जा सकता है.

मान लीजिए ऑफिस से लौटने के बाद ऑर्डर की तैयारी की गई और सप्ताह में केवल शुक्रवार, शनिवार और रविवार को डिलीवरी दी गई. ग्राहक पहले ऑर्डर और भुगतान कर दें, उसके बाद जरूरत के हिसाब से सामान खरीदा जाए. इससे बिना बिके स्टॉक का नुकसान घट सकता है. यही इस बिजनेस का छिपा हुआ फायदा है. यहां पैसा केवल ज्यादा सामान बेचने से नहीं, बल्कि कम बर्बादी और सही लागत नियंत्रण से भी बनता है.

बाजार में क्यों दिख रहा है मौका?

भारत का फूड सर्विसेज बाजार तेजी से बढ़ रहा है. रेडसीर कंसल्टिंग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का फूड सर्विसेज बाजार वित्त वर्ष 2025-26 के करीब 7,95,330 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2030-31 तक 14,28,150 करोड़ रुपये यानी करीब 150 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन सेगमेंट की हिस्सेदारी भी वित्त वर्ष 2025-26 के 11 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2030-31 तक 18 फीसदी हो सकती है. यानी खाना बेचने का तरीका भी तेजी से डिजिटल हो रहा है.

इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि हर घर का फूड बिजनेस सफल होगा. लेकिन इससे यह जरूर संकेत मिलता है कि घर से बने खास प्रोडक्ट, सीमित मेन्यू और ऑनलाइन ऑर्डर जैसे मॉडल के लिए बाजार में जगह बन रही है.

मुनाफा कितना हो सकता है?

यहां कमाई का आंकड़ा किसी कंपनी या सरकारी रिपोर्ट का तय आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक उदाहरण है ताकि बिजनेस का गणित आसानी से समझा जा सके. मान लीजिए किसी स्नैक या डेजर्ट की कुल लागत पैकेजिंग समेत 60 रुपये पड़ती है और उसे 120 रुपये में बेचा जाता है. तब प्रति पीस बिक्री और कुल लागत के बीच 60 रुपये का अंतर रहेगा. अगर महीने में 300 पीस बिकते हैं तो बिक्री 36,000 रुपये और इस उदाहरण में लागत 18,000 रुपये होगी.

इसके बाद डिलीवरी, बिजली, खराब माल, प्लेटफॉर्म शुल्क, प्रचार और दूसरे खर्च घटेंगे. इसलिए 18,000 रुपये को सीधे मुनाफा मानना सही नहीं होगा. यही वजह है कि बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति को केवल बिक्री नहीं, बल्कि नेट प्रॉफिट देखना चाहिए. 100 रुपये की बिक्री में वास्तव में कितने रुपये बच रहे हैं, यही असली सवाल है.

ऑनलाइन पहुंच बनाना अब पहले से आसान

इस बिजनेस के लिए शुरुआत में अपनी वेबसाइट बनाना जरूरी नहीं है. व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और स्थानीय ऑनलाइन ग्रुप जैसे माध्यमों से आसपास के ग्राहकों तक पहुंच बनाई जा सकती है. भारत में ऑनलाइन रिटेल का बाजार भी लगातार विस्तार कर रहा है. आईबीईएफ के मुताबिक भारत का ऑनलाइन रिटेल बाजार वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 80 अरब डॉलर तक पहुंच गया और इसमें सालाना आधार पर 21 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई.

छोटे शहरों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है. यूनिकॉमर्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आईबीईएफ ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में नए डी2सी ऑर्डर्स में टियर 2 और टियर 3 शहरों की हिस्सेदारी करीब 66 फीसदी रहने का अनुमान था. इसका फायदा छोटे होम बिजनेस को यह मिल सकता है कि ग्राहक केवल अपने मोहल्ले तक सीमित न रहें. लेकिन शुरुआत स्थानीय ग्राहक से करना ही ज्यादा सुरक्षित तरीका है.

नौकरी के साथ इसे कैसे चलाएं?

इस बिजनेस को नौकरी के साथ चलाने का सबसे आसान तरीका समय को पहले से तय करना है. उदाहरण के तौर पर सोमवार से गुरुवार तक केवल ऑर्डर लेना और प्रचार करना, शुक्रवार शाम को तैयारी और शनिवार-रविवार को डिलीवरी का मॉडल बनाया जा सकता है.

शुरुआत में एक साथ बहुत ज्यादा ऑर्डर लेने की गलती नहीं करनी चाहिए. अगर नौकरी के साथ 20 ऑर्डर संभालना संभव है तो 50 ऑर्डर लेकर क्वालिटी खराब करने से बेहतर है कि 20 ग्राहकों को अच्छा अनुभव दिया जाए. धीरे-धीरे उन्हीं ग्राहकों से दोबारा ऑर्डर लेने पर फोकस किया जा सकता है. बिजनेस का असली मजबूत आधार नए ग्राहक से ज्यादा रिपीट ग्राहक बन सकते हैं.

फूड बिजनेस शुरू करने से पहले नियम भी समझें

घर से खाना बेचने का मतलब यह नहीं है कि किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी. एफएसएसएआई के अनुसार फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की व्यवस्था है. मार्च 2026 के संशोधित नियम के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से फूड बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर सीमा 1.5 करोड़ रुपये तक कर दी गई है. इससे ऊपर 50 करोड़ रुपये तक स्टेट लाइसेंस और 50 करोड़ रुपये से अधिक पर सेंट्रल लाइसेंस की श्रेणी है.

एफएसएसएआई के फॉसकॉस पोर्टल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले अपने कारोबार की कैटेगरी और स्थानीय नियमों के हिसाब से जरूरी अनुपालन जरूर जांचना चाहिए.

सबसे बड़ी गलती जो कमाई रोक सकती है

कम लागत वाले बिजनेस में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग शुरुआत में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने लगते हैं. इससे कच्चा माल बढ़ता है, इन्वेंट्री फंसती है और नौकरी के साथ काम संभालना मुश्किल हो जाता है.

दूसरी गलती कीमत तय करने में होती है. सिर्फ कच्चे माल का खर्च देखकर कीमत तय करना सही नहीं है. पैकेजिंग, गैस या बिजली, डिलीवरी, प्लेटफॉर्म शुल्क, खराब माल और प्रचार का खर्च भी जोड़ा जाना चाहिए.

तीसरी गलती यह है कि लोग बिजनेस को नौकरी छोड़ने का रास्ता समझकर जल्दी बड़ा करना चाहते हैं. बेहतर रणनीति यह है कि पहले इसे साइड इनकम के तौर पर टेस्ट किया जाए. जब लगातार कई महीनों तक बिक्री और मुनाफा स्थिर दिखे, तभी इसे बड़ा करने के बारे में सोचा जाए.

पैसे से पैसा बनाने का असली गुर क्या है?

इस बिजनेस में असली गुर सिर्फ खाना बनाना नहीं है. असली खेल है पहले ग्राहक की जरूरत समझना, फिर छोटा मेन्यू बनाना, प्री-ऑर्डर लेना, कम स्टॉक रखना और उसी ग्राहक को दोबारा खरीदने के लिए तैयार करना.

यानी नौकरी की सैलरी से हर महीने थोड़ा पैसा निकालकर बिजनेस में लगाने के बजाय बिजनेस की शुरुआती कमाई को वापस बिजनेस में लगाना ज्यादा व्यावहारिक रणनीति हो सकती है.

पहले 10 ग्राहक, फिर 50 और उसके बाद 100 ग्राहकों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा जा सकता है. इससे नौकरी छोड़ने का फैसला भावनाओं से नहीं, वास्तविक कमाई के आंकड़ों से लिया जा सकेगा.

बात जो आपको समझ लेनी चाहिए

अगर 9 से 5 की नौकरी के साथ दूसरी कमाई शुरू करनी है तो जरूरी नहीं कि लाखों रुपये लगाकर दुकान खोली जाए. घर से सीमित मेन्यू वाला प्री-ऑर्डर स्नैक्स या डेजर्ट बिजनेस छोटे स्तर पर टेस्ट किया जा सकता है.

भारत में फूड सर्विसेज और ऑनलाइन डिलीवरी का बढ़ता बाजार इस मॉडल के लिए अवसर जरूर दिखाता है, लेकिन कमाई की कोई गारंटी नहीं है. सफलता प्रोडक्ट की क्वालिटी, सही कीमत, ग्राहक अनुभव, स्थानीय मांग और खर्च नियंत्रण पर निर्भर करेगी. सबसे समझदारी वाली शुरुआत यही होगी कि नौकरी को तुरंत छोड़ने के बजाय उसे आर्थिक सुरक्षा की तरह बनाए रखें और साइड बिजनेस को धीरे-धीरे अपनी दूसरी कमाई की मशीन बनाने की कोशिश करें.

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