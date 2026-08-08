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Business Idea: बिना दुकान-ऑफिस के 25 हजार से शुरू करें ये ऑलटाइम हिट बिजनेस, एक बार खरीदें और बार-बार करें कमाई  

How to start electric bicycle rental business: साइकिल, बाइक और ई-बाइक रेंटल कारोबार पर्यटन स्थलों, कैंपस और शहरी इलाकों में बढ़ती मांग के कारण आकर्षक बिजनेस मॉडल बन रहा है. ई-साइकिल मॉडल छोटे निवेश से शुरू हो सकता है, जबकि सही लोकेशन और बेहतर कमाई तय करते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 08, 2026, 09:28 AM IST

Business Idea: बिना दुकान-ऑफिस के 25 हजार से शुरू करें ये ऑलटाइम हिट बिजनेस, एक बार खरीदें और बार-बार करें कमाई  

ये है रियल बिजनेस मॉडल, ऐसे शुरू करें ई-बाइक रेंटल (फोटो एआई)

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  • ई-बाइक रेंटल बाजार तेजी से बढ़ा
  • पच्चीस हजार से शुरू छोटा मॉडल
  • पर्यटन स्थलों पर ज्यादा मांग
  • घंटे के किराये से कमाई
  • सही लोकेशन सबसे बड़ा फैक्टर

क्या हो अगर कमाई के लिए आपको हर दिन कोई सामान बेचने की जरूरत ही न पड़े? साइकिल, बाइक या ई-बाइक को किराये पर देकर ऐसा कारोबार खड़ा किया जा सकता है, जिसमें एक ही वाहन बार-बार ग्राहक को किराये पर देकर कमाई का जरिया बनता है.

पर्यटन स्थल, बड़े कैंपस, मेट्रो स्टेशन के आसपास और ऐसे इलाके जहां लोग कम दूरी के लिए सस्ता साधन खोजते हैं, वहां रेंटल मॉडल की मांग बढ़ रही है. खासकर इलेक्ट्रिक साइकिल इस कारोबार को नया रास्ता दे रही है. बाजार के आंकड़े भी बताते हैं कि यह सिर्फ एक छोटा लोकल आइडिया नहीं रह गया है.

ई-बाइक रेंटल मार्केट क्यों तेजी से बढ़ रहा

Mordor Intelligence के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रिक बाइक रेंटल बाजार 2025 में 7.26 मिलियन डॉलर का था, जो 2026 में बढ़कर 8.13 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है. रिपोर्ट के अनुसार 2031 तक यह बाजार 14.3 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है और 2026 से 2031 के बीच करीब 11.96 फीसदी की CAGR से बढ़ने का अनुमान है.  

6Wresearch के मुताबिक इस बढ़ती मांग के पीछे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन का ट्रेंड नहीं है. शहरों में ट्रैफिक, छोटी दूरी के लिए कैब या ऑटो का बढ़ता खर्च और पर्यटन स्थलों पर खुद का वाहन लेकर जाने की परेशानी जैसे कारण भी रेंटल मॉडल को जगह दे रहे हैं. 6Wresearch के मुताबिक भारत के बाइक रेंटल बाजार में पर्यटन, कम दूरी की आवाजाही और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की बढ़ती मांग अहम ग्रोथ ड्राइवर हैं. यानी ग्राहक के लिए फायदा यह है कि उसे वाहन खरीदने की जरूरत नहीं, जबकि कारोबारी के लिए वही वाहन अलग-अलग ग्राहकों से बार-बार कमाई करा सकता है.

ये है रियल बिजनेस मॉडल, ऐसे शुरू करें ई-बाइक रेंटल

सबसे बड़ा मौका पर्यटन और बड़े कैंपस में

इस बिजनेस में सबसे अहम चीज वाहन नहीं, लोकेशन है. पर्यटन स्थल, होटल और रिजॉर्ट के आसपास, विश्वविद्यालय या बड़े कैंपस, औद्योगिक क्षेत्र और मेट्रो या ट्रांजिट प्वाइंट इसके लिए बेहतर जगह बन सकते हैं.

हाल में अहमदाबाद के पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम पर 2025-26 के एक अकादमिक अध्ययन में एक साल के दौरान 253 डॉकिंग स्टेशनों पर 5.77 लाख ट्रिप दर्ज हुईं. इनमें 87.3 फीसदी उपयोगकर्ताओं ने घंटे या दिन वाले पास का इस्तेमाल किया. यह आंकड़ा बताता है कि लोग अभी भी लंबे सब्सक्रिप्शन की बजाय जरूरत के हिसाब से छोटी अवधि का रेंटल ज्यादा पसंद कर रहे हैं. 

यही इस बिजनेस का छिपा हुआ मौका है. आपको शुरुआत में बड़ी संख्या में वाहन खरीदने के बजाय ऐसी जगह चुननी है जहां लोग पहले से मौजूद हों और उन्हें 1 से 8 घंटे के लिए वाहन चाहिए.

कितने रुपये में शुरू हो सकता है कारोबार?

अगर आप बिल्कुल छोटे स्तर से शुरुआत करना चाहते हैं तो लागत वाहन के प्रकार और संख्या पर निर्भर करेगी. बाजार में कुछ इलेक्ट्रिक साइकिल की शुरुआती कीमत करीब 23,000 रुपये से मिल रही है. उदाहरण के लिए SS Bikes की वेबसाइट पर 250W इलेक्ट्रिक साइकिल के कुछ मॉडल 23,000 से 29,500 रुपये के बीच सूचीबद्ध हैं.  

वहीं, 2026 के एक बाजार गाइड के मुताबिक एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक साइकिल की कीमत आम तौर पर 25,000 से 40,000 रुपये और मिड-रेंज मॉडल की कीमत करीब 40,000 से 65,000 रुपये के बीच हो सकती है.  

इस हिसाब से सिर्फ एक ई-साइकिल से भी पायलट मॉडल शुरू किया जा सकता है, लेकिन व्यावहारिक रेंटल कारोबार के लिए 5 से 10 वाहनों का छोटा फ्लीट ज्यादा उपयोगी रहेगा.

मिसाल के तौर पर 5 ई-साइकिल अगर औसतन 30,000 रुपये की दर से ली जाएं तो वाहन पर करीब 1.50 लाख रुपये लगेंगे. इसके अलावा हेलमेट, लॉक, चार्जिंग व्यवस्था, GPS या ट्रैकिंग, बेसिक मरम्मत उपकरण, पार्किंग और शुरुआती मार्केटिंग का खर्च जोड़ना होगा. इसलिए एक छोटे लोकल ई-बाइक रेंटल सेटअप के लिए करीब 2 से 3.5 लाख रुपये का शुरुआती बजट व्यावहारिक माना जा सकता है. यह अनुमानित बजट है और शहर, वाहन तथा पार्किंग लागत के हिसाब से काफी बदल सकता है.

अगर बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर का बड़ा फ्लीट रखना है तो निवेश तेजी से बढ़ेगा. IIFL Finance के 2026 के बिजनेस गाइड के मुताबिक 5 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों वाले माइक्रो मॉडल के लिए अनुमानित निवेश 3.5 से 5 लाख रुपये और 10 वाहनों वाले छोटे मॉडल के लिए करीब 7 से 10 लाख रुपये हो सकता है. 

कमाई का गणित कैसे समझें?

मान लीजिए आपके पास 5 ई-साइकिल हैं और आप औसतन 300 रुपये प्रतिदिन प्रति साइकिल किराये पर लेते हैं. अगर हर साइकिल महीने में 20 दिन किराये पर जाती है तो कुल ग्रॉस रेंटल आय करीब 30,000 रुपये महीना होगी. अगर औसत किराया 500 रुपये प्रतिदिन हो और 5 साइकिल महीने में 20 दिन चलें तो ग्रॉस रेंटल आय 50,000 रुपये तक पहुंच सकती है.

लेकिन इसे सीधे मुनाफा नहीं समझना चाहिए. इसमें रखरखाव, बैटरी से जुड़ा खर्च, पार्किंग, स्टाफ, डिजिटल बुकिंग, टैक्स, नुकसान और खाली रहने वाले दिनों का खर्च घटेगा. असली कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी साइकिलें महीने में कितने दिन और कितने घंटे किराये पर जाती हैं. इसीलिए इस कारोबार में ज्यादा वाहन रखने से पहले ज्यादा जरूरी है कि हर वाहन का उपयोग कितना हो रहा है.

ग्राहक घंटे के हिसाब से लें या पूरे दिन का किराया?

शुरुआत में दो तरह के पैकेज रखे जा सकते हैं. पर्यटकों और कैंपस में घूमने वालों के लिए प्रति घंटे का किराया और पूरे दिन के लिए अलग पैकेज. Mordor Intelligence के अनुसार 2025 में भारत के ई-बाइक रेंटल बाजार में hourly rentals की हिस्सेदारी 35.78 फीसदी थी. इसी रिपोर्ट में B2C यानी सीधे ग्राहकों वाले सेगमेंट की हिस्सेदारी 45.12 फीसदी बताई गई है. ([Mordor Intelligence][1])

इससे एक अहम बात निकलती है. कारोबारी को सिर्फ महीने के ग्राहक खोजने की जरूरत नहीं है. छोटे समय के लिए आने वाले पर्यटक, छात्र, ऑफिस कर्मचारी और स्थानीय लोग भी ग्राहक बन सकते हैं.

बिजनेस शुरू करने के लिए क्या-क्या चाहिए?

सबसे पहले ऐसी लोकेशन चुननी होगी जहां पैदल आने-जाने वालों की संख्या अच्छी हो और आसपास पार्किंग की सुविधा हो. इसके बाद वाहन खरीदने या लीज पर लेने का फैसला करना होगा. छोटे मॉडल में शुरुआत के लिए 3 से 5 साइकिल भी रखी जा सकती हैं. हर वाहन के साथ मजबूत लॉक, हेलमेट और बेसिक सेफ्टी किट देना बेहतर रहेगा. चोरी या नुकसान से बचाने के लिए GPS या ट्रैकिंग सिस्टम भी उपयोगी हो सकता है.

बुकिंग के लिए शुरुआत में वेबसाइट या महंगा ऐप बनाना जरूरी नहीं है. WhatsApp, Google Business Profile, UPI और एक साधारण ऑनलाइन बुकिंग फॉर्म से काम शुरू किया जा सकता है. ग्राहक बढ़ने पर ऐप आधारित बुकिंग, QR unlock और GPS tracking जैसी सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं.

ई-बाइक लेते समय 250W और 25 km/h वाला नियम समझें

यह हिस्सा कारोबार शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है. भारत में कम पावर और कम स्पीड वाली इलेक्ट्रिक साइकिलों की एक अलग कानूनी श्रेणी है. Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक Central Motor Vehicle Rules के तहत 250 वाट से कम पावर और 25 km/h से अधिक की अधिकतम स्पीड नहीं रखने वाले कुछ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक साइकिल की श्रेणी में रखा जाता है. 

इसलिए कारोबारी को वाहन खरीदते समय सिर्फ कीमत या रेंज नहीं देखनी चाहिए. मॉडल की वास्तविक तकनीकी स्पेसिफिकेशन, प्रमाणन और स्थानीय परिवहन नियम भी जांचने चाहिए. अगर वाहन इस श्रेणी से बाहर आता है तो लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरी कानूनी जरूरतें लागू हो सकती हैं.

बाइक रेंटल में कमाई ज्यादा लेकिन जिम्मेदारी भी ज्यादा

अगर आप सामान्य मोटरसाइकिल या स्कूटर किराये पर देना चाहते हैं तो शुरुआती निवेश ई-साइकिल मॉडल से काफी अधिक हो सकता है. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमिट और स्थानीय नियमों का पालन भी देखना पड़ेगा.

मिसाल के तौर पर ONN Bikes के फ्रेंचाइजी मॉडल में 5 वाहनों वाले Starter मॉडल का कुल निवेश 3.50 लाख रुपये बताया गया है, जबकि 20 वाहनों वाले Growth मॉडल के लिए 13.50 लाख रुपये का निवेश और 50 वाहनों वाले Hub मॉडल के लिए 33 लाख रुपये का निवेश बताया गया है. कंपनी अपने मॉडल में GPS, स्टेशन सेटअप और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी शामिल बताती है.   इससे साफ है कि रेंटल कारोबार को छोटे स्तर से टेस्ट करके धीरे-धीरे बढ़ाना ज्यादा समझदारी हो सकती है.

असली कमाई वाहन खरीदने में नहीं सही जगह चुनने में है

इस बिजनेस को देखने का सबसे दिलचस्प तरीका यही है कि यहां कमाई का इंजन साइकिल नहीं बल्कि उसकी utilisation यानी इस्तेमाल की दर है. एक सस्ती ई-साइकिल अगर पूरे महीने खड़ी रहती है तो वह खर्च है. वहीं सही पर्यटन स्थल पर वही साइकिल रोज कई घंटे किराये पर जाती है तो वही वाहन कमाई की मशीन बन सकती है.

इसलिए शुरुआत करने वाले व्यक्ति को पहले आसपास के पर्यटकों, छात्रों, होटल, हॉस्टल, कॉलेज या कैंपस की जरूरत समझनी चाहिए. उसके बाद 3 से 5 वाहनों के साथ छोटा ट्रायल करना बेहतर रहेगा. अगर वाहन लगातार किराये पर जा रहे हैं तभी फ्लीट बढ़ाना चाहिए.

यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है. आपको शुरुआत में बड़ा ऑफिस, बड़ा स्टाफ या बहुत बड़ा फ्लीट खड़ा करने की जरूरत नहीं है. सही लोकेशन, अच्छी हालत के वाहन, आसान बुकिंग और भरोसेमंद सर्विस के साथ छोटा मॉडल भी धीरे-धीरे बड़ा किया जा सकता है.
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