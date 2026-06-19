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Business Idea: छोटे निवेश से शुरू करें ये 7 सर्विस बिजनेस, AI के दौर में भी क्यों बनी रह सकती है इनकी मांग?

Low investment business ideas: अगर आपको लगता है कि AI आने वाले समय में छोटे कारोबारों को खत्म कर देगा, तो ऐसा नहीं है. आज भी कई ऐसे बिजनेस हैं जिनकी असली ताकत इंसानी भरोसा, हुनर और स्थानीय सेवा में छिपी है. कम पूंजी से शुरू होने वाले ये काम भविष्य में भी स्थिर कमाई का मजबूत जरिया बनेंगे.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 19, 2026, 11:59 AM IST

Business Idea: छोटे निवेश से शुरू करें ये 7 सर्विस बिजनेस, AI के दौर में भी क्यों बनी रह सकती है इनकी मांग?

कमाई के वो आइडिया जिसे एआई कभी नहीं खत्म कर सकता है (फोटो एआई)

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यदि तकनीक की रफ्तार देखकर आपको भी लगता है कि आने वाले समय में मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी, तो यह सवाल बिल्कुल जायज है कि आखिर ऐसा कौन-सा काम है जो लंबे समय तक टिक सके. दिलचस्प बात यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कई डिजिटल कार्यों को आसान बना रही है, लेकिन कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी असली ताकत इंसानी भरोसा, अनुभव और व्यक्तिगत सेवा में छिपी है. यही वजह है कि कम पूंजी वाले कई छोटे कारोबार आज भी भविष्य के लिहाज से मजबूत विकल्प माने जा रहे हैं.

बदलती अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि कमाई का टिकाऊ स्रोत बनाना है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जिन सेवाओं में स्थानीय उपस्थिति, हाथ का कौशल और ग्राहकों के साथ सीधा जुड़ाव जरूरी होता है, वहां AI की भूमिका सीमित रह सकती है. यही कारण है कि छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक सर्विस-आधारित कारोबार फिर से चर्चा में हैं.

पेट ग्रूमिंग और पेट केयर सर्विस

शुरुआती निवेश: ₹30,000–₹1 लाख तक
क्यों टिकाऊ है? पालतू जानवरों की देखभाल में इंसानी कौशल और भरोसा जरूरी है.
कमाई: होम विजिट और सब्सक्रिप्शन मॉडल से नियमित आय संभव.

होम डीप क्लीनिंग और सोफा/मैट्रेस सर्विस

शुरुआती निवेश: ₹50,000–₹2 लाख तक
AI का असर: बहुत कम, क्योंकि काम फिजिकल है.
मांग: मेट्रो और टियर-2 शहरों में तेजी से बढ़ रही है.

माइक्रोग्रीन्स या ऑर्गेनिक किचन गार्डन सेटअप

निवेश: ₹20,000–₹75,000 तक
ग्राहक: घर, कैफे और हेल्थ-कॉन्शियस परिवार.
फायदा: स्थानीय ब्रांड बनाकर प्रीमियम कीमत मिल सकती है.

मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपेयर

निवेश: ₹40,000–₹1.5 लाख तक
AI क्यों नहीं बदलेगा? मशीन खराब होने पर उसे ठीक करने के लिए तकनीकी हाथों की जरूरत रहती है.

बाथरूम, किचन और टाइल रिस्टोरेशन सर्विस

निवेश: ₹50,000–₹1 लाख तक
USP: नया बनाने की बजाय पुराना चमकाने की सेवा, जिसकी मांग बढ़ रही है.

होममेड टिफिन और कॉर्पोरेट मील सर्विस

निवेश: ₹25,000–₹1 लाख तक
AI का असर: रेसिपी बता सकता है, लेकिन स्वाद, गुणवत्ता और भरोसा इंसान ही देता है.
स्केल: सब्सक्रिप्शन मॉडल से स्थिर आय.

ब्यूटी, स्किनकेयर या ब्राइडल सर्विस (होम विजिट)

निवेश: ₹40,000–₹1.5 लाख तक
AI का असर: सीमित, क्योंकि ग्राहक व्यक्तिगत सेवा और अनुभव चाहते हैं.
कमाई: शादी के सीजन और रेफरल से तेजी से बढ़ सकती है.

इस तरह के बिजनेस भविष्य में क्यों टिक सकते हैं?  

इनमें स्थानीय उपस्थिति जरूरी है. ग्राहक का भरोसा और अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.  काम का बड़ा हिस्सा हाथों से किया जाता है, जिसे AI सीधे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता. अच्छी सेवा मिलने पर दोबारा ग्राहक आने की संभावना अधिक रहती है.

 शुरू करने से पहले इन बातों पर ध्यान दें

  1.  छोटे स्तर से शुरुआत करें और पहले ग्राहक बनाएं.
  2.  सोशल मीडिया और स्थानीय डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करें.
  3.  गुणवत्ता और समय पर सेवा को प्राथमिकता दें.
  4.  आय बढ़ने पर उपकरण, स्टाफ या दूसरी शाखा में निवेश करें.

नोटः जरूरी नहीं की आप इन बिजनेस में मास्टर हों. बल्कि आप इन फील्ड में काम करने वालों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप कंपनी शुरू कर सकते हैं और खुद बिजनेस डील कर सकते हैं. आप एक सुपरवाइजर या फाउंडर के तौर पर टीम बना कर काम कर सकते हैं.

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