Bussiness Idea: नौकरी के साथ नेचर के बीच शुरू करें ये 5 साइड बिजनेस, मोटी कमाई के साथ बोनस में मिलेगी मेंटल पीस

Least startup with least rivalry in India: नौकरी के साथ-साथ नेचर के बीच रहकर कमाई करने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. क्रिस मॉरिस की रिपोर्ट के मुताबिक, आउटडोर एक्टिविटीज और प्रकृति से जुड़े 5 साइड हसल (पार्ट-टाइम बिजनेस) न सिर्फ मानसिक शांति दे रहे हैं, बल्कि लोगों की कमाई का जरिया भी बन रहे हैं.

Best side hustles for outdoor lovers: क्या आप भी हर सोमवार को दफ्तर जाते समय घुटन महसूस करते हैं? दिनभर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर और कंक्रीट के जंगलों में रहकर हमारी जिंदगी नीरस होती जा रही है. लेकिन क्या हो अगर आपका प्रकृति के प्रति यही प्यार आपकी एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बन जाए? आज के इस दौर में जहां हर कोई साइड इनकम के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, क्रिस मॉरिस की एक रिपोर्ट में पांच ऐसे बेहतरीन आउटडोर साइड हसल (पार्ट-टाइम बिजनेस) के बारे में बताया गया है जो आपको खुली हवा में सांस लेने के साथ-साथ शानदार कमाई का मौका भी देते हैं. भारत जैसे देश में जहां एडवेंचर और आउटडोर लाइफस्टाइल का चलन तेजी से बढ़ रहा है, ये आइडियाज मिडिल क्लास के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं.

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एडवेंचर गियर रेंटल और गाइडेंस का बढ़ता बाजार

आजकल युवाओं में वीकेंड पर ट्रैकिंग, कैंपिंग और कयाकिंग जैसी एक्टिविटीज का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. क्रिस मॉरिस के अनुसार, जो लोग प्रकृति और एडवेंचर से प्यार करते हैं, वे कैंपिंग टेंट, ट्रैकिंग पोल, और आउटडोर गियर किराए पर देने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. भारत के संदर्भ में देखें तो हिमाचल, उत्तराखंड या पश्चिमी घाट के नजदीकी शहरों में रहने वाले लोग इस काम से बंपर कमाई कर रहे हैं. आपको बस शुरुआत में कुछ अच्छे एडवेंचर गियर खरीदने होते हैं. इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आप सीधे उन पर्यटकों से जुड़ सकते हैं जिन्हें महंगे उपकरण खरीदने के बजाय किराए पर लेना ज्यादा पसंद होता है. यह कम लागत में मोटी कमाई का जरिया बनता जा रहा है.

आउटडोर फोटोग्राफी और व्लॉगिंग की जबरदस्त डिमांड

अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा या सिर्फ एक बेहतरीन स्मार्टफोन है और आपको प्रकृति के सुंदर दृश्यों को कैद करना पसंद है, तो यह हुनर आपके बैंक बैलेंस को तेजी से बढ़ा सकता है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, प्री-वेडिंग शूट, नेचर फोटोग्राफी और ट्रेवल व्लॉगिंग के लिए लोग अब भारी-भरकम पैसे खर्च करने को तैयार हैं. भारत में लोग अब पारंपरिक स्टूडियो लाइटिंग के बजाय प्राकृतिक रोशनी और खूबसूरत आउटडोर लोकेशंस पर फोटोशूट करवाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो शनिवार और रविवार को केवल दो-तीन घंटे निकालकर भी इस काम से अपनी मुख्य सैलरी जितनी कमाई आसानी से कर सकते हैं.

पर्यावरण अनुकूल टूरिज्म और लोकल गाइडिंग

क्या आपको अपने इलाके के जंगलों, पहाड़ों या ऐतिहासिक रास्तों की गहरी समझ है? क्रिस मॉरिस बताते हैं कि लोग अब भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाने के बजाय अनछुए और प्राकृतिक रास्तों पर घूमना पसंद कर रहे हैं. आप एक 'लोकल गाइड' या 'इको-टूरिज्म ऑर्गेनाइजर' के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं. भारत में इस समय वीकेंड गेटवे और नेचर वॉक का चलन बहुत बढ़ चुका है. दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लोग वीकेंड पर शांति की तलाश में ऐसे स्थानीय एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं जो उन्हें सुरक्षित तरीके से प्रकृति के करीब ले जा सकें. इसमें आपका निवेश लगभग शून्य होता है, लेकिन आपकी जानकारी ही आपकी असली पूंजी बनती है.

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बागवानी और लैंडस्केपिंग कंसल्टेंसी से घर बैठे कमाई

शहरी जीवन में लोगों के पास जगह की कमी है, लेकिन प्रकृति से जुड़ने की इच्छा कम नहीं हुई है. क्रिस मॉरिस की रिपोर्ट के अनुसार, अर्बन गार्डनिंग यानी छतों और बालकनी में छोटे बगीचे तैयार करने का बिजनेस तेजी से फल-फूल रहा है. यदि आपको पेड़-पौधों और मिट्टी की अच्छी समझ है, तो आप लोगों को घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने या उनके घरों को पौधों से सजाने की कंसल्टेंसी दे सकते हैं. भारत के मेट्रो शहरों में यह एक बेहद प्रीमियम बिजनेस बनता जा रहा है, जहां लोग अपनी बालकनी को एक मिनी-जंगल का रूप देने के लिए हजारों रुपये खर्च करने को सहर्ष तैयार रहते हैं.

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