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Businesses Idea: न दुकान-न गोदाम और बिना सामान बेचे 50 हजार में शुरू करें 7 बिजनेस! जानें कैसे मोस्ट डिमांडिंग स्टार्टअप कराएगा मोटी कमाई

MSME Start-up ideas: क्या ऐसा कारोबार शुरू किया जा सकता है जिसमें दुकान, भारी मशीन और लाखों रुपये की जरूरत न हो? 2026 में इसका जवाब कुछ ऐसे नए सर्विस बिजनेस में दिख रहा है, जिन्हें करीब 50 हजार से 1 लाख रुपये में शुरू किया जा सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 14, 2026, 09:37 AM IST

Businesses Idea: न दुकान-न गोदाम और बिना सामान बेचे 50 हजार में शुरू करें 7 बिजनेस! जानें कैसे मोस्ट डिमांडिंग स्टार्टअप कराएगा मोटी कमाई

MSME की नई परेशानियां बनीं कमाई का मौका, ₹50 हजार से शुरू करें ये 7 कारोबार (फोटो एआई)

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  • 50 हजार में नया कारोबार शुरू
  • MSME से जुड़ी नई जरूरतें बढ़ीं
  • साइबर सुरक्षा से रेकरिंग कमाई
  • छोटे कारखानों का एक्सपोर्ट बाजार
  • सरकारी लोन का रास्ता खुला 

2026 में MSME की बदलती जरूरतों से जुड़े सात सर्विस बिजनेस (Service Business) 50 हजार से 1 लाख रुपये में शुरू किए जा सकते हैं. FICCI की MSME और डिजिटल टेक्नोलॉजी (Digital Technology) से जुड़ी रिपोर्ट्स, MSME मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट, नीति आयोग की नई रिपोर्टों और सरकारी योजनाओं के संकेत बताते हैं कि छोटे कारोबारियों के सामने साइबर सुरक्षा (Cyber Security), एक्सपोर्ट, डिजिटल सेवाओं (Digital Services), ऊर्जा बचत (Energy Saving) और बाजार तक पहुंच जैसी नई जरूरतें तेजी से उभर रही हैं. यही जरूरतें छोटे उद्यमियों के लिए कम निवेश वाले बिजनेस का नया बाजार बना सकती हैं.

FICCI और नीति आयोग के संकेतों से निकला नया बिजनेस बाजार

2026 में छोटे कारोबार का मतलब सिर्फ दुकान, फैक्ट्री या ट्रेडिंग नहीं रह गया है. MSME सेक्टर में डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, एक्सपोर्ट क्षमता, सस्टेनेबिलिटी और बाजार तक पहुंच जैसी जरूरतें भी बिजनेस का नया आधार बन रही हैं. FICCI की एक SME रिपोर्ट में 60 फीसदी SMEs ने अलग-अलग बिजनेस फंक्शंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कही थी. FICCI ने MSMEs में AI एडॉप्शन और इनोवेशन को भी महत्वपूर्ण विषय के तौर पर रेखांकित किया है.

वहीं MSME मंत्रालय की 2025-26 की रिपोर्ट में डिजिटल एडॉप्शन और ग्लोबल एक्सपोजर को सेक्टर की महत्वपूर्ण दिशा के रूप में रखा गया है. नीति आयोग की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नई रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस और ग्लोबल वैल्यू चेन्स से जुड़ने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है. यानी बड़ा मौका केवल नया प्रोडक्ट बनाने में नहीं है. मौजूदा छोटे कारोबारियों की समस्याओं का समाधान बेचकर भी कमाई की जा सकती है.

साइबर सेफ्टी क्लिनिक, 50 से 70 हजार में शुरुआत

छोटे कारोबारियों के लिए साइबर सुरक्षा एक ऐसी जरूरत है जिसे अक्सर तब गंभीरता से लिया जाता है जब नुकसान हो चुका होता है. ऐसे में साइबर सेफ्टी क्लिनिक एक माइक्रो सर्विस बिजनेस बन सकता है.

इसमें ग्राहकों की जीमेल और ईमेल सिक्योरिटी, व्हाट्सऐप बिजनेस सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रैक्टिसेज, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बैकअप व्यवस्था, फिशिंग अवेयरनेस, फेक-पेमेंट एसओपी, यूपीआई फ्रॉड अवेयरनेस और गूगल बिजनेस अकाउंट सिक्योरिटी जैसे काम किए जा सकते हैं.

इस मॉडल में ग्राहक से करीब 1,999 से 4,999 रुपये महीने का पैकेज लिया जा सकता है. 30 ग्राहक अगर औसतन 2,500 रुपये महीना दें तो 75,000 रुपये का ग्रॉस मंथली रेवेन्यू बन सकता है. FICCI की रिस्क रिसर्च में SMEs के लिए साइबर अटैक्स और डेटा ब्रीचेज को प्रमुख डिजिटल रिस्क में शामिल किया गया है.

शुरुआत में करीब 50 से 70 हजार रुपये लैपटॉप, वेबसाइट, जरूरी सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, मार्केटिंग और वर्किंग कैपिटल पर लगाए जा सकते हैं. इसका असली फायदा यह है कि यहां सामान का स्टॉक नहीं रखना पड़ता और ग्राहक से हर महीने फीस लेने का मॉडल बनाया जा सकता है.

एक्सपोर्ट बैक ऑफिस, छोटे कारखानों को विदेश बाजार के लिए तैयार करें

कई छोटे मैन्युफैक्चरर्स सामान बनाने में सक्षम हैं, लेकिन विदेश के खरीदार के सामने खुद को पेश करने के लिए उनके पास प्रोफेशनल डिजिटल प्रोफाइल, कैटलॉग और डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट नहीं होता.

यहीं एक्सपोर्ट बैक ऑफिस का मॉडल काम आ सकता है. इसमें कंपनी प्रोफाइल, डिजिटल कैटलॉग, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कोटेशन फॉर्मेट, बायर कम्युनिकेशन टेम्पलेट्स, बेसिक एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट और इंक्वायरी ट्रैकिंग जैसी सेवाएं दी जा सकती हैं.

एक कंपनी से 5,000 से 15,000 रुपये ऑनबोर्डिंग फीस ली जा सकती है. करीब 75 हजार रुपये से वेबसाइट, डिजाइन टूल्स, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, मार्केटिंग, ट्रैवल और वर्किंग कैपिटल के साथ शुरुआत की जा सकती है.

मान लीजिए 10 कंपनियां औसतन 7,500 रुपये की सर्विस लेती हैं तो 75,000 रुपये का ग्रॉस रेवेन्यू बन सकता है. नीति आयोग और MSME मंत्रालय की रिपोर्टों में मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल वैल्यू चेन्स और MSMEs के ग्लोबल एक्सपोजर पर जोर इस बिजनेस के लिए बड़ा संकेत है.

वेंडर रेडी सर्विस, छोटे कारखानों को बड़ी कंपनियों का सप्लायर बनने में मदद

किसी छोटे मैन्युफैक्चरर के पास अच्छा प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकती है, लेकिन बड़ी कंपनी के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के सामने पेश करने के लिए उसकी वेंडर प्रोफाइल कमजोर हो सकती है. ऐसे कारोबारियों के लिए वेंडर रेडी सर्विस शुरू की जा सकती है.

इसमें कंपनी प्रोफाइल, मशीनरी लिस्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, प्रोडक्ट कैटलॉग, GST और Udyam डिटेल्स, प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स, क्वालिटी प्रोसेस और वेंडर क्वेश्चनेयर जैसी जानकारी को व्यवस्थित करके एक प्रोफेशनल वेंडर फाइल तैयार की जा सकती है. इसकी फीस 7,500 से 25,000 रुपये तक रखी जा सकती है. शुरुआती लागत करीब 60 से 80 हजार रुपये हो सकती है.

अगर महीने में आठ ग्राहक औसतन 10 हजार रुपये की सर्विस लेते हैं तो ग्रॉस रेवेन्यू 80 हजार रुपये तक पहुंच सकता है. इसके बाद एनुअल प्रोफाइल अपडेट जैसी सर्विस से रेकरिंग इनकम भी बनाई जा सकती है. यह मॉडल ऑटो कंपोनेंट्स, पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स जैसे कारोबारों को टारगेट कर सकता है.

सीनियर सिटीजन डिजिटल कंसियर्ज, बच्चों के दूर रहने से बना नया बाजार

परिवारों में एक बड़ा बदलाव यह है कि बुजुर्ग माता-पिता छोटे शहर में और उनके बच्चे दूसरे शहर या विदेश में रह रहे हैं. ऐसी स्थिति में रोजमर्रा के कई डिजिटल काम मुश्किल हो सकते हैं.

यहां सीनियर सिटीजन डिजिटल कंसियर्ज एक लोकल पेड सर्विस बन सकती है. इसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, यूटिलिटी बिल्स, रेलवे या फ्लाइट बुकिंग असिस्टेंस, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, स्मार्टफोन सेटअप, डिजिटल फाइलिंग, ऑनलाइन सर्विसेज में सहायता और यूपीआई सेफ्टी ट्रेनिंग जैसी गैर-मेडिकल सेवाएं दी जा सकती हैं.

इसका बेसिक पैकेज 999 रुपये महीना, प्रीमियम 1,999 रुपये और फैमिली कंसियर्ज 2,999 रुपये महीना रखा जा सकता है. अगर 50 परिवार औसतन 1,500 रुपये महीने दें तो 75 हजार रुपये का ग्रॉस रेवेन्यू बन सकता है. नीति आयोग की केयर इकोनॉमी से जुड़ी रिपोर्टों में सीनियर केयर, केयरगिवर वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन केयर सर्विसेज की जरूरत पर जोर दिया गया है. इस बिजनेस का सबसे दिलचस्प ग्राहक कई बार बुजुर्ग नहीं, बल्कि उनका बेटा या बेटी हो सकता है जो दूसरे शहर में रह रहा है.

QR ट्रेसेबिलिटी, छोटे फूड ब्रांड्स को डिजिटल पहचान दें

छोटे फूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए QR-बेस्ड ट्रेसेबिलिटी सर्विस भी कम पूंजी वाला अलग मॉडल हो सकता है. किसी मसाला, अचार, नमकीन, बेकरी या दूसरे पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट पर QR कोड लगाया जा सकता है. स्कैन करने पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रीडिएंट्स, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर-केयर डिटेल्स और कंपनी की जानकारी जैसी स्वीकृत जानकारी दिखाई जा सकती है.

इसमें 5,000 रुपये का सेटअप और उसके बाद 1,000 से 3,000 रुपये तक मंथली सर्विस मॉडल बनाया जा सकता है. करीब 60 से 90 हजार रुपये में लैपटॉप, QR सॉफ्टवेयर, बेसिक प्रिंटर, लेबल सैंपल्स, वेबसाइट और मार्केटिंग सेटअप तैयार किया जा सकता है. यह मॉडल केवल QR कोड बेचने का नहीं है. असली कमाई छोटे फूड ब्रांड को डिजिटल प्रोडक्ट आइडेंटिटी और कस्टमर इन्फॉर्मेशन सिस्टम देने में है.

ग्रीन बिल ऑडिट, बिजली के बिल में छिपी बचत खोजें

क्या छोटे कारोबारियों को यह बताया जा सकता है कि उनका बिजली और ईंधन का पैसा कहां ज्यादा जा रहा है? इसी सवाल पर ग्रीन बिल ऑडिट शुरू किया जा सकता है. पिछले 12 महीने के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, डीजल बिल्स, वाटर बिल्स, AC या रेफ्रिजरेशन यूसेज और मशीनरी रनिंग ऑवर्स का डेटा लेकर खर्च का एनालिसिस किया जा सकता है.

बेसिक ऑडिट की फीस 2,999 रुपये, फैक्ट्री ऑडिट की 7,999 रुपये और बड़े सेविंग प्रोजेक्ट की सर्विस फीस 15,000 रुपये तक रखी जा सकती है. करीब 60 से 90 हजार रुपये में बेसिक मेजरिंग इक्विपमेंट, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, वेबसाइट और मार्केटिंग की शुरुआत की जा सकती है.

नीति आयोग की नेट जीरो से जुड़ी 2026 की रिपोर्ट में एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को महत्वपूर्ण दिशा माना गया है. इसमें कमाई केवल ऑडिट से नहीं होगी. ग्राहक की अनुमति और उचित डिस्क्लोजर के साथ इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज के जरिए भी रेवेन्यू बनाया जा सकता है.

फैक्ट्री प्रोडक्ट कंटेंट स्टूडियो, कारखाने के सामान को ऑनलाइन बेचने लायक बनाएं

कई छोटे मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्ट अच्छा होता है लेकिन इंटरनेट पर उसकी तस्वीर, डिस्क्रिप्शन और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कमजोर होती है. प्रोडक्ट कंटेंट स्टूडियो इसी गैप को भर सकता है. इसमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी, व्हाइट-बैकग्राउंड इमेजेज, प्रोडक्ट वीडियोज, हिंदी और इंग्लिश डिस्क्रिप्शंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, डिजिटल कैटलॉग, व्हाट्सऐप कैटलॉग और B2B प्रेजेंटेशन तैयार की जा सकती है.

5 प्रोडक्ट्स का पैकेज 4,999 रुपये, 15 प्रोडक्ट्स का 9,999 रुपये और 40 प्रोडक्ट्स का 19,999 रुपये रखा जा सकता है. 50 हजार से 1 लाख रुपये में कैमरा या अच्छा स्मार्टफोन, लाइटिंग, ट्राइपॉड, बैकड्रॉप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, लैपटॉप और वेबसाइट से काम शुरू किया जा सकता है. इसमें ग्राहक कोई बड़ा ई-कॉमर्स ब्रांड नहीं, बल्कि वह छोटा कारखाना होगा जिसके पास अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उसे डिजिटल तरीके से पेश करने की क्षमता नहीं है.

50 हजार से 1 लाख रुपये वाले कारोबार में कौन सा मॉडल ज्यादा मजबूत?

इन 7 कारोबार में सबसे बड़ा फर्क यह है कि इनमें भारी इन्वेंटरी खरीदने की जरूरत नहीं है. इसलिए पूंजी का बड़ा हिस्सा स्टॉक में फंसने के बजाय स्किल, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन में लगाया जा सकता है.

साइबर सेफ्टी क्लिनिक और वेंडर रेडी सर्विस B2B ग्राहकों से रिलेटिवली हाई-टिकट फीस लेने का मौका देते हैं. एक्सपोर्ट बैक ऑफिस में रेकरिंग क्लाइंट्स बनाए जा सकते हैं. सीनियर डिजिटल कंसियर्ज में सब्सक्रिप्शन इनकम का रास्ता खुलता है. QR ट्रेसेबिलिटी में सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस रेवेन्यू जोड़ा जा सकता है. यानी इन बिजनेस का हिडन एंगल यह है कि कमाई सिर्फ एक बार सर्विस बेचने से नहीं, ग्राहक को मंथली या एनुअल सर्विस में बदलने से बढ़ेगी.

सरकार से लोन और सब्सिडी कैसे मिल सकती है?

50 हजार से 1 लाख रुपये के छोटे कारोबार के लिए MUDRA एक प्रमुख फाइनेंसिंग रूट हो सकता है. MUDRA में किशोर कैटेगरी 50 हजार रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक की फाइनेंसिंग से जुड़ी है. तरुण कैटेगरी 5 लाख से 10 लाख रुपये तक है और तरुण प्लस की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपये तक जाती है, हालांकि उसकी अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं.

PMEGP भी एलिजिबल नए माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट-लिंक्ड मार्जिन मनी सब्सिडी का रास्ता देता है. उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार सर्विस या बिजनेस सेक्टर में प्रोजेक्ट कॉस्ट की सीमा 20 लाख रुपये तक है. सब्सिडी सामान्य और विशेष श्रेणियों तथा रूरल और अर्बन लोकेशन के अनुसार अलग होती है.

यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. सब्सिडी का अर्थ यह नहीं है कि सरकार सीधे आपके खाते में पूरी रकम भेज देगी. PMEGP में यह बैंक-लिंक्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में काम करती है.

बिना कोलेटरल के बड़े लोन की स्थिति में CGTMSE भी महत्वपूर्ण हो सकता है. 1 अप्रैल 2025 से एलिजिबल MSE क्रेडिट सपोर्ट के लिए गारंटी सीलिंग 10 करोड़ रुपये तक की गई है. CGTMSE खुद लोन नहीं देता, बल्कि एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लोन को क्रेडिट गारंटी कवर देता है. उद्यम रजिस्ट्रेशन भी MSME को फॉर्मल आइडेंटिटी देने वाला महत्वपूर्ण कदम है. इसका आधिकारिक पोर्टल Udyam Registration के लिए उपलब्ध है.

पहले छोटा कारोबार, फिर बड़ा लोन

50 हजार या 1 लाख रुपये वाले कारोबार के लिए सबसे समझदार रणनीति यह हो सकती है कि शुरुआत में ही 5 या 10 लाख रुपये का कर्ज न लिया जाए. पहले 50 से 70 हजार रुपये में पायलट शुरू करें. फिर 10 से 20 पेइंग कस्टमर्स बनाएं. जब मंथली रेवेन्यू का प्रमाण मिलने लगे, तब एक्सपेंशन के लिए MUDRA, PMEGP या अन्य एलिजिबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस पर विचार किया जा सकता है. इसका फायदा यह है कि कारोबारी को केवल लोन चुकाने के लिए बिक्री नहीं करनी पड़ती. पहले मार्केट वैलिडेशन हो जाता है और उसके बाद कर्ज लेकर स्केल किया जा सकता है.

असल मौका कहां है?

2026 के इन बिजनेस आइडिया में सबसे बड़ा अवसर किसी नई मशीन या चमकदार प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि MSME की ऐसी समस्याओं में छिपा है जिनके लिए छोटे कारोबारी खुद स्पेशलिस्ट रखने की स्थिति में नहीं हैं. साइबर सुरक्षा, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, वेंडर प्रोफाइल, सीनियर डिजिटल असिस्टेंस, QR ट्रेसेबिलिटी, एनर्जी ऑडिट और प्रोडक्ट डिजिटाइजेशन इसी गैप को भरते हैं.

यही वजह है कि 50 हजार से 1 लाख रुपये की पूंजी वाला व्यक्ति भी किसी बड़े उद्योग से मुकाबला किए बिना एक छोटे निच का स्पेशलिस्ट बन सकता है. लेकिन कमाई के आंकड़े संभावित बिजनेस मॉडल्स हैं, गारंटीड मुनाफे का दावा नहीं. ग्राहक हासिल करने की क्षमता, स्थानीय बाजार, स्किल, प्राइसिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट पर वास्तविक प्रॉफिट निर्भर करेगा.

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