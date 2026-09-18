छोटे शहर बन रहे हैं रियल एस्टेट के नए हॉटस्पॉट, अब कहां बढ़ रहा है खरीदारों और डेवलपर्स का रुझान?

Trend of buying homes has changed in Tier-2 cities: भारत में घर खरीदने की तस्वीर अब महानगरों से आगे बढ़ रही है. लखनऊ, नागपुर, कोयंबटूर, इंदौर और जयपुर जैसे टियर-2 शहरों में मांग तेज हुई है. खास बात यह है कि खरीदार अब सिर्फ सस्ता घर नहीं, बल्कि बड़े और प्रीमियम प्रोजेक्ट भी तलाश रहे हैं.

अगर आपको लगता है कि सस्ता घर खरीदने के लिए ही छोटे शहरों का रुख किया जा रहा है, तो रियल एस्टेट बाजार के ताजा आंकड़े तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाते हैं. देश के कई टियर-2 शहरों में अब खरीदार ज्यादा स्पेस, बेहतर लोकेशन और आधुनिक सुविधाओं के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं.

यही वजह है कि रियल एस्टेट की अगली ग्रोथ स्टोरी केवल दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में नहीं सिमट रही. लखनऊ, जयपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, नागपुर, कोयंबटूर और देहरादून जैसे शहर डेवलपर्स और घर खरीदारों दोनों के रडार पर तेजी से आ रहे हैं.

क्रिसिल इंटेलिजेंस के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2026 के बीच 10 प्रमुख टियर-2 शहरों में आवासीय रियल एस्टेट की मांग 14 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि दर यानी सीएजीआर से बढ़ी. लखनऊ, नागपुर और कोयंबटूर में यह वृद्धि करीब 20 फीसदी सीएजीआर रही.

टियर-2 शहरों में क्यों बढ़ रही घर खरीदने की रफ्तार?

इस बदलाव के पीछे केवल प्रॉपर्टी की कम कीमत नहीं है. सड़क, रेल, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं शहरों की कनेक्टिविटी बदल रही हैं. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबारी गतिविधियां बढ़ने से घर की मांग का आधार भी मजबूत हो रहा है. यानी अब खरीदार का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि घर कितना सस्ता है. वह यह भी देख रहा है कि वहां नौकरी, स्कूल, अस्पताल, बाजार और आने-जाने की सुविधा कैसी होगी.

यही बदलाव डेवलपर्स के लिए भी अहम है. टियर-2 शहरों में बड़े भूखंड अभी भी महानगरों के मुकाबले अपेक्षाकृत आसानी से मिल सकते हैं. इससे डेवलपर्स को बड़े प्रोजेक्ट, गेटेड कम्युनिटी और ज्यादा सुविधाओं वाले आवास तैयार करने की गुंजाइश मिलती है.

घर खरीदने वाले के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि समान बजट में महानगर की तुलना में ज्यादा जगह मिल सकती है. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. जैसे-जैसे किसी शहर में कनेक्टिविटी और रोजगार बढ़ते हैं, वैसे-वैसे अच्छे इलाकों में जमीन और घर की कीमतों पर दबाव भी बढ़ सकता है.

सबसे दिलचस्प बदलाव लखनऊ और इंदौर में

लखनऊ उन बाजारों में है जहां आवासीय मांग ने तेज रफ्तार पकड़ी है. शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विस्तार के साथ नए प्रोजेक्ट्स का दायरा बढ़ रहा है. क्रिसिल के अनुसार लखनऊ उन शहरों में शामिल है जहां वित्त वर्ष 2021 से 2026 के बीच मांग की वृद्धि करीब 20 फीसदी सीएजीआर रही.

इंदौर की कहानी कुछ अलग है. आईटी, शिक्षा, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़ी गतिविधियों ने शहर की आवासीय मांग को नया आधार दिया है. जयपुर में भी बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारण रियल एस्टेट गतिविधियों पर असर दिखाई दे रहा है.

देहरादून में मामला सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है. बेहतर कनेक्टिविटी, प्राकृतिक वातावरण और बढ़ते शैक्षणिक व रोजगार अवसरों के कारण यहां लाइफस्टाइल और प्रीमियम आवास की मांग भी उभर रही है. हरविंदर सिंह सिक्का ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टियर-2 बाजारों में रियल एस्टेट गतिविधि का अहम आधार बताया है. यानी टियर-2 बाजारों की कहानी अब एक जैसी नहीं रही. हर शहर का अपना खरीदार वर्ग और अपनी प्रॉपर्टी डिमांड बन रही है.

सस्ता घर ही नहीं, 2 करोड़ से महंगी प्रॉपर्टी भी बिक रही

इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा शायद यही है. टियर-2 शहरों को लंबे समय तक अफोर्डेबल हाउसिंग के बाजार के रूप में देखा जाता रहा. लेकिन अब कुछ शहरों में प्रीमियम सेगमेंट भी तेजी से जगह बना रहा है.

क्रिसिल के आंकड़ों के मुताबिक, भुवनेश्वर, इंदौर और लखनऊ में औसत घर की कीमत 1 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है. वहीं इंदौर, लखनऊ और सूरत में सक्रिय आवासीय सप्लाई का 20 फीसदी से ज्यादा हिस्सा 2 करोड़ रुपये से महंगे घरों का है. दूसरी तरफ जयपुर, नागपुर, नासिक और वडोदरा में 75 फीसदी से अधिक सप्लाई 75 लाख रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में है.

यहीं से टियर-2 रियल एस्टेट का एक छिपा हुआ बदलाव सामने आता है. सभी छोटे शहर एक ही दिशा में नहीं जा रहे. कुछ शहर अभी भी अफोर्डेबल और मिड-सेगमेंट की ताकत पर बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ बाजार प्रीमियम हाउसिंग की तरफ तेजी से बढ़ चुके हैं.

घर खरीदार के लिए यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है. केवल शहर का नाम देखकर प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय यह देखना ज्यादा जरूरी होगा कि उस शहर में किस बजट के घरों की वास्तविक मांग और सप्लाई है.

कनेक्टिविटी बदल रही बाजार की तस्वीर

सिक्का ग्रुप के चेयरमैन हरविंदर सिंह सिक्का के मुताबिक, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रिंग रोड जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं टियर-2 शहरों को निवेश के नए केंद्रों में बदल रही हैं. उनके अनुसार बेहतर कनेक्टिविटी से रोजगार और कारोबारी गतिविधियों के साथ रियल एस्टेट की मांग भी मजबूत हो रही है.

सिक्का का कहना है कि बेहतर लाइफस्टाइल चाहने वाले होमबायर्स के साथ लंबी अवधि में रिटर्न तलाशने वाले निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ी है. उनका मानना है कि आने वाले समय में संगठित और गुणवत्तापूर्ण आवासीय प्रोजेक्ट्स की मांग बढ़ सकती है.

देहरादून को लेकर भी सिक्का ने इंफ्रास्ट्रक्चर को अहम माना है. दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट विस्तार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलावों को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय से उम्मीद जताई जाती रही है.

खरीदार की पसंद बदली तो डेवलपर्स का मॉडल भी बदला

गिल्को ग्रुप के मैनजिंग डायरेक्टर तेजप्रीत सिंह गिल के अनुसार टियर-2 शहर अब केवल अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट नहीं हैं. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और बढ़ती आकांक्षाओं ने मांग को नई दिशा दी है. उनके मुताबिक खरीदार अब बेहतर डिजाइन, आधुनिक सुविधाओं और कम्युनिटी लिविंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. इसका मतलब है कि डेवलपर्स के लिए केवल कम कीमत पर घर बनाना पर्याप्त नहीं रह गया है. उन्हें प्रोजेक्ट की डिजाइन, सुविधाओं और पूरे रहने के अनुभव पर भी काम करना पड़ रहा है.

अंसल हाउसिंग के डायरेक्टर कुशाग्र अंसल के मुताबिक बढ़ती निर्माण लागत ने प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स पर दबाव डाला है. डेवलपर्स बेहतर प्रोजेक्ट प्लानिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और खरीद प्रबंधन के जरिए लागत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि लागत बढ़ने के बावजूद अच्छी लोकेशन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स की मांग बनी हुई है.

महानगर छोड़ने वाले खरीदार के लिए क्या बदला?

इस ट्रेंड का आम खरीदार पर सीधा असर है. अगर कोई व्यक्ति दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहर में घर खरीदने की क्षमता नहीं रखता, तो टियर-2 शहर उसके लिए ज्यादा स्पेस और सुविधाओं वाला विकल्प दे सकते हैं.

लेकिन सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है. किसी शहर में एक्सप्रेसवे या मेट्रो की घोषणा होना और उसका जमीन पर प्रभाव दिखाई देना दो अलग बातें हैं. खरीदार को प्रोजेक्ट की वास्तविक कनेक्टिविटी, रोजगार के स्रोत, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड और इलाके में भविष्य की सप्लाई भी देखनी चाहिए.

निवेशक के लिए भी यही बात लागू होती है. जिस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहां शुरुआती दौर में जमीन या घर की कीमत आकर्षक लग सकती है. लेकिन अगर रोजगार और वास्तविक आबादी उस गति से नहीं बढ़ती, तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसे प्रॉपर्टी की मांग लंबे समय तक टिके, यह जरूरी नहीं है.

डेवलपर्स के सामने भी आसान नहीं है रास्ता

टियर-2 शहरों में अवसर जरूर बढ़े हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं. जमीन और निर्माण लागत में बढ़ोतरी, मंजूरियों में देरी, कुशल श्रम की उपलब्धता, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट फाइनेंस जैसी समस्याएं डेवलपर्स के सामने बनी हुई हैं. यही कारण है कि आने वाले समय में सिर्फ तेजी से प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बजाय सही लोकेशन, सही बजट और सही प्रोडक्ट का चुनाव ज्यादा अहम हो सकता है.

खरीदारों के लिए भी तस्वीर अब पहले से ज्यादा जटिल है. 75 लाख रुपये से कम कीमत वाले घरों की बड़ी सप्लाई वाले शहर और 2 करोड़ रुपये से महंगे घरों की बढ़ती हिस्सेदारी वाले शहर एक ही तरह का निवेश बाजार नहीं हैं. असल बदलाव यही है कि टियर-2 शहर अब महानगरों का सस्ता विकल्प भर नहीं रहे. कुछ शहर अफोर्डेबल हाउसिंग के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ में प्रीमियमाइजेशन तेजी से हो रहा है. कनेक्टिविटी, रोजगार और जीवनशैली की मांग इन दोनों ट्रेंड को आगे बढ़ा रही है.

आम खरीदार के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि अब केवल यह पूछना काफी नहीं होगा कि किस शहर में घर सस्ता है. असली सवाल यह होगा कि किस शहर में आपकी जरूरत, बजट और आने वाले वर्षों की जीवनशैली के हिसाब से सही प्रॉपर्टी मौजूद है.

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