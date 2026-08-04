FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
3 साल तक फ्रीजर में छिपाए रखी मां की डेडबॉडी, 1 करोड़ डकारने के बाद ऐसे खुली पोल, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

3 साल तक फ्रीजर में छिपाए रखी मां की डेडबॉडी, 1 करोड़ डकारने के बाद ऐसे खुली पोल, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

क्या सोना छोड़कर शेयर में पैसा लगाने का वक्त आ गया है? निफ्टी-गोल्ड रेशियो का सीक्रेट फॉर्मूले ने दिया बंपर कमाई का इशारा

क्या सोना छोड़कर शेयर में पैसा लगाने का वक्त आ गया है? निफ्टी-गोल्ड रेशियो का सीक्रेट फॉर्मूले ने दिया बंपर कमाई का इशारा

KL Rahul ODI Record: पिछले 10 सालों से नहीं टूटा केएल राहुल का ये महारिकॉर्ड, अपने डेब्यू मैच में किया था कमाल

KL Rahul ODI Record: पिछले 10 सालों से नहीं टूटा केएल राहुल का ये महारिकॉर्ड, अपने डेब्यू मैच में किया था कमाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Shubman Gill Records: श्रीलंका टेस्ट सीरीज में इन 5 रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं शुभमन गिल, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

Shubman Gill Records: श्रीलंका टेस्ट सीरीज में इन 5 रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं शुभमन गिल, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

'ऊब गई हूं, रिटायर होना चाहती हूं...' पंकजा मुंडे हैं कितनी एजुकेटेड? राजनीति, पढ़ाई और डिग्री... जानें पूरी प्रोफाइल

'ऊब गई हूं, रिटायर होना चाहती हूं...' पंकजा मुंडे हैं कितनी एजुकेटेड? राजनीति, पढ़ाई और डिग्री... जानें पूरी प्रोफाइल

CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक

CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

50 रुपये से कम कीमत वाला यह स्मॉल कैप शेयर दे रहा है बड़ा सरप्राइज, लगातार दूसरे दिन लगा अपर सर्किट

Penny Stocks with High Returns: मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, 50 रुपये से कम कीमत वाले स्मॉल-कैप शेयर एलीटकॉन इंटरनेशनल में लगातार दूसरे दिन 10% का अपर सर्किट लगा है. बैंकिंग कामकाज दोबारा शुरू होने और नए नेतृत्व के बीच शेयरधारकों के लिए यह एक बड़ा और दिलचस्प अपडेट है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 04, 2026, 03:49 PM IST

50 रुपये से कम कीमत वाला यह स्मॉल कैप शेयर दे रहा है बड़ा सरप्राइज, लगातार दूसरे दिन लगा अपर सर्किट

सेंसेक्स निफ्टी की उथल-पुथल के बीच इस छोटे शेयर में अचानक क्यों आई तूफानी तेजी (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • एलीटकॉन इंटरनेशनल में लगातार दूसरा अपर सर्किट
  • बैंकिंग परिचालन और नए नेतृत्व की वापसी
  • पांच साल में मिला शानदार मल्टीबैगर रिटर्न
  • बाजार की सुस्ती के बीच शेयरों में तेजी
  • निवेशकों के लिए अहम कारोबारी अपडेट

जब पूरा शेयर बाजार सुस्त चाल चल रहा हो और निवेशकों को समझ न आ रहा हो कि पैसा कहां लगाया जाए, तब कुछ छोटे शेयर ऐसा कमाल कर जाते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है. मिंट के हवाले से सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Elitecon International) नाम के एक छोटे स्मॉल-कैप स्टॉक ने बाजार की तमाम निराशा को दरकिनार करते हुए लगातार दूसरे सत्र में 10% का ऊपरी सर्किट छू लिया है. खास बात यह है कि पचास रुपये से भी कम कीमत वाले इस शेयर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, लेकिन क्या वाकई इस चमक के पीछे कोई मजबूत बुनियाद है या यह सिर्फ एक अस्थायी उछाल है, आइए इस पूरी रिपोर्ट में गहराई से समझते हैं.

आज के कारोबार का हाल और शुरुआती हलचल?

मंगलवार के कारोबारी सत्र में इस शेयर की शुरुआत 17.19 रुपये प्रति शेयर पर हुई थी. दिन जैसे-जैसे आगे बढ़ा, खरीदारों की लिवाली के चलते इस शेयर ने 4 अगस्त को इंट्राडे के दौरान 18.90 रुपये का उच्चतम स्तर भी छुआ. दिलचस्प बात यह है कि इस दिन बाजार का मिजाज काफी अजीबोगरीब था. जहां एक तरफ तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 0.60 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा, वहीं दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 50 में एक प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट देखने को मिली. बाजार के इस विरोधाभास और असमंजस भरे माहौल के बीच एलीटकॉन इंटरनेशनल का इस तरह से लगातार अपर सर्किट छूना आम रिटेल निवेशकों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस स्टॉक में ऐसा क्या चल रहा है.

मजबूत नेतृत्व की वापसी और बैंकिंग कामकाज का पुनरुद्धार?

किसी भी कंपनी की सेहत और उसके शेयरों की चाल इस बात पर निर्भर करती है कि पर्दे के पीछे मैनेजमेंट किस रणनीति पर काम कर रहा है. एलीटकॉन इंटरनेशनल ने शेयरधारकों की मंजूरी के बाद श्री विपिन शर्मा और श्री प्रदीप कुमार को 22 जुलाई से कार्यकारी अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया है. कंपनी अपने बैंकिंग परिचालन को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया में है और इस रिकवरी फेज के दौरान अपनी लीडरशिप को बेहद मजबूत करना चाहती है. श्री विपिन शर्मा की यह वापसी एक घर वापसी जैसी है, जिन्होंने दशकों तक कड़ाई से विनियमित उद्योगों में समय बिताया है. वहीं, श्री प्रदीप कुमार के पास बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण परियोजनाओं का लंबा तजुर्बा है, जो कंपनी के पुनरुद्धार में एक अहम भूमिका निभा सकता है.

उतार-चढ़ाव भरा इतिहास और मल्टीबैगर रिटर्न का सफर?

अगर इस शेयर के पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाती है. पिछले एक हफ्ते में इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने अपने निवेशकों को 17 प्रतिशत से ज्यादा का फायदा दिया है, लेकिन अगर नजर थोड़ी लंबी अवधि पर डालें तो एक महीने में इसमें 30 प्रतिशत की गिरावट भी दर्ज की गई है. इतना ही नहीं, तीन महीनों में 50 प्रतिशत और छह महीनों में 72 प्रतिशत की बड़ी गिरावट इस बात की गवाही देती है कि छोटे शेयरों में जोखिम कितना ज्यादा होता है. हालांकि, अगर किसी ने इस स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड किया है, तो पांच वर्षों का इसका रिकॉर्ड चौंकाने वाला है, क्योंकि इस दौरान इसने 1685 प्रतिशत का बंपर मल्टीबैगर रिटर्न अपने निवेशकों की झोली में डाला है.

आम आदमी और निवेशकों पर इसका क्या होगा असल असर?

छोटे यानी स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करना हमेशा से ही तलवार की धार पर चलने जैसा माना जाता है. जब बाजार में ऐसे शेयर लगातार अपर सर्किट छूते हैं, तो कम समय में मुनाफा कमाने की चाह रखने वाले लोग अक्सर बिना सोचे-समझे इनमें पैसे लगा बैठते हैं. इस खबर का सीधा सबक यह है कि किसी भी कंपनी में सिर्फ शॉर्ट-टर्म तेजी देखकर निवेश करने के बजाय उसके मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल और पिछले उतार-चढ़ाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए. हालांकि कंपनी का नया नेतृत्व और बैंकिंग कामकाज का दोबारा शुरू होना एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन छोटी कंपनियों के शेयरों में होने वाली वोलैटिलिटी यानी अस्थिरता से बचने के लिए हमेशा सतर्क और अनुशासित रहना ही समझदारी का कदम माना जाता है.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह या निवेश की संस्तुति नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में छोटे और स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करने में उच्च जोखिम होता है, क्योंकि इनकी कीमतें काफी उतार-चढ़ाव भरी हो सकती हैं. किसी भी वित्तीय निर्णय को लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shubman Gill Records: श्रीलंका टेस्ट सीरीज में इन 5 रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं शुभमन गिल, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज
Shubman Gill Records: श्रीलंका टेस्ट सीरीज में इन 5 रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं शुभमन गिल, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज
'ऊब गई हूं, रिटायर होना चाहती हूं...' पंकजा मुंडे हैं कितनी एजुकेटेड? राजनीति, पढ़ाई और डिग्री... जानें पूरी प्रोफाइल
'ऊब गई हूं, रिटायर होना चाहती हूं...' पंकजा मुंडे हैं कितनी एजुकेटेड? राजनीति, पढ़ाई और डिग्री... जानें पूरी प्रोफाइल
CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक
CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक
CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement