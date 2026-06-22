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सोना-चांदी खरीदने की जल्दबाजी करें या थोड़ा इंतजार करना जरूरी? गोल्ड-सिल्वर के भाव में आज क्यों शुरू हुई गिरावट? अगले दो साल का बड़ा संकेत समझिए

सोना-चांदी खरीदने की जल्दबाजी करें या थोड़ा इंतजार करना जरूरी? गोल्ड-सिल्वर के भाव में आज क्यों शुरू हुई गिरावट? अगले दो साल का बड़ा संकेत समझिए

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सोना-चांदी खरीदने की जल्दबाजी करें या थोड़ा इंतजार करना जरूरी? गोल्ड-सिल्वर के भाव में आज क्यों शुरू हुई गिरावट? अगले दो साल का बड़ा संकेत समझिए

Gold Investment trategy: 22 जून को सोना-चांदी में गिरावट है, लेकिन बाजार में उतार-चढ़ाव की आशंका बनी हुई है. विशेषज्ञ चरणबद्ध निवेश की सलाह दे रहे हैं. अगले दो वर्षों में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी कीमतों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 22, 2026, 10:27 AM IST

सोना-चांदी खरीदने की जल्दबाजी करें या थोड़ा इंतजार करना जरूरी? गोल्ड-सिल्वर के भाव में आज क्यों शुरू हुई गिरावट? अगले दो साल का बड़ा संकेत समझिए

आने वाले दो वर्षों में सोने-चांदी के भाव क्या हो सकते हैं? (फोटो एआई)

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अगर आप शादी, निवेश या बचत के लिए सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ आज का भाव देखना काफी नहीं है. असली सवाल यह है कि क्या मौजूदा स्तर पर खरीदारी सही रहेगी या कुछ समय रुकना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. पिछले कुछ महीनों में दोनों की कीमतों ने तेज उतार-चढ़ाव दिखाया है और यही अस्थिरता आम निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. आज 22 जून दिन सोमवार को भी सोने-चांदी में हलचल है और गिरावट के साथ बाजार खुले हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बदलते हालातों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आज शुरुआती तेजी देख रही है, जिसका असर कमोडिटी बाजार पर भी दिखा. चलिए मार्केट एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय से समझते हैं कि सोने-चांदी को लेकर निवेशकों को कैसा रुख अपनना चाहिए.

सोने-चांदी का क्या है भाव?

वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों का असर सोमवार सुबह सोना-चांदी पर भी देखने को मिला. कॉमेक्स में सुबह करीब 7:30 बजे सोने का भाव लगभग 0.80 फीसदी फिसलकर 4,212.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं चांदी भी दबाव में रही और करीब 0.41 फीसदी की गिरावट के साथ 66.045 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार करती दिखी.

घरेलू वायदा बाजार में भी पिछले सप्ताह तेज उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार के कारोबारी सत्र में सोना करीब 1.39 फीसदी टूटकर 1,47,239 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं चांदी में और बड़ी गिरावट देखने को मिली तथा इसका भाव 2.04 फीसदी लुढ़ककर 2,32,736 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ. अंतरराष्ट्रीय रुझानों को देखते हुए 22 जून 2026 को घरेलू बाजार खुलने पर शुरुआती दबाव की संभावना जताई जा रही है.

इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 19 जून को 999 शुद्धता वाले सोने का भाव 14,497 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया. 22 कैरेट सोना 14,149 रुपये प्रति ग्राम, 20 कैरेट 12,902 रुपये प्रति ग्राम, 18 कैरेट 11,743 रुपये प्रति ग्राम और 14 कैरेट सोना 9,351 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर रहा.

चांदी की बात करें तो गुड्स रिटर्न्स के अनुसार पिछले सप्ताह इसके दाम में करीब 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई थी. नए सप्ताह के पहले दिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 1 किलो चांदी का भाव 2,49,900 रुपये दर्ज किया गया, जबकि चेन्नई और हैदराबाद में यह 2,54,900 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास रहा.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को 24 कैरेट सोना 14,622 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 13,404 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 10,970 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सत्रों में अंतरराष्ट्रीय संकेत, डॉलर की चाल और निवेशकों की धारणा सोना-चांदी की कीमतों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

शहर 24 कैरेट (24K) 22 कैरेट (22K) 18 कैरेट (18K)
मुंबई ₹14,607 ₹13,389 ₹10,955
चेन्नई ₹14,836 ₹13,599 ₹11,369
कोलकाता ₹14,607 ₹13,389 ₹10,955
बैंगलोर ₹14,607 ₹13,389 ₹10,955
हैदराबाद ₹14,607 ₹13,389 ₹10,955
अहमदाबाद ₹14,612 ₹13,394 ₹10,960

नोट: सभी कीमतें रुपये प्रति ग्राम में हैं. स्रोत: गुड रिटर्न्स (GoodReturns)

शहर 1 किलो चांदी का ताजा भाव (22 जून 2026)
दिल्ली ₹2,49,900
मुंबई ₹2,49,900
कोलकाता ₹2,49,900
बेंगलुरु ₹2,49,900
चेन्नई ₹2,54,900
हैदराबाद ₹2,54,900

कीमतों में बदलाव: गुड्स रिटर्न्स के अनुसार, पिछले सप्ताह चांदी की कीमत में करीब ₹15,000 प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई थी. नए सप्ताह के पहले दिन भी प्रमुख शहरों में उपरोक्त स्तरों पर कारोबार देखा गया. स्रोत: गुड्स रिटर्न्स (GoodReturns)

क्यों बार-बार हिचकोले खा रहा है सोना-चांदी बाजार?

सोने और चांदी की चाल केवल घरेलू मांग से तय नहीं होती. डॉलर की मजबूती या कमजोरी, अमेरिकी ब्याज दरों का रुख, केंद्रीय बैंकों की खरीद, वैश्विक तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और निवेशकों का जोखिम लेने का नजरिया इनकी दिशा बदल देता है. जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की ओर भागते हैं. लेकिन तनाव कम होते ही मुनाफावसूली शुरू हो जाती है और कीमतों में तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है.

बाजार की चाल और मौजूदा अनिश्चितता

जून के तीसरे सप्ताह में सोने और चांदी के भावों में आई गिरावट कोई सामान्य घटना नहीं है. यह उन वैश्विक समीकरणों का नतीजा है जो पिछले कुछ महीनों में तेजी से बदले हैं. बाजार के जानकारों का मानना है कि जैसे ही भू-राजनीतिक तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, निवेशक सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों (सेफ हेवन) से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं. यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में एमसीएक्स (MCX) पर कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है. फिलहाल बाजार में गिरावट का दौर है और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी के कारण अभी निवेशक पुरानी कीमतों पर ही नजरें गड़ाए हुए हैं.

क्या अभी निवेश करना चाहिए या थोड़ा इंतजार बेहतर रहेगा?

यदि किसी परिवार को अगले कुछ महीनों में शादी या जरूरी खरीदारी के लिए गहने लेने हैं, तो पूरी खरीद एक साथ करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से करना अधिक समझदारी हो सकती है. इससे बाजार में अचानक गिरावट या उछाल का असर कम पड़ता है.

वहीं केवल निवेश के उद्देश्य से खरीदारी करने वाले लोगों के लिए मौजूदा ऊंचे स्तर पर पूरी रकम एक साथ लगाना जोखिम बढ़ा सकता है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित अंतराल पर छोटी-छोटी खरीद या गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन विकल्पों के जरिए औसत लागत बनाना लंबी अवधि में बेहतर रणनीति हो सकती है. अगर निकट भविष्य में वैश्विक तनाव कम रहता है और ब्याज दरों पर दबाव बना रहता है तो कीमतों में अस्थायी नरमी भी देखने को मिल सकती है.

अगले दो साल में कहां जा सकते हैं भाव?

बाजार विश्लेषकों की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है, लेकिन एक बात पर काफी सहमति है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों की खरीद सोने को दीर्घकाल में समर्थन दे सकती है. इसके बावजूद बीच-बीच में 5 से 10 प्रतिशत तक के सुधार या तेज गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता.

आने वाले दो वर्षों की बात करें, तो सोने और चांदी के रेट्स को लेकर विशेषज्ञों की राय मिली-जुली है. अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि भू-राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक महंगाई का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. जैसे-जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नई चुनौतियों का सामना करेंगी, सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग फिर से जोर पकड़ेगी.

साल 2027 के अंत तक सोने के दाम नए स्तरों को छू सकते हैं, बशर्ते केंद्रीय बैंक अपनी खरीदारी जारी रखें. चांदी की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इसकी मांग केवल गहनों तक सीमित नहीं है. ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में चांदी का उपयोग इसे भविष्य में सोने से भी ज्यादा आकर्षक बना सकता है.

चांदी का मामला थोड़ा अलग है. यह केवल कीमती धातु नहीं बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उपयोग में भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होती है. अगर हरित ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग की मांग मजबूत रहती है तो अगले दो वर्षों में चांदी में सोने की तुलना में ज्यादा उतार-चढ़ाव के साथ बेहतर तेजी देखने की संभावना बन सकती है. हालांकि इसकी अस्थिरता भी अधिक रहती है.

आम निवेशक के लिए छिपा हुआ सबक?

बहुत से लोग केवल प्रति 10 ग्राम का भाव देखकर खरीदारी का फैसला कर लेते हैं, जबकि वास्तविक लागत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ने से बिल काफी बढ़ सकता है. निवेश के नजरिये से सिक्के, बार या एक्सचेंज ट्रेडेड विकल्प कई मामलों में गहनों की तुलना में अधिक किफायती साबित हो सकते हैं. दूसरी ओर गहनों की खरीद भावनात्मक और उपयोग आधारित होती है, इसलिए उसे शुद्ध निवेश मानकर तुलना करना सही नहीं होगा.
 
सोना और चांदी दोनों ही लंबी अवधि में पोर्टफोलियो को संतुलन देने वाले एसेट माने जाते हैं, लेकिन इनके दाम सीधी रेखा में नहीं बढ़ते. अगले दो वर्षों में तेजी की संभावना होने के बावजूद बीच-बीच में बड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. ऐसे में जल्दबाजी में पूरी रकम लगाने के बजाय चरणबद्ध निवेश और अपने वित्तीय लक्ष्य के अनुसार निर्णय लेना अधिक व्यावहारिक रणनीति हो सकती है.

स्रोत: हालिया भारतीय बुलियन बाजार दरें, प्रमुख ज्वेलरी रेट अपडेट, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी ट्रेंड, केंद्रीय बैंक खरीद से जुड़े बाजार विश्लेषण और वित्तीय समाचार रिपोर्टों के आधार और मार्केट एक्सपर्ट के आधार पर ये खबर तैयार की गई है.

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