सोना खरीदे या अभी रुकें? बुलियन मार्केट में मचेगा तहलका, एक्सपर्ट ने खोला कीमतों का बड़ा गेम प्लान

Gold-Silver Rate Prediction: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों के बीच 7 जुलाई 2026 को सराफा बाजार में भारी हलचल है. एक्सपर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.

Why gold prices fluctuating daily: अगर आप सोच रहे हैं कि घर में रखी पुरानी चांदी की पायल बेचकर नया गहना ले लें या फिर आने वाले शादियों के सीजन के लिए अभी से सोने का बिस्कुट खरीदकर रख लें, तो रुकिए. एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार 7 जुलाई 2026 यानी मंगलवार को बुलियन मार्केट जिस मोड़ पर खड़ा है, वह आपकी उम्मीदों से बिल्कुल जुदा हो सकता है. बाजार में चल रही हलचल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह सीधे आपकी रसोई के बजट और आपकी लाइफस्टाइल की सेविंग्स से जुड़ी है. क्या सोना वाकाई अब मिडिल क्लास की पहुंच से दूर होने वाला है, या फिर यह निवेश का सबसे सुरक्षित किला साबित होगा?

एक्सपर्ट की नजर से समझिए बुलियन मार्केट का असली गेम प्लान

मार्केट के जाने-माने एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का मानना है कि इस समय सोने और चांदी के भाव में जो तगड़ा उतार-चढ़ाव दिख रहा है, उसके पीछे घरेलू मांग से ज्यादा वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं. देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार की जा रही सोने की खरीदारी ने बाजार में एक कृत्रिम कमी पैदा कर दी है. जब दुनिया के बड़े-बड़े बैंक कागजी मुद्रा के बजाय सोने पर भरोसा जता रहे हों, तो आम निवेशक का डरना और सोने की तरफ भागना लाजिमी है. 7 जुलाई को बाजार का रुख पूरी तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जहां हर छोटा निवेशक बड़े प्लेयर्स के कदम भांपने की कोशिश कर रहा है.

क्यों पारस पत्थर की तरह बदल रहे हैं दाम, इन तीन ग्लोबल घटनाओं पर रखें नजर?

सोने-चांदी की कीमतों में रोज आने वाले तूफान की असली वजह दुनिया के अलग-अलग कोनों में छिपी है. सबसे पहला और बड़ा कारण है अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर नीति. देवकृष्ण पांडेय बताते हैं कि डॉलर इंडेक्स में जरा सी भी कमजोरी सीधे सोने को पंख लगा देती है. दूसरी बड़ी बात है मीडिल ईस्ट और यूरोप में जारी भू-राजनीतिक तनाव. जब भी दुनिया में युद्ध या मंदी की आहट होती है, लोग शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में डाल देते हैं, जिससे इसकी मांग और कीमत दोनों आसमान छूने लगती हैं. तीसरी बात, चीन और भारत जैसे बड़े देशों में इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स नियमों में होने वाले फेरबदल भी स्थानीय स्तर पर कीमतों को तुरंत प्रभावित करते हैं.

आम आदमी की रसोई से लेकर शादी के बजट तक, क्या होगा सीधा असर

इस उतार-चढ़ाव का सबसे सीधा और कड़वा असर उस आम आदमी पर पड़ता है जो अपने बच्चों की शादी के लिए पाई-पाई जोड़ रहा है. अगर आप आज बाजार में जेवर खरीदने जाते हैं, तो सिर्फ सोने का भाव नहीं बल्कि मेकिंग चार्ज और जीएसटी मिलकर आपके बजट को 15 से 20 फीसदी तक बढ़ा देते हैं. मिडल क्लास परिवार अब भारी गिल्टियों वाले गहनों के बजाय लाइटवेट या डिजिटल गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. चांदी का इस्तेमाल अब सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से इसके दाम भी आम लोगों को चौंका रहे हैं. यानी अगर आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया, तो आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ टैक्स और बढ़े हुए प्रीमियम में चला जाएगा.

क्या कृत्रिम मंदी की आड़ में बड़ा खेल खेल रहे हैं सटोरिये?

आमतौर पर लोग सिर्फ मांग और आपूर्ति को देखते हैं, लेकिन इस बाजार का एक छिपा हुआ पहलू यह भी है कि बड़े संस्थागत निवेशक और सटोरिये फ्यूचर्स मार्केट (वायदा बाजार) में भारी सट्टेबाजी करते हैं. देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक, कई बार भौतिक रूप से सोने की उतनी कमी नहीं होती, जितनी पैनिक यानी डर का माहौल बनाकर पैदा कर दी जाती है. इस डर का फायदा उठाकर बड़े खिलाड़ी ऊंचे दामों पर मुनाफावसूली करते हैं और छोटा निवेशक महंगे रेट पर फंस जाता है. इसलिए, 7 जुलाई के बाजार में कूदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं या सिर्फ देखा-देखी में पैसा लगा रहे हैं.

समझदारी की बात: अब आगे क्या करें निवेशक?

अगर आप इस असमंजस के माहौल में सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट की सलाह यही है कि एक बार में सारा पैसा सोने या चांदी में न लागाएं. सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी धीरे-धीरे खरीदारी करने की रणनीति अपनाएं. जब भी बाजार में कोई बड़ी गिरावट आए, तब थोड़ा-थोड़ा सोना जमा करें. पेपर गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प भी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं क्योंकि इसमें चोरी होने का डर नहीं रहता और मेकिंग चार्ज का घाटा भी नहीं सहना पड़ता. बाजार के इस उतार-चढ़ाव भरे दौर में सूझबूझ ही आपकी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रख सकती है.

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