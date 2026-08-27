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Share Market: पेट्रोल-डीजल की कम हुई टेंशन तो खिल उठा शेयर बाजार, 77500 के पार हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी बढ़त

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Share Market: पेट्रोल-डीजल की कम हुई टेंशन तो खिल उठा शेयर बाजार, 77500 के पार हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी बढ़त

मिडिल ईस्ट में ईरान और कतर के बीच बातचीत की खबरों से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर तनाव कम होने की उम्मीद जगी है. इससे क्रूड ऑयल के दामों में कटौती हुई है. इसी का असर आज शेयर बाजार पर देखने को मिला है.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 27, 2026, 12:32 PM IST

Share Market: पेट्रोल-डीजल की कम हुई टेंशन तो खिल उठा शेयर बाजार, 77500 के पार हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी बढ़त

Credit Image-Social Media

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आज शेयर बाजार के खुलते ही निवेशकों के चेहरे खिल गये. इसकी वजह शेयर मार्केट का हल्की बढ़त के साथ हरे निशान पर खुलना है. महीने के आखिरी हफ्ते के कारोबारी दिन गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स 0.05 प्रतिशत की तेजी के साथ 77,515 अंकों पर खुला. वहीं एनएसई का निफ्टी में भी करीब 0.14 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली. इसकी के पीछे की वजह क्रूड ऑयल के दामों में कटौती रही है. आइए जानते हैं...

क्रूड ऑयल के दाम में हुई कटौती

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.6 प्रतिशत गिरकर 87.30 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया है. मिडिल ईस्ट में ईरान और कतर के बीच बातचीत की खबरों से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर तनाव कम होने की उम्मीद जगी है. इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में राहत है. इसी का असर आज शेयर मार्केट में भी देखने को मिला है.

आपकी जेब पर क्या होगा असर

भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से भी ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तो देश का आयात बिल घटता है. इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में देश महंगाई नियंत्रण में रहेगी. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जिससे सब्जियों से लेकर रोजमर्रा के राशन के दाम स्थिर रहने की संभावना बढ़ जाती है.

सेंसेक्स 77,500 के पार, निफ्टी भी संभला

कच्चे तेल में नरमी के दम पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 77,515 के स्तर पर खुला, वहीं निफ्टी 50 भी 24,240 के पार कारोबार कर रहा है। सबसे ज्यादा मजबूती आईटी (IT) सेक्टर और मिडकैप-स्मॉलकैप शेयरों में देखी जा रही है. वहीं टॉप गेनर्स बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. 

क्यों मजबूत है आपका SIP और म्यूचुअल फंड

अगर आप हर महीने 1,000 या 5,000 की SIP म्यूचुअल फंड करते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी खबर विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs का डेटा है. विदेशों में ब्याज दरों औ आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार में पैसे झोंक रहे हैं. अकेले अगस्त महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने लगभग 24,000 करोड़ रुपये यानी $2.85 बिलियन के भारतीय शेयर खरीदे हैं. यह सितंबर 2024 के बाद का सबसे बड़ा मंथली निवेश है.

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