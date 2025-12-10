FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dubai में Shahrukh Khan के नाम पर शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, कारोबारी ने कमाए 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपये ...

दुबई से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है. डेन्यूब ग्रुप ने ऑफिस स्पेस की भारी डिमांड के चलते बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर एक प्रीमियम कमर्शियल टावर 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा में बेचा है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 10, 2025, 03:35 PM IST

दुबई से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है. डेन्यूब ग्रुप ने ऑफिस स्पेस की भारी डिमांड के चलते बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर एक प्रीमियम कमर्शियल टावर 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा में बेचा है. जी हां सही सुना आपने. दुबई की डेन्यूब प्रॉपर्टीज़ यहां शेख जायद रोड पर लगभग 3,500 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक कमर्शियल टावर 'SHAHRUKHZ by Danube' बना रही है.

मंगलवार देर रात दुबई एग्जीबिशन सेंटर में हुए एक इवेंट में, डेन्यूब ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान साजन ने अनाउंस किया कि टावर पूरी तरह से बिक चुका है. इस इवेंट में शाहरुख खान भी शामिल हुए, जिसमें रियल एस्टेट ब्रोकर्स समेत लगभग 7,000 लोग आए थे.

कंपनी ने टावर से AED 2.1 बिलियन (5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा) की सेल्स बुकिंग हासिल की है, जो शुरुआती अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा है.

 इस उपलब्धि पर बोलते हुए शाहरुख खान ने कहा कि, 'दुबई में इतने बड़े प्रोजेक्ट पर मेरा नाम देखना मेरे लिए सम्मान की बात है और यह याद दिलाता है कि उदारता और विज़न कैसे एक साथ आ सकते हैं. वहीं एसआरके ने यह भी कहा कि दुबई ने हमेशा मुझे प्यार से अपनाया है. यह एक ऐसा शहर है जो हिम्मत, कल्पना और इस विश्वास पर बना है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है.'

बात दें कि पिछले महीने मुंबई में, डेन्यूब ग्रुप ने बॉलीवुड एक्टर की मौजूदगी में 55-मंज़िला कमर्शियल टावर बिक्री के लिए लॉन्च किया था. कंपनी यह टावर 2029 तक पूरा कर लेगी. जब प्रोजेक्ट की कुल लागत के बारे में पूछा गया, तो साजन ने बताया कि यह ज़मीन और कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ दूसरे खर्चों को मिलाकर लगभग 3,500 करोड़ रुपये होगी.

उन्होंने कहा कि यह इन्वेस्टमेंट इंटरनल एक्रूअल्स और सेल्स के बदले कस्टमर्स से मिलने वाले एडवांस से पूरा किया जाएगा.

मुंबई में जन्मे भारतीय रिज़वान साजन ने कहा, 'यह कमर्शियल प्रोजेक्ट दुबई के सबसे मशहूर बिज़नेस लैंडमार्क्स में से एक बनने वाला है.' इस प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए, रिज़वान साजन और शाहरुख खान दोनों ने हिंट दिया कि उनके नाम पर और भी टावर हो सकते हैं.

डेन्यूब ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर साजन ने कहा कि इस सेलिब्रिटी टावर को दुनिया भर के 100 से ज़्यादा प्राइम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की स्टडी करने के बाद कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन किया गया है. इस आने वाले टावर के दस लाख sq ft एरिया में से 9 लाख sq ft से ज़्यादा ऑफिस स्पेस होंगे.

एडेल ने बताया कि दुबई में ग्रेड A ऑफिस स्पेस की कमी है, जबकि मल्टी-नेशनल कंपनियों की तरफ से डिमांड बहुत ज़्यादा है जो यहां अपना बेस बनाना चाहती हैं. MD को पक्का लगता है कि आने वाले सालों में दुबई मार्केट में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की जगहों की डिमांड बनी रहेगी.

डेन्यूब प्रॉपर्टीज़, डेन्यूब ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है, जो दुबई के लीडिंग प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है. 1993 में शुरू हुआ डेन्यूब ग्रुप 2014 में रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिज़नेस में आया. यह बिल्डिंग मटीरियल का भी काम करता है.

कंपनी ने अब तक 40 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिनमें से 18 पहले ही डिलीवर हो चुके हैं और बाकी कंस्ट्रक्शन के अलग-अलग स्टेज पर हैं.

एडेल साजन ने कहा कि कंपनी को इस कैलेंडर साल में 22,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बेचने की उम्मीद है, और इसमें से 25 परसेंट भारतीय कस्टमर्स से होगी.

