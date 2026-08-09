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अब 20 मिनट में डॉक्टर आपके दरवाजे पर होंगे, जानिए क्या है नया हेल्थ केयर ट्रेंड और कैसे मिलेगी अस्पताल की लंबी कतारों से मुक्ति

Docter Home Services Delhi-NCR: शहर की भागदौड़ और अस्पतालों की लंबी कतारों से परेशान लोगों के लिए घर बैठे बीस से साठ मिनट में डॉक्टर मिलने की यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है, जिससे समय की बचत के साथ तुरंत इलाज संभव हो रहा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 09, 2026, 08:40 AM IST

अब 20 मिनट में डॉक्टर आपके दरवाजे पर होंगे, जानिए क्या है नया हेल्थ केयर ट्रेंड और कैसे मिलेगी अस्पताल की लंबी कतारों से मुक्ति

घर बैठे इलाज का नया दौर, बीस मिनट में डॉक्टर पहुंच रहे हैं आपके दरवाजे तक (फोटो एआई)

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  • शहर की भागदौड़ के बीच घर पर तुरंत मिल रही है स्वास्थ्य सेवा.
  • बीस से साठ मिनट के भीतर दरवाजे पर पहुंच रहे हैं प्रमाणित डॉक्टर.
  • पांच सौ रुपये से शुरू हो रहा है घर पर डॉक्टर से परामर्श.
  • ट्रैफिक और अस्पताल की लंबी कतारों से मिल रही है बड़ी राहत.
  • गंभीर और सामान्य बीमारियों के लिए अब नहीं लगाने पड़ते चक्कर.

शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी में जब तबीयत बिगड़ती है, तो सबसे बड़ी चुनौती अस्पताल तक पहुंचना और घंटों अपनी बारी का इंतजार करना बन जाती है. ऐसे में क्या हो अगर फोन पर एक क्लिक करते ही डॉक्टर बीस से साठ मिनट के भीतर आपके घर पहुंच जाएं? जी हां, महानगरों में अब यह सुविधा तेजी से आम हो रही है.

जब मिनटों में सब कुछ मिल सकता है तो डॉक्टर क्यों नहीं?

आज के समय में जब खाने से लेकर दवाइयां और ग्रॉसरी कुछ ही मिनटों में घर पहुंच जाती है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी यह क्रांतिकारी बदलाव आना लाजमी था. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे जैसे महानगरों में ट्रैफिक जाम और अस्पतालों के चक्कर काटने की झंझट से बचने के लिए लोग अब ऑन-डिमांड होम हेल्थकेयर का विकल्प तेजी से चुन रहे हैं. इस सुविधा के जरिए मरीज घर बैठे ही पेशेवर और प्रमाणित डॉक्टरों से परामर्श ले पा रहे हैं.

कौन सी कंपनियां दे रही हैं सेवाएं और क्या है इनका दायरा?

देशभर में कई स्टार्टअप और बड़ी अस्पताल श्रृंखलाएं इस सेवा को घर-घर तक पहुंचाने में जुटी हैं. DocHome, Doctor@Home, पल्स डॉक्टर एट होम, डॉक्टर दादा, डॉ. मोरपेन और डॉकएनसीआर जैसे सेवा प्रदाता दिल्ली-एनसीआर समेत कई अन्य शहरों में सक्रिय हैं. इसके अलावा अपोलो, मेदांता और मैक्स हेल्थकेयर जैसी बड़ी अस्पताल श्रृंखलाएं भी Max@Home और Apollo HomeCare के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सों को घर भेज रही हैं. डॉ. मोरपेन होम के संस्थापक अभिषेक भयाना और किनो हेल्थ के संस्थापक आदित्य गुप्ता के अनुसार, इस तरह की सेवाओं से मरीजों को बिना अस्पताल जाए तुरंत राहत मिल रही है, जिससे लगभग पचास प्रतिशत मरीज दोबारा इन्हीं डॉक्टरों से परामर्श लेना पसंद करते हैं.

जेब पर कितना असर और किस तरह की आती हैं समस्याएं?

घर पर डॉक्टर बुलाने की यह सुविधा हर वर्ग के बजट में फिट बैठती है. सामान्य तौर पर एक बार डॉक्टर के घर आने और परामर्श देने की फीस पांच सौ रुपये से पंद्रह सौ रुपये के बीच होती है, जबकि प्रीमियम या विशेषज्ञ सेवाओं के लिए अठारह सौ से पांच हजार रुपये तक चुकाने पड़ते हैं. ज्यादातर मामलों में लोग बुखार, पेट खराब होना, उच्च रक्तचाप, सांस लेने में तकलीफ या एलर्जी जैसी अचानक सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इन डॉक्टरों की मदद लेते हैं.

आपात स्थिति के लिए मोबाइल एम्बुलेंस और अन्य इंतजाम

सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि त्वरित वाणिज्य कंपनियां भी अब स्वास्थ्य सेवाओं में हाथ बंटा रही हैं. ब्लिंकइट जैसी कंपनियां चुनिंदा स्थानों पर बेहद कम समय में ऑक्सीजन सिलेंडर, डिफिब्रिलेटर और पैरामेडिक्स से लैस मुफ्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करा रही हैं. हालांकि यह पूरी व्यवस्था फिलहाल बड़े शहरी इलाकों तक ही सीमित है, लेकिन इसने आम आदमी के जीवन को बहुत हद तक आसान बना दिया है.

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