इस स्कीम में रोज सिर्फ 416 रुपये बचाएं , 21 साल बाद बन सकता है 70 लाख रुपये से ज्यादा का फंड

Girl child savings scheme: बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए बड़ी रकम कमाना ही जरूरी नहीं, बल्कि नियमित बचत भी अहम भूमिका निभा सकती है. सही योजना में रोजाना मामूली निवेश करके लंबे समय में शिक्षा, करियर या शादी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए मजबूत फंड तैयार किया जा सकता है.

इस योजना में सिर्फ 15 साल निवेश, 21 साल बाद मिल सकती है 70 लाख रुपये से ज्यादा की रकम (फोटो एआई)

Sukanya Samriddhi Scheme benefits: क्या छोटी-छोटी बचत आपकी बेटी के लिए बड़ा आर्थिक सहारा बन सकती है? अगर सही योजना और अनुशासन के साथ निवेश किया जाए तो इसका जवाब हां है. केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी ही एक बचत योजना है, जिसमें लंबे समय तक नियमित निवेश करके भविष्य में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. यही वजह है कि कई परिवार इसे बेटी की शिक्षा और शादी जैसे बड़े खर्चों की तैयारी के रूप में देख रहे हैं.

कम निवेश से लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाने का मौका

सुकन्या समृद्धि योजना खास तौर पर बालिकाओं के लिए बनाई गई दीर्घकालिक बचत योजना है. इसमें निवेश पर सरकार समय-समय पर तय ब्याज दर प्रदान करती है और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलने से राशि वर्षों में तेजी से बढ़ सकती है.

यदि कोई अभिभावक हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये यानी औसतन 12,500 रुपये प्रतिमाह का निवेश 15 वर्षों तक जारी रखता है और योजना की अवधि पूरी होने तक खाता चलता है, तो मौजूदा 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्यज दर के आधार पर परिपक्वता राशि लगभग 71 से 72 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि वास्तविक रिटर्न भविष्य में ब्याज दरों में बदलाव के अनुसार अलग हो सकता है.

योजना की सबसे बड़ी ताकत है चक्रवृद्धि ब्याज

इस योजना की खासियत सिर्फ सरकारी सुरक्षा नहीं, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव भी है. हर साल मिलने वाला ब्याज मूल निवेश में जुड़ता जाता है और आगे उसी पर भी ब्याज मिलता है. लंबी अवधि में यही प्रक्रिया निवेश को कई गुना बढ़ाने में मदद करती है.यही कारण है कि वित्तीय योजनकार अक्सर बच्चों के लिए निवेश जितनी जल्दी शुरू करने की सलाह देते हैं. शुरुआती वर्षों में किया गया निवेश समय के साथ अधिक प्रभावशाली परिणाम दे सकता है.

खाता कौन खुलवा सकता है और कितने समय तक निवेश करना होता है

बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु पूरी होने तक उसके नाम पर यह खाता खोला जा सकता है. माता-पिता या कानूनी अभिभावक डाकघर अथवा अधिकृत बैंकों के माध्यम से खाता खुलवा सकते हैं. योजना की कुल परिपक्वता अवधि 21 वर्ष होती है, लेकिन निवेश केवल पहले 15 वर्षों तक करना होता है. इसके बाद भी शेष अवधि तक जमा राशि पर लागू ब्याज मिलता रहता है, जिससे अंतिम फंड और बड़ा हो सकता है.

सिर्फ शादी नहीं, उच्च शिक्षा की तैयारी का भी मजबूत जरिया

अक्सर लोग इस योजना को केवल बेटी की शादी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बदलते समय में इसका उपयोग उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स या विदेश में पढ़ाई जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए भी किया जा सकत है. एक छिपा हुआ लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जल्दी निवेश शुरू करने वाले परिवार बाद में शिक्षा के लिए महंगे कर्ज लेने की जरूरत कम महसूस कर सकते हैं. इससे भविष्य की वित्तीय योजना अधिक संतुलित बन सकती है.

टैक्स लाभ और सरकारी सुरक्षा इसे बनाते हैं अलग

सुकन्या समृद्धि योजना को कर लाभ वाली योजनाओं में गिना जाता है. पात्र निवेश पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट मिल सकती है और योजना की परिपक्वता पर प्राप्त राशि भी निर्धारित नियमों के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकती है. इसके अलावा, यह सरकार समर्थित योजना होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से भी निवेशकों का भरोसा जितती है.

ध्यान रहे कि इस योजना की ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जा सकती है, इसलिए भविष्य का वास्तविक रिटर्न वर्तमान दर से अलग भी हो सकता है.



सुकन्या समृद्धि योजना उन परिवारों के लिए उपयोगी विकल्प हो सकती है जो लंबी अवधि में अनुशासित बचत के जरिए बेटी के भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार बनाना चाहते हैं. नियमित निवेश, धैर्य और समय का सही उपयोग मिलकर छोटी-छोटी बचत को बड़े फंड में बदल सकते हैं.

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